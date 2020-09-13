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опубликовано редакцией на Переводике 13.09.20 13:58
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Сдерживая Путина

Как уверенная в  себе Америка должна иметь дело с Россией

By Victoria Nuland July/August 2020

На акции протеста в Москве, февраль 2020 года  Шамиль Жуматов / Reuters

Немногие страны вызывают такой фатализм среди американских политиков и аналитиков, как Россия Владимира Путина. Для некоторых эта  страна является неисправимым государством-изгоем, реагирующим только на суровые наказания и сдерживание. Другие видят много  претерпевшую  возрождающуюся великую державу, которая заслуживает более дружелюбного отношения. Подходы  меняются  каждый  раз,   в зависимости от вопроса и политической партии. Однако повсеместно распространилась  некая  обреченность в отношении состояния американо-российских отношений, -  американцы утратили уверенность в собственной способности изменить ситуацию.

Но сегодняшняя Россия не является ни монолитной, ни неизменной. Внутри страны низкие цены на нефть, пандемия коронавируса и растущее чувство недовольства  россиян несут с  собой  новые проблемы,  тревоги   и риски для Кремля. За рубежом Путин хорошо сыграл слабыми  картами только  потому что Соединенные Штаты и их союзники позволили России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и подрывать  веру  в   честность выборов в Соединенных Штатах и ​​Европе.

Вашингтон и его союзники забыли о государственном подходе и  политической мудрости, которые выиграли  холодную войну и продолжали приносить результаты в течение многих лет  после  неё. Эта стратегия требовала последовательного  руководства Соединенными Штатами  на президентском уровне, единства с демократическими союзниками и партнерами и общей решимости сдерживать и ограничивать  опасное поведение Кремля. Она  также включала в  себя  стимулирование  Москвы к  сотрудничеству  и время  от  времени  -   прямую  апелляцию к русским людям о преимуществах улучшения отношений  с  Западом. Тем не менее, этот подход сошел  на  нет, даже несмотря  на  то,  что  угроза для либерального мира со  стороны России  усилилась.

Кто бы ни победил на президентских выборах в США этой осенью, он будет - он  должен - попытаться снова говорить  с Путиным. Однако первым делом должна  быть обеспечена  единая и более  надежная  защита  интересов США и  их  союзников в сфере безопасности, где бы Москва ни бросала им вызов. С этой позиции силы Вашингтон и его союзники могли  бы  предложить Москве сотрудничество, там  и  когда это возможно. Они также должны противостоять попыткам Путина отрезать свое население от внешнего мира и напрямую говорить с русскими о преимуществах совместной работы и о цене, которую они платят  за жесткий поворот Путина от либерализма.

Фаталисты может  быть  и  правы  когда  говорят, что мало что может  измениться внутри России. Но интересы США будут лучше защищены активной  политикой, которая объединит в  себе  сильную защиту с открытой рукой, если отношения улучшатся. Такой подход увеличил бы стоимость агрессивного поведения Путина, обеспечил бы безопасность демократий и даже мог бы заставить русский народ усомниться в собственном фатализме относительно перспектив лучшего будущего.

20-лет сползания [в авторитаризм]

Когда Путин вступил в должность президента в 2000 году, он  сформулировал  две   главных  цели, - проводить  свою политику и укрепить свою власть, . Он пообещал:  внутри  страны -  восстановить порядок после многих лет хаоса и обнищания в течение 1990-х годов; вне  её -  восстановить величие  России  после унизительной потери территорий, глобального влияния и военного господства, произошедшей  в  результате  распада  Советского Союза почти  десять лет  ранее. Обе эти  целевые установки  нашли отклик у русского народа. В течение следующих двух десятилетий россияне будут постепенно отказываться от своих прав - свободы выражения мнений и собраний, политического плюрализма, справедливости в суде и открытой экономики (прав  которые тогда были ещё  непривычными, неустоявшимися  и неравномерно разделяемыми) - в обмен на  стабильность сильного государства, возврата к росту на основе нефти и перспективы процветания среднего класса.

