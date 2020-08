архив



"Faultlines Appear Between China, Russia 'Special' Ties" Индия - 23 августа 2020 г. В «особых» отношениях между Китаем и Россией появляются трещины 23 Аugust, 2020 by ANI Beijing [China], Aug 23 (ANI): Хотя Китай и Россия часто описывают свои отношения как «особые и беспрецедентные», по ряду вопросов в этих отношениях появляются трещины, включая разногласия по Владивостоку, продаже российского оружия Индии и задержкам в поставке российских ракет в Пекин, сообщает South China Morning Post. Самая большая трещина, согласно статье в SCMP, связана с предложением Нью- Дели о присоединении Москвы к возглавляемой США индо-тихоокеанской группировке, которую многие считают анти-китайской. Было высказано предположение, что Вашингтон хочет привлечь в неё своего старого противника периода холодной войны как способ противодействия растущей мощи Китая. К тому же, похоже, продажа Россией оружия Нью-Дели вскоре после смертельного противостояния между китайскими и индийскими войсками вдоль Линии фактического контроля, вызвало раздражение китайской общественности. Как написал один китайский интернет-пользователь: «Что бы вы почувствовали, сражаясь с противником, если бы ваш друг передал вашему противнику нож?» Однако Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, отметил, что Россия поставляла оружие в Индию задолго до столкновения в Гималаях. Очередной разлад между Пекином и Москвой возник в связи с поставкой в ​​Китай российской зенитно-ракетной системы С-400. В прошлом месяце китайские веб-сайты NetEase и Sohu сообщили, что поставки были «отложены» из-за коронавируса, но позже Москва заявила, что поставки были «приостановлены». По сообщению российского информационного агентства ТАСС, Китай получил первую партию С-400 в 2018 году, но дальнейшие поставки были приостановлены, когда Москва обвинила президента Санкт-Петербургской Арктической академии социальных наук Валерия Митько в шпионаже в пользу Пекина. По данным CNN, наблюдатели за российско-китайскими отношениями полагают, что обвинения в шпионаже против исследователя Арктики могут высветить растущую конкуренцию между двумя странами в регионе. Разногласия по Владивостоку - также острый вопрос между Китаем и Россией. Размещенное российским посольством видео о праздновании 160-летия города вызвало негативную реакцию в китайских социальных сетях. Описывая “приостановку поставок” С-400 как «интригующее развитие» ситуации, Дерек Гроссман, старший аналитик по вопросам обороны Вашингтонского аналитического центра Rand Corporation, сказал, что эта “приостановка“ противоречит утверждениям о том, что китайско-российские отношения в сфере безопасности за последние годы укрепились. «Это убедительно свидетельствует о том, что решение Москвы было принято в ответ на [гималайский] инцидент», - сказал Гроссман. Недавно появилась информация, что Индия призвала Россию поддержать индо-тихоокеанскую группировку. Некоторые китайские обозреватели сочли это «предательством Китая». Но в то время как некоторые аналитики сомневались, согласятся ли США на членство России, другие считали, что при наличии правильных стимулов Москву можно убедить. (ANI) статью прочитали: 38 человек Комментарии