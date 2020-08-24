События в Белоруссии (подборка)

23 августа 2020

Сергей Лавров на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Скриншот видео

Программа бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая быстро исчезла с ее сайта, содержала ряд лозунгов и положений неконструктивного и откровенно провокационного характера. Об этом сегодня, 23 августа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Лавров напомнил, что до выборов Тихановская говорила об отсутствии у нее политической программы.

«Сейчас уже программа есть, она появилась на сайте Тихановской, и провисела там она недолго… Очень быстро исчезла вся эта бумага так называемая с сайта, что тоже показывает понимание откровенной провокационности подобного рода подходов», — приводит слова министра ТАСС.

Как пояснил глава МИД, программа Тихановской предполагает выход Белоруссии из Евразийского экономического союза, из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), из Союзного государства. Он отметил, что в документе лидера белорусской оппозиции была поставлена «долгосрочная цель — вступление не только в Евросоюз, но и в НАТО, белорусизация жизни, жизнедеятельности страны за счет во многом искусственного внедрения белорусского языка во все сферы, где будет вытеснен русский язык».

«И целый ряд других лозунгов, которые в общем-то не носят конструктивного характера и едва ли они нацелены на продвижение национального согласия в белорусском обществе, где никогда не было широкого, вообще какого-либо значимого распространения антироссийских настроений, тенденций к вытеснению всего русского из культурной, общественной да и из государственной жизни Белоруссии», — сообщил в своем выступлении Лавров.

Причем, указал он, призывы отказаться от взаимодействия с Россией и организаций, в которые входит РФ, содержались в программе Тихановской только на белорусском языке.

«На русском языке этот элемент, эта часть документа не была размещена, что в общем-то говорит о том, что авторы документа понимали, что для тех, кто в Белоруссии думает, живет, разговаривает на русском языке, это будет неприемлемо», — подчеркнул Лавров.

По его словам, Москва внимательно следила за этим вопросом.

«Белоруссия — братская для нас страна, и мы очень хотим быть полезными в нынешней ситуации», — заключил он.

EADaily напоминает, что вокруг программы экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской разгорается скандал. Поводом стала обнаруженная связь ее программных обещаний с программой белорусских националистов, опубликованной в июне на портале zabelarus.com.

На выборах президента Белоруссии, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. За его основного оппонента — Светлану Тихановскую официально отдали голоса лишь чуть более 10%. При этом сама Тихановская сбежала из Белоруссии и сейчас находится в Литве. Ранее ее детей также вывезли из республики.

От 365news.Biz On Авг 23, 2020

Есть версия, что инопланетяне не вступают с нами в контакт именно потому, что они разумные. Крутятся вокруг нашей планеты на своих тарелках (космонавт Вагнер на прошлой неделе что-то подобное засек), наблюдают и делают ставки: поумнеем или нет. За всю планету не скажу, но в нашей палате наблюдалось легкое обострение.

Сначала выяснилось, что в России опять куда-то потеряли 50 миллиардов рублей. О бюджетных нарушениях на эту сумму рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. То ли за плинтус эти миллиарды закатились, то ли по чьим карманам заныкались. Второй вариант выглядит более правдоподобным, ибо Кудрин сообщил, что «вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, документы отправлены». Но тут все стабильно на самом деле. Бюджетные деньги у нас в стране, как мед у Винни-Пуха — вроде бы есть, и его сразу нет. Это не так давно, еще будучи премьером, гениально сформулировал Дмитрий Анатольевич Медведев: «Деньги были, но как бы ушли». И никто не знает секрет фокуса, хотя Владимир Владимирович еще в 2009 году интересовался: «Где посадки?»