В Соединенных Штатах и ​​Европе некоторые тоже  надеялись, что Путин покончит с олигархическими  эксцессами, обвалом рубля, зависимостью от иностранной помощи и общим беззаконием 1990-х годов. По мнению ученых, Россия могла  стать более предсказуемой и более надежной в качестве международного партнера. Западные правительства в целом смотрели на  это  иначе, поскольку методы Путина для восстановления контроля,  в течение его первого десятилетия у власти, становились все более советскими: закрытие оппозиционных газет и телеканалов; заключение в тюрьму, изгнание или убийство политических и экономических конкурентов;  установление однопартийного доминирования в парламенте и региональных правительствах. Администрация Джорджа Буша-младшего, озабоченная терроризмом после терактов 11 сентября, считала, что внутренние дела Москвы являются ее собственным делом и мало влияют на американо-российские отношения.

Когда дело дошло до российской внешней политики, у Путина было три первоначальных приоритета: восстановление российской гегемонии в соседних государствах, восстановление вооруженных  сил и восстановление влияния за глобальным столом принятия решений. По большей части Соединенные Штаты и их союзники поощряли Россию к достижению третьей цели, включив Москву во Всемирную торговую организацию и создав "восьмерку" и Совет Россия-НАТО. Они также позаботились о том, чтобы принятие  важных  решений, таких  например, как  начать ли войну под руководством США в Афганистане в 2001 году и вмешиваться ли в Ливию в 2011 году,  было  внесено  в  повестку Совета  Безопасности ООН и «восьмерки»,  чтобы Россия могла  присоединиться к  обсуждению  этих  вопросов. Считалось, что Россия, как и Китай, станет более «ответственной заинтересованной стороной» в мировых делах, будучи интегрированной в основанные на правилах международные институты.

Российско-американские переговоры о сокращении ядерного оружия продолжались, но Вашингтон слишком мало внимания уделял существенным военным инвестициям Москвы за пределами ядерной сферы. Администрация Буша совершила  грубую ошибку в 2000 году, лишь мельком  посоветовавшись с Москвой, прежде чем выйти из Договора по противоракетной обороне, чтобы создать более мощную систему противоракетной обороны против Ирана и Северной Кореи. Позднее команда Буша попыталась исправить эту ошибку, предлагая прозрачность и сотрудничество в разработке противоракетной обороны для противодействия растущим угрозам со стороны Тегерана и Пхеньяна, но Путин отклонил это предложение. Он даже превратил  выход США из Договора по ПРО в  повод  для  недовольства  и  предъявления претензий  к  Вашингтону. Позже  он    нашел себе   [в  этом]   оправдание  разрушения  двух других столпов архитектуры контроля над вооружениями 1980-х годов  -   Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Договора о ядерных вооружениях средней дальности, обвинив Вашингтон в том, что тот  первым  предал доверие Москвы. Извлекая  уроки  из  войн  США в Афганистане и Ираке, а также собственной войны с Грузией в 2008 году, Путин также вложил деньги в разработку  методов  иррегулярных  боевых действий, кибер-возможности, обычное оружие большой дальности и гиперзвуковые ракеты. Вашингтон и его союзники не осознавали опасности  последствий  этих инвестиций до захвата Россией Крыма в 2014 году.

  Путин на военной церемонии в Москве, февраль 2000 г.

Путин на военной церемонии в Москве, февраль 2000 г.  Reuters

Президенты, как от демократов, так и от  республиканцев, тесно сотрудничали с союзниками США, чтобы не дать Путину восстановить российскую сферу влияния в Восточной Европе и наложить вето на меры безопасности своих соседей. Именно здесь,  в  частности  в вопросе расширения НАТО, вскоре  и  открылась пропасть между либеральными демократиями и все еще очень советским человеком, возглавляющим Россию. Независимо от того, как сильно Вашингтон и его союзники пытались убедить Москву в том, что НАТО является чисто оборонительным альянсом, не представляющим угрозы для России, Организация Североатлантического договора  продолжала  служить   для  Путина основанием   для  того  чтобы  воспринимать Европу в  терминах  “игры с нулевой суммой”. Путин заявил, что если Россия не  может вернуть себе земли, на которых она когда-то доминировала, то только зона неприсоединения, простирающаяся от восточной Германии до Балтийского и Черного морей, будет обеспечивать безопасность России. Но немногие в Вашингтоне считали  возможным  захлопнуть  дверь  перед  новыми  демократиями центральной и восточной Европы, которые годами работали, чтобы соответствовать строгим стандартам приема в НАТО, и теперь требовали вступления. Если оставить их в геополитической серой зоне, эти государства не будут в безопасности и свободны. Жестокое обращение России с теми странами, которые с тех пор  остались в подвешенном состоянии в сфере безопасности - Грузией, Молдовой и Украиной - ясно дало это понять.

