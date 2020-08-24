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опубликовано редакцией на Переводике 24.08.20 02:53
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В «особых» отношениях между Китаем и Россией появляются трещины

23 Аugust, 2020   by ANI

Beijing [China], Aug 23 (ANI): Хотя Китай и Россия часто описывают свои отношения как «особые и беспрецедентные», по ряду вопросов  в этих  отношениях появляются трещины, включая разногласия по Владивостоку, продаже российского оружия Индии и задержкам в  поставке российских ракет в Пекин, сообщает South China Morning Post.

Самая большая трещина,  согласно статье  в   SCMP,  связана с предложением Нью- Дели о присоединении Москвы к возглавляемой США индо-тихоокеанской группировке, которую многие считают анти-китайской.

Было высказано предположение, что Вашингтон хочет привлечь в  неё  своего старого противника  периода  холодной войны как способ противодействия растущей мощи Китая.

К  тому же, похоже, продажа  Россией  оружия  Нью-Дели  вскоре после смертельного противостояния между китайскими и индийскими войсками вдоль Линии фактического контроля,  вызвало  раздражение китайской общественности.

Как написал  один китайский интернет-пользователь: «Что бы вы почувствовали, сражаясь с противником, если бы ваш друг передал вашему противнику нож?»

Однако Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, отметил, что Россия поставляла оружие в Индию задолго до столкновения в Гималаях.

Очередной разлад между Пекином и Москвой возник в связи с поставкой в ​​Китай российской зенитно-ракетной системы С-400.

В прошлом месяце китайские веб-сайты NetEase и Sohu сообщили, что поставки были «отложены» из-за коронавируса, но позже Москва заявила, что поставки были «приостановлены».

По сообщению российского информационного агентства ТАСС, Китай получил первую партию С-400 в 2018 году, но дальнейшие поставки были приостановлены, когда Москва обвинила президента Санкт-Петербургской Арктической академии социальных наук Валерия Митько в шпионаже в пользу Пекина.

По данным CNN, наблюдатели за российско-китайскими отношениями полагают, что обвинения в шпионаже против исследователя Арктики могут высветить растущую конкуренцию между двумя странами в регионе.

Разногласия  по Владивостоку - также острый  вопрос между Китаем и Россией.

Размещенное российским  посольством видео о праздновании 160-летия города вызвало негативную  реакцию в  китайских  социальных сетях.

Описывая “приостановку поставок”  С-400 как «интригующее  развитие»  ситуации, Дерек Гроссман, старший аналитик по вопросам обороны Вашингтонского аналитического центра Rand Corporation, сказал, что эта “приостановка“ противоречит утверждениям о том, что китайско-российские отношения в сфере безопасности за последние годы укрепились.

«Это убедительно свидетельствует о том, что решение Москвы было принято в ответ на [гималайский] инцидент», - сказал Гроссман.

Недавно появилась информация, что Индия призвала Россию поддержать индо-тихоокеанскую группировку.

Некоторые китайские обозреватели сочли это «предательством Китая». Но в то время как некоторые аналитики сомневались, согласятся ли США на членство России, другие считали, что при наличии правильных стимулов Москву можно убедить.

 (ANI)

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