Может быть, когда-нибудь в социологии появится единица измерения стабильности — Путин. Вот смотрите — в Белоруссии устроили жуткий кавардак. И чего только Лукашенко не делал, чтобы справиться с последствиями своего триумфа на выборах. Протестующих били, травили газом, обстреливали резиновыми пулями, арестовывали тысячами, пинали в застенках. Но белорусский народ — стойкий. Вышел в результате на демонстрацию в таком количестве, что стало понятно — «всех не перевешаете». И тут вдруг в груди у Лукашенко опять проснулась братская любовь к России. И с русским языком он не позволит, мол, ничего делать, и бить лежачих нельзя, потому что «мы русские люди», и «не у нас» тут страну раздербанить хотят, а «у вас», Россию в смысле. И даже разговаривать не стал ни с кем, кроме Путина. Путин и с ним поговорил, и с Меркель, и с Макроном. Газ под кастрюлей выключил, крышку приподнял. Фактически, хоть и не напрямую, но спас Лукашенко от народного гнева. И вот уже можно наблюдать, как утихает бурление, через край, по крайней мере, не выплескивается. Конечно, там стабильность еще где-то на уровне 0,3 Путина, но уже вверх идет.

А у нас точкой кипения стал Омск. Туда экстренно сел летевший из Томска в Москву самолет с неожиданно впавшим в кому Навальным. Никаких вариантов, почему вождь резко занемог, кроме одного, у его адептов не было — отравили. Кровавый режим постарался. Говорят, Петров с Башировым решили уволиться, потому что после Солсбери командировка в Томск — это уже беспредел. Но если серьезно, очень неприглядно все было — пляски вокруг полуживого Алексея Анатольевича ради политической выгоды, обвинения и наезды на врачей. Ну вот, например, — надо срочно вывозить за границу, каждая минута на счету, а вы, омские костоломы, не даете! Но когда немцы сказали ждать вылета еще одну ночь, почему-то возмущений не последовало. Сейчас немецкие медики говорят, что расскажут о состоянии Навального только в понедельник, а жену даже не сразу пустили в больницу. И опять никто не возмущается и не требует диагноза (причем именно диагноза отравление) вот прямо сию секунду. Между тем именно «кровавый режим» (заинтересованный, по логике, в сокрытии правды), как рассказал главред либеральнейшей радиостанции, согласовал выезд Навального за границу (хотя он под подпиской, и на нем еще «висят» дела) даже до того, как врачи дали «добро» на транспортировку. Именно «кровавый режим» на уровне Минздрава срочно направил в Омск бригаду врачей из Москвы. И если попытаться включить мозги, из этой картины становится понятно: действующая власть считает Алексея Навального не блогером каким-нибудь, как любят говорить пропагандисты, а серьезным и важным для страны общественным деятелем.

Но на полную катушку дурдом разгулялся в Москве, на суде по делу Ефремова. Благодаря адвокату Пашаеву, брызжущему версиями как из пулемета, мы узнали, что Ефремов не виноват, потому что: а) на дороге сгустилась темная энергия; б) актера ослепили лазером; в) в джип актера запустили опасный газ через кондиционер; г) машину взломали хакеры… Но это если бы он был за рулем. Потом оказалось, что это не так. Ефремов якобы был на пассажирском сиденье. Потом оказалось, что он сидел сзади. Потом, что сзади сидел кто-то другой. Надо предполагать, этот злодей и устроил аварию (а отношения с худруком «Современника», откуда ушел друг актера Гармаш, у Ефремова, как он отметил, напряженные). Вот так по всему салону «Чероки» Ефремова и болтало всю неделю. Когда Ефремов признался, что у него «в голове салат» и отказался от услуг Пашаева, всем показалось, что человек-фонтан утомил даже его. Но нет. Это оказалось всего лишь затягиванием процесса — чем дольше он будет идти, тем меньше Ефремов просидит в колонии, поскольку домашний арест засчитывается в срок. Кстати, история с Навальным, возможно, наведет Пашаева на еще какие-нибудь умные мысли (чем Ефремов хуже Навального?), пока до НЛО дело не дошло.

НЛО на неделе обнаружил, делая видео с борта 365NEWSС, российский космонавт Иван Вагнер. Пять объектов ровным строем пролетели над Землей. Но неопознанными эти летающие объекты были недолго. Буквально через несколько часов ученые опознали их как спутники Илона Маска, запущенные для создания интернет-сети. Разум победил.