Путин всегда понимал, что пояс все более демократических, процветающих государств вокруг России будет представлять прямой вызов его модели лидерства и рискует заразить его собственный народ демократическими устремлениями. Вот почему Путин никогда не собирался применять  подход  «живи и давай жить другим» в отношении бывших советских земель и государств-сателлитов. Вместо этого он ухватился практически за каждое демократическое  выступление за последние 20 лет: успешное стремление Косово к независимости в 2008 году, протесты, которые привели к сирийской гражданской войне в 2011 году, протесты на Болотной площади в Москве в 2011–12 годах, восстание на Майдане в Украина в 2014 году - для  подпитки  внутри страны восприятия  что   российские интересы  находятся под  ударами   внешних врагов. Долгое время это работало. Российские завоевания на Украине и в Сирии были дико популярны дома и отвлекали внимание от внутренних проблем. Благодаря этим успехам геополитический аппетит Путина вырос. Он пришел к убеждению, что демократические государства слабы и что Россия может разрушить их политические системы и социальную сплоченность изнутри.

Соединенные Штаты и их союзники сами  в  немалой степени  способствовали  этой  дерзости  Путина. Последние 12 лет, Путин и его соратники  платили  за свои действия относительно небольшую цену. Россия нарушала договоры о контроле над вооружениями; создала  новое дестабилизирующее оружие; угрожала суверенитету Грузии; захватила Крым и большую часть Донбасса;  поддержала деспотов в Ливии, Сирии и Венесуэле. Она использовала  кибероружие против иностранных банков, электрических сетей и государственных систем; вмешивалась  в зарубежные демократические выборы; и убивала  своих врагов на европейской земле. В  то  же  время, Соединенные Штаты нарисовали красные линии, которые они позже стерли, вышли  из  договоров  и  ушли  с  территорий, которые  были  им нужны для давления на Россию, открыто поставили под сомнение свою приверженность НАТО, напрягли свои альянсы  с  другими  странами  тарифами и взаимными обвинениями, и даже освятили президентским  авторитетом путинские  кампании дезинформации. Санкции США и союзников, хотя поначалу и  были болезненными, стали “дырявыми”  или бессильными из-за  их  чрезмерно  частого  использования и больше не производят впечатления  на Кремль. Российские дипломаты присутствуют на международных переговорах по Сирии, Украине, контролю над вооружениями и другим вопросам с инструкциями о торможении  любого реального соглашения, выигрывая тем самым для  своей страны время для укрепления её  позиций. Россия также овладела искусством эксплуатации разногласий между Соединенными Штатами и их  союзниками  и  между  самими союзниками, сводя на нет их усилия по созданию последовательной контрстратегии  действий. 

