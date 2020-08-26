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дата публикации 26.08.20 00:04
публикатор: Игорь Львович
 
 

Уважаемые читатели Переводики

К моему большому сожалению, обстоятельства складываются так, что  я больше не смогу уделять достаточно времени и внимания Переводике,  ни переводам, ни публикации статей. А  так  как  я  оставался "последним из могикан" -  скаутов, переводчиков и публикаторов,  то  это означает фактическое закрытие проекта.
Очень жаль.
Мне доставляло огромное удовольствие работать "на вашу пользу"))),  искать и переводить  что-то  самое-самое интересное.  Большое вам спасибо  что  читали Переводику
Желаю  вам счастья, удачи  и  всего самого наилучшего)))
Игорь Львович

статью прочитали: 36 человек

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