Даже удивительно. Нынче это редкость.

23 августа 2020, ПолитикаEX-PRESS.BY

Александр Морозов — российский политолог, научный сотрудник исследовательского центра Бориса Немцова в Праге. В интервью Свободе он рассказал, как Путин помогает Лукашенко удержаться у власти.

— Александр, 20 августа вы опубликовали информацию о том, что в Минск приехала большая команда российских специалистов — пропагандистов, политтехнологов, специалистов в сфере безопасности. О том, что на белорусское телевидение прибыли работать россияне вместо бастующих — сотрудников БТ, признал Александр Лукашенко. А насколько достоверна информация о прибытии политтехнологов и специалистов в вопросах безопасности?

— Складывается такое впечатление, что после 14 августа, когда состоялся первый телефонный разговор между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, Путин принял определенные меры и раздал поручения. Состоялось уже два заседания Совета Безопасности РФ о ситуации в Беларуси, последнее — в пятницу.

Мне кажется, что результат здесь такой. Путин дал команду подготовить инфраструктуру, которая может действовать в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. В эту инфраструктуру входят прежде всего медийщики, в частности Андрей Благодиренко, который управляет «Спутником». Сам по себе «Спутник» — не слишком популярное и довольно бестолковое пропагандистское кремлевское медиа. Но его кадровая позиция дает ему возможность быстро взаимодействовать и с Дмитрием Киселевым, который руководит информационным агентством «Россия сегодня», и с Маргаритой Симоньян, возглавляющей RT. В свою очередь это позволяет привлекать ресурсы не только околокремлевских медиа, но и блогеров, которые находятся под контролем Симоньян.

У этого человека широкий круг возможностей. Здесь нельзя сказать, что он оказывает просто помощь в техническом обеспечении работы ТВ в Минске. Здесь стоит задача синхронизировать описание ситуации в российских и белорусских государственных медиа. Это их задача.

Что касается безопасности, то мы видим, что самолет спецсвязи ФСБ второй раз прилетал в Беларусь. Вчера он прилетел как раз после заседания Совета Безопасности. Он позволяет осуществлять связь высокой степени шифровки и дает возможность обеспечивать руководство России оперативной информацией о ситуации с безопасностью в Беларуси.

Что касается политтехнологов, то многие отметили, что характер политико-пропагандистских мероприятий у Лукашенко изменился. Сама по себе пропагандистская система у Лукашенко довольно архаична, она своей моделью напоминает поздний СССР. Там нет таких современных, как у Кремля, политтехнологов. И вот их привлекают.

Из Москвы идет слух, что к этому привлечено агентство «ИМА консалтинг». Это очень известное, одно из крупнейших агентств. Оно работало на избирательной кампании Путина. Это агентство прислало своих сотрудников в Минск. Примерно понятно, какая цель у них может быть. Они будут заниматься созданием имиджа пролукашенковских митингов и организаций, созданием имиджа наличия другой точки зрения, демонстрацией, что есть большая часть общества, выступающая за Лукашенко.

— Почему первое время после белорусских выборов в информационной политике государственных медиа РФ наблюдался определенный разнобой? Информагентства давали достаточно сбалансированную информацию, на ток-шоу на ТВ звучали разные оценки и голоса, ряд прокремлевских политиков — Косачев, Затулин — очень резко высказывались о Лукашенко. Наблюдаете ли вы сейчас большую согласованность информационной политики?

— Да, на мой взгляд, тон изменился. Действительно, в первые 3-4 дня и в Кремле еще не было понятного, ясного консолидированного ответа. К протесту такого масштаба не был готов никто — не только Лукашенко, но и Кремль. Действительно, высказывались различные оценки, были заметны интервью Затулина.

В течение прошлого года в белорусско-российских отношениях было большое напряжение. В СМИ много говорилось, что Лукашенко не идет на интеграцию, делает различные конфликтные действия относительно Москвы, например, арест в Минске одного из руководителей «Уралкалия». Кремль весь прошлый год оказывал чудовищное давление на него, кремлевские медиа постоянно угрожали ему чуть ли не введением танков.