РЖАВЕЮЩАЯ РОССИЯ 

Соединенные Штаты и их союзники также перестали  обращать внимание на  одну  вещь, которая  совершенно не  волнует  российского президента: к настроениям внутри России. При  всех  мощных шагах  Путина  за  границей, 20 лет неспособности инвестировать в модернизацию самой  России  могут догнать его. В 2019 году рост ВВП России составил 1,3 процента. В этом году пандемия коронавируса  и свободное падение цен на нефть может привести к значительному экономическому спаду. Международные санкции сдерживают серьезные иностранные инвестиции в Россию из большинства развитых  стран, за  исключением  Китая. Настойчивость Путина в отношении жесткого государственного контроля и ренационализации ключевых секторов экономики препятствует инновациям и диверсификации. Российские авто-  и  железные  дороги,  школы и больницы разрушаются. Российские  граждане начинают  проявлять  беспокойство и нетерпение, так как обещанные  бюджетные  средства  на инфраструктуру не выделяются, а их налоги и возраст выхода на пенсию растут. Коррупция остается безудержной, а покупательная способность россиян продолжает сокращаться. В опросах, проведенных в  стране  Левада-центром в прошлом году, 59 процентов респондентов поддержали «решительные, всеобъемлющие перемены», по сравнению с 42 процентами в 2017 году. Ошеломляющие 53 процента людей в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что хотят эмигрировать, что является самым высоким показателем с 2009 года.

Современная Россия не является ни монолитной, ни неизменной

Путин, тем временем, никуда не собирается  уходить. Технически   он  “хромая утка”  -  президенту четвертого срока запрещено баллотироваться на следующих выборах, назначенных на 2024 год. Но российский парламент и Конституционный суд уже  проштамповали конституционные поправки, позволяющие ему баллотироваться еще на два шестилетних срока и потенциально оставаться у власти до 2036 года. Чтобы придать процессу видимость легитимности, Путин объявил национальный референдум по этому вопросу  поправок,  но пандемия коронавируса приостановила эти планы. Другой опрос Левада-центра, проведенный в марте этого года, показал, что только 48 процентов  россиян поддержали продление срока Путина, при этом 47 процентов выступили против, а 50 процентов опрошенных заявили, что они выступают за смену власти и новые лица в политике. Учитывая эти цифры, Путин может вообще пересмотреть вопрос о проведении референдума.

В целом, атмосфера обреченности  и цинизма в современной России напоминает о прошлых эпохах, включая застойные 1980-е годы,  когда кремлевские лидеры слишком много внимания уделяли авантюрам за границей и слишком мало - благополучию своего народа. Разница в том, что у Путина еще есть деньги, чтобы разбрасываться. Два финансовых кризиса в России в 1990-х годах - и необходимость сохранять своих  капо * (см.  примечание)  “толстыми и счастливыми” - побудили его создать  большой фонд “дождливых дней”. В настоящее время, в своем фонде национального благосостояния,  Россия имеет  150 миллиардов долларов и более 550 миллиардов долларов в золотовалютных резервах. Пока  неизвестно, сколько из этих денег Путин готов потратить на поддержку системы здравоохранения России и восстановление экономики страны после  пандемии  коронавируса. Если она сильно ударит по их стране,  то  в этот раз   россияне могут оказаться менее терпеливыми,  когда олигархи получат помощь, а  среднестатистический  Иван  -  только  пустые обещания и переполненные больницы.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФРОНТ

Задача, стоящая перед Соединенными Штатами в 2021 году, будет заключаться в том, чтобы привести мировые демократии к выработке более эффективного подхода к России, который будет  основан  на их сильных сторонах и окажет  давление  на Путина  в  тех  областях  где его  позиции ослаблены, в том числе среди его  собственных  сограждан. Называть это «соперничеством великих держав» или «новой холодной войной» означало бы польстить Путину: сегодняшняя Россия  это  бледная тень её  советского предшественника. Представление путинской России непобедимым или  хотя бы  равным по  уровню  противником  умаляет способность США сдерживать и сопротивляться опасной кремлевской политике. Но Соединенные Штаты не должны брать это на себя в одиночку. Как и в прошлом, они  должны  мобилизовать свои глобальные альянсы, укрепить свою внутреннюю оборону и работать совместно с другими, чтобы отразить российские посягательства в горячих точках по всему миру.

Усилия должны начаться среди самих демократий. Как отметил американский дипломат Джордж Кеннан в своей «Длинной телеграмме» 1946 года, имея дело с Москвой, «многое зависит от здоровья и энергии нашего собственного общества». Первым  делом  надо  восстановить единство и доверие американских альянсов в Европе и Азии и положить конец братоубийственной риторике, карательной торговой политике и односторонним действиям последних лет. Соединенные Штаты могут подать глобальный пример демократического обновления, инвестируя в общественное здравоохранение, инновации, инфраструктуру, зеленые технологии и переподготовку рабочих мест, одновременно снижая торговые барьеры. Свободные люди во всем мире также нуждаются в своих лидерах, чтобы обеспечить им вдохновение и уверенность в самой демократии.

