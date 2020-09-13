Как российская «фабрика троллей» нанимала журналистов из США

Джемайма МакЭвой Forbes Contributor 11.09.2020

Фото Sean Gallup / Getty Images

Facebook на прошлой неделе сообщил, что ликвидировал «российскую сеть дезинформации», которая нанимала американских журналистов писать статьи о президентских выборах. Двое фрилансеров, писавших эти статьи, рассказали, как их обманом убедили работать на российскую кампанию дезинформации

Facebook 1 сентября объявил, что остановил кампанию дезинформации, которую проводили из России с целью посеять разногласия в преддверии выборов 2020 года. Facebook утверждает, что для этого «российские оперативники» в том числе притворялись редакторами веб-сайта левого толка PeaceData и нанимали начинающих журналистов для написания статей, критиковавших кампанию Джо Байдена и Камалы Харрис как чрезмерно консервативную, чтобы таким образом оттолкнуть левых избирателей.

Два журналиста, которые попросили Forbes не называть их имена из-за опасения еще больше навредить их карьере, рассказали, как российское Агентство интернет-исследований (известно в России как «фабрика троллей». — Forbes Russia) обманом завербовало их через Twitter. Теперь, оглядываясь назад, они замечают явные тревожные звоночки: странные аватары в социальных сетях, платежи через PayPal и любопытные опечатки. Один из них, которого мы назовем «А», называет себя работником сферы общественного питания, ставшим фрилансером; другая, «Б», говорит, что только начинает свою карьеру. Еще два автора PeaceData, к которым мы обратились, не стали подробно рассказывать о своей работе, но сказали, что не верят утверждениям Facebook. Сама PeaceData оспорила эти утверждения, заявив: «Не верьте ни единому их слову».

Мы отредактировали ответы журналистов для ясности.

Forbes: Как вас привлекли к работе в PeaceData?

A: Примерно во второй половине июля я получил личное сообщение в Twitter от Алекса Лакусты, псевдоредактора их сайта (в отчете, заказанном Facebook, Лакуста был идентифицирован как фальшивая личность, изображение которой было создано с использованием технологии искусственного интеллекта). Он сказал, что им понравились мои работы и они ищут обозревателей. Во время пандемии я потерял работу и очень нуждался в деньгах. Они предлагали по $200 за статью и хотели, чтобы я писал для них каждую неделю. Это бы покрывало большую часть моих расходов.

B: Они обратились ко мне в личных сообщениях через аккаунт PeaceData в Twitter и написали примерно следующее: «Мы ищем фрилансеров и увидели, что вы фрилансер. Мы хотели бы узнать, не хотите ли вы писать для нашего сайта». Они сказали, что, поскольку это некоммерческая организация, они не смогут много платить. Поэтому за первую статью мне не заплатили. За две другие я получила деньги [$50 за каждую].

Профили в социальных сетях Альберта Попеску и Алекса Лакусты, поддельных редакторов PeaceData.

Смутило ли вас что-то в переписке с PeaceData?

A: Не буду врать, было несколько тревожных звоночков. Думаю, первая странная вещь, на которую я обратил внимание, заключалась в том, что у двух их редакторов были очень похожие фотографии. Их аватарки, профили в Twitter — они выглядели будто близнецы, но у них было разные имена и все прочее.

Кроме того, в их письмах у некоторых слов не хватало окончаний. Слово использовалось в единственном числе вместо множественного. Иногда они пропускали предлоги. Но я просто решил, что общался с редактором, который не работал с материалами на английском, или что английский был его вторым языком.

B: Если честно, нет. Не знаю, может быть, я просто молода и наивна, но мне казалось, что все в порядке, и мне нравилось читать статьи, которые они публиковали. Я только начинаю свою карьеру фрилансера, поэтому теперь я знаю больше, но тогда я не испытывала сомнений. Теперь, в ретроспективе, все выглядит подозрительно. Мне платили через PayPal, а человека, который проводил платеж, звали иначе, чем редактора, хотя мне это поначалу не показалось странным.

Просили ли вас представители PeaceData намеренно атаковать левых в ваших материалах?

A: Нет. Думаю, они просто искали людей с похожим мнением. Я остаюсь верным всему, что написал в материалах для них. Я заметил, что моя первая статья, которую они опубликовали, позднее появилась на сайте, который продвигал правые теории заговора вроде идеи, будто гидроксихлорохин позволяет лечить коронавирус. К тому времени я был ими недоволен. Я больше не хотел писать для этих людей.

B: В том-то и дело. Они не просили. Я писала о противостоянии Трампу. Остальные материалы, которые я для них писала, даже не были в сущности политическими.

Как вы отреагировали на сообщения о том, что PeaceData была частью российской кампании по распространению дезинформации?

A: Ни за что невозможно поверить, что ты мог оказаться замешанным в российскую разведывательную операцию. Думаю, я практически разрушил свою карьеру. Мне следовало отказаться. Но я отчаянно нуждался в деньгах и отчаянно хотел опубликовать свои работы.

B: Я мечтаю работать журналисткой, поэтому меня это очень расстроило. Я боюсь за свое будущее. Я не знаю, что делать.

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