И когда начались протесты, реакции действительно были разные, потому что была неизвестна позиция Путина.

Теперь, на мой взгляд, его позиция определилась, он выбрал стратегию. И в рамках нее он будет действовать.

Цель этой стратегии — помочь Лукашенко добиться раскола в рядах протестующих. Показать, что есть Координационный совет, а есть еще Фронт национального спасения Валерия Цепкало, который кремлевскими медиа довольно активно продвигается.

Вторая задача — дискредитация лидеров оппозиции. Это традиционная модель действий Кремля. Вот есть члены Координационного совета, члены страйкомов, публичные деятели — словом любые фронтмены. Дискредитировать любым способом — биографическими фактами, вытянутыми из ничего высказываниями. Это используется и против российской оппозиции.

Третий пункт этой программы — это всегда заключается в создании второго «крыла», чтобы Лукашенко оказался над этим конфликтом. Так часто делают и в России. Вот есть с одной стороны протестующие, Координационный совет, забастовочные комитеты, а с другой стороны — массовое движение поддержки Лукашенко. Давайте говорить не о том, что большинство на стороне протестующих, а о том, что есть две силы, между ними необходим диалог. А над диалогом должен оказаться Лукашенко. Такую схему, на мой взгляд, собирается реализовать Кремль в ближайшее время.

Для этого он вводит своих политтехнологов, для этого он синхронизирует медийные дискурсы — российский и белорусский.

При этом протестующим будет приписываться то, чего у них нет — русофобию, полную зависимость от западных «кукловодов». Мы скоро увидим кремлевскую продукцию об этом, как Кремль прекрасно делает относительно собственной оппозиции.

— Еще до выборов в Беларуси звучали оценки, что ослабленного Лукашенко Москва заставит пойти на погружение интеграции. Представляется ли это сейчас неизбежным, если он удержит власть при помощи России?

— Да, я думаю, что здесь вы правы, потому что сам факт того, что Лукашенко публично сдался на руки Кремлю, его очень ослабляет. После этого чудовищного садизма 10-13 августа он потерял даже ту электоральную поддержку, которая у него была до выборов, а у него она какая-никакая, но была.

Он ослаблен перед белорусами, при этом он ослабил себя перед Кремлем буквально до потери суверенитета. Я считаю, что он просто жертвует суверенитетом Беларуси для спасения своей личной власти.

Сейчас сложилась парадоксальная ситуация. У оппозиции есть три опции, три варианта развития событий: пойти со своей стороны на насилие, на обострение — это первая опция, вторая опция заключается в том, чтобы сдаться Москве, и третья опция — это повторные выборы.

Парадоксальным образом у Лукашенко ровно такие же три опции: либо дальнейшее усиление насилия в той или иной форме, либо сдаться в руки Москвы, либо пойти на повторные выборы.

Надо сказать, что первый и второй варианты — это худшие варианты для Беларуси. И в этом смысле слова повторные выборы в любом виде — с Лукашенко, без Лукашенко — это, на мой взгляд, лучший выход из ситуации.

Понятно, что в результате этих повторных выборов (здесь надо смотреть реалистично) Кремль, Москва будут иметь сильные позиции в белорусской политике. Тут ничего не поделаешь. Более того, в результате этих повторных выборов, возможно, голоса избирателей качнутся вовсе не в пользу тех лидеров, которые есть сегодня у оппозиции, а к какой-либо компромиссной фигуре. Может быть, белорусам покажется более безопасной какая-то другая фигура после ухода Лукашенко.

Но даже если и так, это все равно лучше, чем эскалация насилия со стороны Лукашенко и встречное озлобление белорусского общества или безнадежность, которая в нем будет нарастать. А с другой стороны, это лучше, чем незаметно, путем торговли, сдаваться на руки Кремлю, впускать в Беларусь олигархов, которые будут оплачивать деятельность московских политтехнологов. Это, конечно, гораздо более мрачный сценарий для Беларуси, чем повторные выборы.