Москва также должна увидеть, что Вашингтон и его союзники предпринимают конкретные шаги, чтобы укрепить свою безопасность и повысить стоимость российской конфронтации и милитаризации. Это включает в себя поддержание надежных оборонных бюджетов, дальнейшую модернизацию американских и связанных с ними систем ядерного оружия, а также развертывание новых обычных ракет и систем противоракетной обороны для защиты от новых российских  систем вооружения. По мере того, как Соединенные Штаты улучшают свои позиции в тех областях, в которых Россия добивается  или уже  приобрела преимущество - гиперзвуковые ракеты, подводное оружие, кибербезопасность и возможности создания  зон  A2AD  (ограничение и воспрещение доступа и манёвра), - им необходимо делать больше, чтобы объединить своих союзников. Например, им  следует, совместно с союзниками,  разрабатывать больше своих высокотехнологичных систем вооружения, создавать постоянные базы вдоль восточной границы НАТО и увеличивать темпы и публичность  совместных учений. Запросы США на целевые военные инвестиции также приведут к лучшему распределению бремени военных  расходов  между союзниками по НАТО, чем бесконечный политический кризис.

Путин хорошо сыграл слабыми  картами  только потому что Соединенные Штаты и их союзники позволили ему  это

С восстановлением собственной силы Соединенные Штаты будут лучше подготовлены к тому, чтобы привести  Россию за стол переговоров. Один урок, который Путин извлек из холодной войны, заключается в том, что президент США Рональд Рейган успешно обанкротил Советский Союз, форсировав гонку ядерных вооружений. Не желая, чтобы Россию постигла та же участь, он стремится продлить новый договор СНВ-2010, который ограничивает стратегические системы ядерного оружия США и России, срок  действия которого истекает в 2021 году. Вашингтон должен использовать чувство срочности Путина, чтобы увязать дискуссии вокруг нового  договора СНВ с более широкими переговорами по всем аспектам военной мощи - ядерным  и обычным  вооружениям, по  космосу  и   киберпространству. Чтобы выделить время для этих переговоров, договор может быть временно продлен на год или два, но Вашингтон не должен предоставлять Москве то, что он хочет больше всего: свободный переход на новый договор о СНВ без каких-либо переговоров по поводу недавних инвестиций России в системы ядерного оружия малой и средней дальности и новые  обычные  вооружения. Он также не должен настаивать на немедленном включении Китая в  эти переговоры, как того  хочет  нынешняя администрация. Если Соединенные Штаты и Россия достигнут соглашения, они могут совместно оказать давление на Китай для ведения переговоров, но Соединенные Штаты не должны жертвовать своими непосредственными потребностями в области безопасности в надежде, что Китай когда-нибудь согласится на трехсторонние переговоры. Это только  даст Путину больше времени для создания нового оружия.

Не менее  опасно  использование  Россией  Интернета  в  качестве оружия.  Президент США должен возглавить кампанию по укреплению демократического общества против усилий России по вмешательству в свободные выборы, распространению дезинформации, разжиганию социальной напряженности и проведению кампаний политического влияния. Демократии во всем мире должны объединить свои ресурсы и более эффективно работать с технологическими компаниями и исследователями, чтобы сдерживать и  разоблачать злонамеренные  действия  России не месяцы или годы  спустя,  а  по мере ее выявления. В то же время правительства и технологические компании несут ответственность за то, чтобы научить граждан распознавать, когда ими манипулируют из-за рубежа. Они также должны договориться об изменениях в структуре прибыли в Интернете, которая в настоящее время одобряет виральность (стремительность распространения среди пользователей), а не правду и позволяет путинским армиям троллей получать оплату через Facebook, YouTube, и другие цифровые платформы, при  проведении  их тайной  войны. И нет никаких причин, по которым Вашингтон и его союзники не должны более охотно давать Путину дозу его  собственного “лекарства” в России, сохраняя при этом такой  же  уровень  отрицания  своей  причастности  к  этим  акциям.

