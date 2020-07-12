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дата публикации 12.07.20 02:06
скаут: Игорь Львович;
   
 

Крик латвийской души: бани в поселках закрыты — вымрем от грязи и блох

Крик латвийской души: бани в поселках закрыты — вымрем от грязи и блох

Жительница Латвии рассказала, что она и ее знакомые испытывают трудности с гигиеной, так как баню в их поселке закрыли из-за риска распространения коронавируса, сообщает mixnews.lv

«У меня знакомые живут в поселке, не у всех есть ванна в доме. Бани закрыты c 7 марта, и что им делать? Я тоже живу за городом и баня за 8 километров от моего дома. Мы обычно туда ездим. А теперь что? В садике с тазиком из шланга. Ладно сейчас лето, а что делать зимой? Умереть от грязи и блох?», –  отметила она.

Как сообщалось, на этой неделе в Латвии значительно возросла заболеваемость COVID-19. Из-за вспышки COVID-19 в Латвии снова ограничат время работы заведений.


От скаута: Я думаю  что это просто замечательно. В том что Латвия возвращается в первобытное (то есть то которое было до прихода русских) состояние, лично я усматриваю  возвращение к корням,  европейским корням,  которые были подорваны злобной Империей

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теги: Латвия  
   
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