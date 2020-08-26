Уважаемые читатели Переводики

К моему большому сожалению, обстоятельства складываются так, что я больше не смогу уделять достаточно времени и внимания Переводике, ни переводам, ни публикации статей. А так как я оставался "последним из могикан" - скаутов, переводчиков и публикаторов, то это означает фактическое закрытие проекта.

Очень жаль.

Мне доставляло огромное удовольствие работать "на вашу пользу"))), искать и переводить что-то самое-самое интересное. Большое вам спасибо что читали Переводику

Желаю вам счастья, удачи и всего самого наилучшего)))

Игорь Львович