Украина - это еще одно поле битвы за демократию, которое Соединенные Штаты не должны уступать Путину. Американская и европейская поддержка этой страны предотвратила ее крах или полное расчленение, но война на Донбассе продолжается, и украинцы гибнут почти каждый день. В отличие от ситуации в Крыму,  Россия фактически согласилась на условия своего выхода из Донбасса, как это  изложено в Минских соглашениях 2014 и 2015 гг. Чего не хватает, так это последовательных дипломатических усилий Вашингтона, Киева, Берлина и Парижа по реализации этой сделки и оказанию давления на Путина. Наоборот, Путин затянул  время,  посеял  разногласия и  ключевые европейские лидеры заблокировали США от непосредственного участия в переговорах вопреки желанию Украины. Если Соединенные Штаты и их союзники дадут России понять, что путь к улучшению отношений со всеми странами НАТО и ЕС проходит через Украину, Путин может стать более серьезным. Если Россия продолжит тормозить, санкции и другие формы политического, экономического и военного давления должны быть усилены. В то же время Соединенные Штаты должны предложить России дорожную карту для постепенного ослабления санкций, если и когда Путин выполнит свое обязательство покинуть Украину.

Последствия предполагаемого авиаудара ВКС России в Сирии, январь 2016 года

Бассам Хабие / Reuters

Успехи России на Ближнем Востоке являются еще одним продуктом двойственного отношения и пренебрежения со стороны США. В Сирии Путин увидел возможность поддержать такого же автократа  как он сам  находящегося  под  давлением своего народа, одновременно  защищая и расширяя региональное влияние России. Соединенные Штаты, стремясь ограничить свои обязательства, ошибочно рассчитывали, что более активное участие России в Сирии создаст стимул для Москвы помочь урегулировать конфликт и поддержать свободные выборы. Теория заключалась в том, что, будучи  вовлеченной  в  игру, Россия хотела бы, чтобы в неё  играли честно. Вместо этого военное вмешательство России обеспечило выживание сирийского диктатора Башара Асада; открыло  дверь иранскому влиянию; и послужило  причиной  исхода дополнительных сотен тысяч сирийских беженцев в Иорданию, Турцию и Европу. Тем временем Соединенные Штаты облегчили жизнь как Путину, так и Асаду, нейтрализовав общую угрозу - Исламское государство или ИГИЛ.

Сегодня Россия бомбит больницы и школы в провинции Идлиб, чтобы вернуть территорию Асаду, и использует угрозу новых волн беженцев, чтобы удержать Турцию, европейские страны и Соединенные Штаты от ответных мер. Российские войска регулярно тестируют  на  прочность  немногочисленный  контингент  американскихе  сил, оставленный в Сирии, чтобы попытаться получить доступ к нефтяным месторождениям страны и маршрутам контрабанды  нефти. Если эти войска США уйдут, ничто не помешает Москве и Тегерану финансировать свои операции с  помощью сирийской нефти  или контрабанды наркотиков и оружия. Присутствие  США в Сирии не должно быть большим, но оно  не может быть нулевым, если Вашингтон не хочет гарантировать, что Путин станет главным брокером на Ближнем Востоке. Недавние вторжения России в Ливию, где она поддерживает силы генерала Халифы Хафтара оружием и советами, демонстрируют, что ее аппетит в регионе не насыщен -  да и почему бы  ему быть насыщенным  если относительно дешевые инвестиции  полностью  окупают его территориальный контроль, влияние и способность безнаказанно нарушать международное гуманитарное право?

