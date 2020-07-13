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дата публикации 13.07.20 01:37
скаут: Игорь Львович;
   
 

Около 200 тонн мусора собрали военные экологи ЦВО на полуострове Ямал

Министерство обороны Российской Федерации

(Минобороны России)

11.07.2020

 

Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) собрал около 200 тонн мусора, спрессовали более 3500 бочек на земле Министерства обороны РФ в Арктической зоне на мысе Мааре-Сале полуострова Ямал.

Силами военнослужащих экологического взвода планируется убрать 676 тонн мусора на территории в 4 га на мысе Марре-Сале. К работе привлечены около 32 военнослужащих, а также около 23 единицы техники. Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. Кроме того, на мысе Марре-Сале был развернут полевой автономный лагерь, в который входят места проживания, пункт питания, а также полевой хлебозавод. Все военнослужащие экологического взвода тщательно проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки металла и прессования.

К выполнению задач военнослужащие приступили 10 июня. Работы продлятся до 1 октября. В 2020 году силами экологического взвода планируется закончить эту очистку.



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