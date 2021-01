архив



дата публикации 09.01.21

"Грандиозный военный прорыв Северной Кореи" Азербайджан - 08 января 2021 г. Грандиозный военный прорыв Северной Кореи 8 января 2021 Вооруженные силы Северной Кореи прошли модернизацию почти в каждом роде войск. Об этом предупреждают эксперты в статье, опубликованной в Business Insider. Автор Бенджамином Браймелоу пишет, что во время октябрьского парада в Пхеньяне были представлены не только новейшие ракеты дальнего радиуса действия, но и более «приземленные» элементы вооружений - экипировка, приспособленная для обычного поля битвы, в том числе — каски для солдат. В октябре прошлого года власти Северной Кореи организовали парад по случаю 75-й годовщины создания Трудовой партии Кореи, представив на нем новые виды вооружения. Октябрьский парад в Пхеньяне вызвал грандиозный интерес западного экспертного сообщества Наибольшее внимание наблюдателей привлекли ракеты дальнего радиуса действия, в частности под названием Pukguksong-4, оружие, в реальности транспортируемое подводными лодками, а также Hwasong-16, который может быть самой крупной в истории ракетой, использующей жидкое топливо, запускаемое с мобильных установок. Однако прежде чем на площадь вошли ракетные войска, перед трибуной, где со своей свитой наблюдал парад диктатор Ким Чен Ын, прошли обычные войсковые подразделения. Солдаты пехоты были одеты в новые мундиры, а также в камуфляж, приспособленный для боев в современных условиях, на них были современные каски, бронежилеты и даже устройства с сенсорными экранами. Впервые на центральной площади столицы КНДР появились подразделения ядерных сил, биологических и химических войск. Октябрьский парад был также первой демонстрацией новых образцов военной техники. По мнению Чун Ын-буна, генерал-лейтенанта в отставке южнокорейской армии, северокорейская Народная армия прошла модернизацию в каждом роде войск. Несомненно, считает он, усилия властей в Пхеньяне, касающиеся обновления вооруженных сил начинают приносить плоды. Хотя, все же неизвестно, каково фактическое состояние технического обеспечения войск Северной Кореи. Но не только оружие дальнего радиуса действия привлекло внимание аналитиков, экспертов по вооружению, но также современные боевые машины. До сих пор северокорейские вооруженные силы базировались на старых моделях, происходящих из времен Советского Союза или на танках, которые стали результатом переработок собственного военно-промышленного комплекса. Технологии, которые были представлены во время октябрьского парада, могут свидетельствовать, что времена отставания в вооруженных силах КНДР минули. Специфика КНДР значительно затрудняет работу разведывательных служб, скажем, в вопросе получения информации, касающейся вооружения. Кроме этого, военные аналитики на основе анализа фото военной техники выделили целый ряд черт, характеризующих отдельные элементы вооружений, которые могут служить ориентиром в поисках настоящей картины войск режима. Например, один из тяжелых бронированных автомобилей напоминает американский бронетранспортер Stryker. На параде в Пхеньяне были показаны две версии этой техники: одна была оборудована пятью стволами противотанковых ракет, образца российского 9M133 Корнет, вторая была специально укомплектована башней оснащенной пушкой калибра 122 миллиметра D-30, что может указывать на реплику с американского M1128 Mobile Gun System. Обе эти модели предназначены для противодействия танкам противника и обеспечивать огневую поддержку пехоте, а также увеличивать мобильность северокорейских войск по образцу американских легких бригад. Впервые на центральной площади столицы КНДР появились подразделения ядерных сил, биологических и химических войск Во время парада можно было заметить новое оборудование танковых войск КНДР. Что интересно, некоторые из средств, характерны для армий различных государств. Нередко тех, которые находятся на противоположных сторонах вероятного конфликта. Например, новый танк армии КНДР, значительно более современный в сравнении с предыдущими моделями, обладает шасси, очень напоминающим то, чем обладает российский T-14 Armata. В свою очередь, его башня «слямзена» с американского танка M1 Abrams. В то же время эксперты отмечают, что о развитии технологий в Северной Корее свидетельствует использование создателями танка композитных материалов. Те трубного типа установки, которые смонтированы на башне, напоминают решения, замеченные у российских производителей танков. А у России такое огневое средство может перехватывать летящие снаряды. Наблюдатели подтвердили, что такой танк может обладать устройством наведения и использовать термовизор. Дымовые