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРОЦВЕТАНИЯ

Работая над защитой своих интересов внутри страны и за рубежом, Соединенные Штаты должны также учитывать то, чего  Путин хочет от американо-российских отношений. Он, безусловно, хочет ослабления санкций, поэтому лидеры США и Европы должны быть более ясными в отношении условий отмены или отмены санкций. Традиционно они также предлагали России позитивные стимулы - политические и экономические - для улучшения отношений. Например, в 2013 году, когда Соединенные Штаты и Украина вели переговоры о заключении соглашений о свободной торговле с ЕС, Вашингтон предложил отменить некоторые тарифы и регуляторные барьеры, чтобы и Россия тоже получила некоторую выгоду от соглашений, заключаемых вокруг неё. Захват Россией Крыма заморозил эти дискуссии.

Вполне возможно, что чувство безопасности Путина к настоящему времени настолько тесно связано с контролем Кремля над экономикой, что американские и европейские предложения о свободной торговле и инвестициях его не интересуют. Он также может опасаться, что, открыв дверь для улучшения экономических отношений, он будет выглядеть слабым и нуждающимся. Это не должно помешать Вашингтону и его партнерам по G-7 попытаться - и предложить Кремлю альтернативу растущей зависимости от Китая. Морковь может принимать форму совместного инвестиционного фонда, зон свободной торговли или отмены тарифов на определенные товары. Сюда также могут входить государственно-частные партнерства в таких секторах, как чистая энергетика, бизнес-круглые столы и стажировки молодых россиян для работы в американских и европейских фирмах. НАТО может предложить Москве новый старт, включая возобновление совместных военных учений в таких областях, как предотвращение аварий и аварийное реагирование. Соединенные Штаты и Европа могут вновь открыть вопрос о общеевропейском диалоге по вопросам безопасности, который тогда предложил президент России Дмитрий Медведев в 2008 году, при условии, что это не ослабит существующие институты, такие как НАТО, ЕС или Организация по  безопасности и сотрудничеству в Европе. Если Соединенные Штаты и их союзники возобновят совместную работу над своей политикой в ​​отношении Ирана и Северной Кореи, им следует предложить России внести конструктивный вклад. такие как НАТО, ЕС или Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Если Соединенные Штаты и их союзники возобновят совместную работу над своей политикой в ​​отношении Ирана и Северной Кореи, им следует предложить России внести конструктивный вклад. 

Вашингтон хотел бы начать с выкладывания этих предложений “на  витрине”. Чтобы заключить сделку, Россия должна продемонстрировать свои  серьезные намерения  в  отношении прекращения  атак на демократии и проведения  добросовестных  переговоров по контролю над вооружениями, Украине, Сирии и другим сложным вопросам. Любые стимулы должны быть обратимыми, если Россия откажется от завершения сделки.

Американским лидерам нужно заново учиться общаться с русскими

Параллельно, Соединенные Штаты и их союзники должны делать больше, чтобы  выйти  на  прямой контакт  с русскими людьми, особенно с молодыми гражданами и за пределами крупных городов. В  этом  помог бы пакет экономических стимулов с конкретными выгодами для простых россиян: он подорвал бы аргумент Кремля о том, что Соединенные Штаты постоянно  добиваются  ослабления  и  истощения  России, стремятся к  окружению России кольцом  блокады   и что обоюдовыгодное  сотрудничество  невозможно. Путин  20 лет  обвиняет  Соединенные Штаты и НАТО в неудачах  своего  президентства  и агрессиях  за рубежом. Обозначая в качестве «иностранных агентов» любые российские неправительственные организации, осуществляющие программы сотрудничества с либеральными демократиями, он разорвал контакты США с российскими активистами гражданского общества, политическими оппонентами, врачами, журналистами и многими другими. Он также закрыл большинство академических обменов. Зажим сработал именно так, как он задумал:   всё  меньше россиян знают американцев, работают с ними или видят будущее в более тесных связях  с  ними. 

Вашингтон и его союзники могут также предложить россиянам более сильные стимулы для выхода из информационной хватки Путина. Соединенные Штаты и другие страны могут разрешить, при надлежащей проверке безопасности,  безвизовый режим для россиян в возрасте от 16 до 22 лет, что позволит им,  до определения  своего жизненного пути,  сформировать собственное мнение  о  Западе. Западные государства должны также рассмотреть возможность удвоения количества поддерживаемых государством образовательных программ на уровне колледжей и выпускников для обучения россиян за границей и предоставления более гибких рабочих виз для выпускников. Путин может помешать своим гражданам принять эти предложения, но если он это сделает, то вина за отсутствие возможностей у молодых россиян будет полностью ложиться на него.