— Почему Лукашенко приводит в полную боевую готовность армию, говорит о военной угрозе со стороны стран НАТО? Он таким образом приглашает в Беларусь российские войска? Или хочет спровоцировать военные действия?

— Я думаю, что на российские войска Лукашенко не рассчитывает и правильно делает, потому что абсолютно все российские эксперты, в том числе и прокремлевские, критически и негативно относятся к перспективам военного вторжения в Беларусь. Тем более что в этом нет никакой необходимости, на мой взгляд, Кремль в состоянии взять под контроль Беларусь без всякого вторжения.

В том случае, если нет противодействия самого Лукашенко информационному, политтехнологическому и кадровому воздействию России, никакого военного вторжения не требуется, более того, оно даже вредное. Лукашенко буквально с первого дня после выборов, как только он столкнулся с протестом, начал переходить к милитаристской риторике. Как, впрочем, и всю последнюю неделю до выборов. Он стал показывать себя в войсках, объезжать войска. Потом он начал перебрасывать силы специального назначения из одного места в другое.

Пожалуй, для него самого это — одна из демонстраций того, что он контролирует ситуацию, что он сильный. Внешнеполитическое измерение этого, на мой взгляд, совсем не значительное, потому что, конечно, страны НАТО прекрасно понимают, что они сами не планируют никаких военных действий на Востоке, и они понимают, что и войска Беларуси не несут для них никакой угрозы. Поэтому здесь, как мне кажется, не нужно придавать большого значения этим маневрам Лукашенко с войсками, они не так важны, как политическая торговля, которая сейчас идет между Москвой и Минском относительно будущего.

— На ваш взгляд, какие Запад сейчас имеет варианты действий?

— Довольно интересный прогноз, хотя, может, это больше пожелание, опубликовал Минский институт стратегических исследований, где работает известный эксперт Юрий Царик и ряд других довольно умных людей. Они в последние 2 дня в своем телеграмм-канале описывают прогноз, по которому может образоваться консорциум Франции, Германии и России, который добьется, чтобы Лукашенко ушел из-за повторных выборов.

Надо сказать, что пока контуры этого не просматриваются и, на мой взгляд, такой определенной стратегии нет. Европейские страны не признали этих выборов и их результатов. Это зафиксированная ситуация. Из этого следует логика повторных выборов, потому что, если эти выборы не признаны, государство не может существовать без легитимной власти и в какой-то момент оно должно быть легитимизировано, что означает повторные выборы.

Такая позиция должна быть в ЕС, и это позволило бы выйти из политического кризиса. С другой стороны, нельзя преувеличивать возможности Европы. Дело в том, что если Кремль не соглашается на повторные выборы, то, конечно, никаких инструментов надавить на него Берлин и Париж не имеет. Так же их не имеет и Варшава, Прага и Вильнюс, которые активно участвуют в поддержке белорусского общества.

Если какие-то люди пообещают Путину, что они в состоянии сохранить власть за Лукашенко за счет политтехнологий размывания, растягивания протеста, то Путин на это может согласиться, потому что такой сценарий его тоже устраивает. Если никто не берется за этот проект, тогда вариант повторных выборов в Беларуси для Путина тоже имеет свои плюсы.

Примерно такие, которые описывает Юрий Царик в своем документе. Если Путин договорится с Макроном и Меркель на повторные выборы, он будет выглядеть человеком, который улаживает международную ситуацию.

Многие думают, что Путин хочет подправить свою репутацию. Но, увы, это не так. На самом деле Путин никогда не руководствуется благородной идеей — как бы вступить в альянс с какими-либо лидерами Запада и вывести себя из-под санкций за счет этого. Кремль так не действует, к сожалению, хотя нам бы этого и хотелось.

— Связано ли отравление Алексея Навального с белорусским политическим кризисом — политически или психологически? Если с белорусами можно обращаться так, как с ними обращались на Окрестина и в Жодино, то чего уж сдерживаться в России?