Наконец, лидерам США необходимо заново научиться общаться с русскими людьми. Рейган и президент Билл Клинтон говорили с ними напрямую в речах и интервью, предлагая будущее дружбы и общей безопасности и процветания, если две страны преодолеют свои разногласия. Сегодняшние лидеры,  мало того, что забыли, как это делается, они также согласились с мнением Путина о том, что любое взаимодействие с обычными россиянами представляет собой вмешательство во внутренние дела России, даже несмотря на то, что Москва проводит массовые кампании влияния в Соединенных Штатах и ​​Европе.

В советское время Соединенные Штаты победили цензуру Кремля, распространяя свои послания через передачи «Голоса Америки» и радио «Свободная Европа», журнал  «Америка» и регулярные контакты с диссидентами. Несмотря на все усилия Путина, сегодняшняя Россия более проницаема. Молодые россияне гораздо чаще получают информацию и новости через Интернет, чем через государственное телевидение или печатные СМИ. Вашингтон должен попытаться достичь таких  молодых  людей  там , где они есть: в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте; в Facebook, Telegram и YouTube; и на многих новых русскоязычных цифровых платформах. При  этом  никто не должен ожидать, что эта группа будет расти и требовать изменений в ближайшее время, Соединенные Штаты не должны позволять Путину оставаться основным формирователем понимания молодыми россиянами демократической политики и ценностей. Вашингтон и его союзники должны продолжать доказывать  и  показывать, что отношения не должны быть   “игрой  с нулевой суммой”.

ВЫБОР ЗА НИМИ

В целом, более последовательный подход к России потребует единства, ресурсов, доверия и сосредоточенности. В прошлых сделках Соединенных Штатов с Путиным,  один из  этих элементов  или  даже  все они отсутствовали  или сходили  на  нет. Вашингтон уделял слишком мало внимания, недостаточно инвестировал и позволил отделить  себя от своих союзников или соблазнить умиротворением в одной области обещанием прогресса в другой (обменять Иран на Сирию, Сирию на Украину и т. д).

Некоторые, в том числе и я, были слишком оптимистичны, ожидая, что с большей интеграцией в свободный мир Россия станет лучшим и более демократичным партнером. Другие были чрезмерно фаталистичны, ссылаясь на уникальный набор интересов России, ее географию или историю, чтобы оправдать её  агрессию и нарушения ею международного права. Третьи  были анти-историческими в своем мировоззрении, утверждая, что если бы НАТО просто отменило  свое расширение и предложило России гегемонию над Украиной и более широкую сферу влияния,  то  аппетит Путина был бы удовлетворен. Ни одна  из этих точек  зрения  не предоставила  американским политикам реального  стратегического  видения  ситуации.

Предстоящие президентские выборы в США дают Соединенным Штатам  шанс,  после многих лет раздрая и дрейфа по  течению,  отказаться от оборонительной тактики, восстановить силу и доверие демократического мира и закрыть дыры в их безопасности. Как только эта решимость будет продемонстрирована, Соединенные Штаты могут использовать момент обновления у себя дома и стагнации в России, чтобы снова протянуть руку  России. Путин может не захотеть или не принять её. Но русский народ должен знать, что Вашингтон и его союзники предоставляют ему и России выбор.

  • ВИКТОРИЯ НУЛАНД  (VICTORIA NULAND) - старший советник в Albright Stonebridge Group и старший научный сотрудник в Институте Брукингса. Она работала в Государственном департаменте США с 1984 по 2017 год, в том числе в качестве посла в НАТО (с 2005 по 2008 год) и помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии (с 2013 по 2017 год).


Примечание: *Намек  на capo di tutti capi  - Босс боссов (фраза, используемая сицилийской и американской мафией, для обозначения босса самой влиятельной мафиозной «семьи»)

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