— Конечно, хотя прямой причинной связи между этими событиями нет, но вы правы — между ужасным садизмом на Окрестина и на улицах Минска и покушением на Навального есть какая-то символическая, атмосферная связь. Действительно, Лукашенко показал, что он способен на более жесткий и садистский ответ на подъем общества, чем даже в России. Потому что российские власти, при всей их изобретательности и порой жестокости, такого отчаянного садизма не демонстрировали по отношению к населению до сих пор.

Но после внесения конституционных поправок действительно наступил какой-то новый этап и в России. И вот тут определенная синхронизация есть — между этими выборами, которые привели к ярости режим Лукашенко, и поправками в Конституцию РФ, которые развязывают руки самым мракобесным политическим силам в России. Они все сейчас увлечены идеей вечного правления Путина, они считают, что они навеки воцарились уже с помощью этих поправок и в этой общей атмосфере и происходят вот такие события.

И есть определенная аналогия между событиями в Беларуси и в Хабаровске, хотя они и очень далеко одна от другой. Минск от Хабаровска очень далеко, и это совершенно разные жизненные вклады и политические традиции. Но и там, и там протесты охватывают не профессиональную политическую оппозицию, а широкие слои общества.

Юрий Дракохруст, Радио Свобода.









matveychev_oleg (matveychev_oleg) wrote, 2020-08-23

Ув. друзья, после того, как просидевший множество лет у власти колхозник, обличавший происки американского империализма и несколько раз продлевавший себе срок на троне, спалился на выборах (был обвинён в подтасовках, на улицы вышли толпы протестующих, пролилась кровь, силовики приняли сторону народа) - переходное правительство возглавила хрупкая женщина, пообещавшая провести настоящие честные выборы в течение двух месяцев.

Как вы уже все, разумеется, догадались, речь о Боливии, которая в конце осени минувшего года рассталась с 14-летним правлением фермера Моралеса, а власть упала во взволнованные руки проамериканских ультраправых. Временная президент Жанин Аньес для начала освободила военных от ответственности за убийство протестующих сторонников Моралеса (а их было застрелено немало), но успокоила публику заверением, что вот-вот будут выборы и она лично за власть не цепляется и выдвигаться не будет.

Выборы - честные и настоящие - должны были пройти в феврале 2020 года.

Но в январе в связи с непростой обстановкой их назначили на май. И да, Аньес заявила, что выдвигаться в постоянные президенты таки будет.

Тем временем было убито больше тридцати противников временного режима, сотни попали в тюрьмы.

В мае выборы также не состоялись в связи с коронавирусом. Их было решено перенести на начало сентября.

Но летом Аньес заявила, что коронавирус всё ещё свирепствует, поэтому выборы отложены до конца октября.

Несмотря на то, что силовики могут убивать протестующих безнаказанно - боливийцы уже несколько недель бастуют ("усугубляя кризис экономики"), распевают песни, высказывают намерение голосовать за социалистов Моралеса - и требуют вернуть осточертевшего колхозника на место.

Что в этой истории интересно, ув. друзья.

После свержения Моралеса в ходе крайне слабо замаскированного военного переворота Боливия напрочь исчезла из передовиц.

Нет, она не исчезла из медиа вообще. О том, что там творится - можно почитать в Гардиан и Вашингтон Пост, в NYT и в Bloomberg.

Но для этого нужно специально вбить в поиск "Боливия выборы" или "Боливия протесты".

Ибо вся творящаяся там жесть в современном медиапространстве тусуется в разделе Новости - Мир - Америка - Латинская Америка, между заголовками "Гигантский аллигатор съел колумбийскую певицу на её вилле" и "Чилийские феминистки запускают новый флешмоб, Рональдо уже присоединился".

В современности для того, чтобы сделать невидимой 12-миллионную страну с квазифашистской диктатурой во главе, не нужно замалчивать её и удалять всякие упоминания о ней из мира живых.

Нужно всего лишь утопить её среди третьестепенной футбольно-зоологической экзотики, задвинув на задние полки в медийном супермаркете вниманий и сопереживаний.

И вопрос "Как там в Боливии?" просто некому будет задать.

Виктор Мараховский

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