гранатометы, лазерные датчики и датчики бокового ветра — это очередные новые элементы северокорейского бронеавтомобиля, которые размещены по обе стороны башен, рядом с противотанковыми огнеметами. Новые технологические решения коснулись не только танковых войск КНДР. Высшие офицеры Северной Кореи ехали во время парада на автомобилях категории MRAP - бронеавтомобилях, обладающих противоподрывной защитой от мин-ловушек. Во время парада были представлены также пушки нового типа — самоходная гаубица калибра 155 мм, а также бронированные ракетные установки. О прогрессе говорят такие факты, что тут появились устройства, служащие скрытному уничтожению вражеских воздушных сил. Это может свидетельствовать об интенсификации усилий режима в работе над обеспечением системы ПВО в воздушном пространстве Северной Кореи. Парад этот показал, что затраты на вооружение властей Пхеньяна значительно увеличились. - Ким Чен Ын может похвалиться современной армией, - говорит dr.Сью Ми Терри, бывший офицер ЦРУ, эксперт вашингтонского think-tank Center of Strategic and International Studies, которая специализируется на вопросах Северной Кореи. - Многие пренебрегали его способностями, когда он получил власть, но именно в его время северокорейская армия добилась технологического рывка», - комментирует эксперт. Для Кима вопрос модернизации своей армии - приоритет. Молодой диктатор хочет доказать, что несмотря на санкции, наложенные на его страну и давление со стороны других государств, он в состоянии усилить военный потенциал своей армии. - Власти Северной Кореи хотят показать, что со времени встречи диктатора с президентом США Дональдом Трампом в Синагпуре в 2018 году, ему все же удалось сделать шаг вперед в построении современной армии, - подчеркивает Терри. - И ничто не указывает на то, что он остановится. Молодой диктатор хочет доказать, что в обход санкций ему удалось создать мощнейшую армию Хотя современные технологии в руках солдат КНДР кого-то могут удивить, у других пробудить тревогу, реальность может значительно отставать от пропагандистских образов, какие были видны на улицах Пхеньяна. - Каждый из парадов в Пхеньяне создается по принципу «потемкинских деревень», что имеет целью прикрытие фактической ситуации в вооруженных силах, подчиненных Ким Чен Ыну»,- считает Терри. Примером может служить новый танк. На первый взгляд он нашпигован современной электроникой, но в ходе парада эти системы были спрятаны, из-за чего нельзя утверждать, что они являются реальной частью оснащения техники. В свою очередь, некоторые ракетные системы, как напрмиер, Pukguksong-4 или Hwasong-16 не принимали участия в октябрьском параде войск. Это были просто макеты. Подобные сомнения касаются и подводных лодок, которые должны быть на вооружении ВМФ КНДР. Сомнения, касающиеся фактического военного потенциала Северной Кореи могут вытекать из простой истины: страна, руководимая Кимом, не может иметь достаточных средств, необходимых для производства новой техники и содержания современной армии, заключает эксперт. - Честно говоря, все, что показывает пропагандистское телевидение, в каком-то смысле правдиво, - говорит доктор Брюс Бенетт, старший аналитик RAND Corporation по вопросам обороны. - Они не могут служить реализации стратегии ядерных, а также конвенциональных войск и достижениям экономичеких целей, о которых мечтают правители Северной Кореи. Просто на это нет денег, - говорит Бенетт. В то же время по его мнению вооруженные силы КНДР совершили определенный шаг вперед. Но он считает, что только одна из их частей получает выгоду от реформы. - То, что мы увидели в октябрьском параде, я бы очертил результатом сильно выборочной модернизации, - утверждает Бенетт. - Возьмем как пример солдат пехоты. Считаю, что так обмундированы могут быть только солдаты элитных подразделений. Хотя специальные силы Северной Кореи одно из подразделений армии, в них состоят 200 тысяч из 1,3 миллиона всех солдат КНДР, именно на их потенциал опирается доктрина северокорейских вооруженных сил. Хоть последние изменения в оснащении армии КНДР могут удивлять, то все же ее потенциал отличается от вызовов для армии, а совершенно понятно, что отстает от такой мощи, как US Army. Правда, эксперты считают, что настоящим козырем армии КНДР может стать ядерный потенциал. Власти страны не раз давали понять, что не остановятся перед использованием своих ракет в случае вооруженного конфликта. Арсенал, основанный на 30-40 ядерных боеголовках, может быть задействован для уничтожения инфраструктуры с тактической точки зрения, например, портов, аэродромов, коммуникационных узлов и т. д. Затрудняя таким образом снабжение войск противника. - Использование ракетных установок Северной Кореей может значительно снизить боеспособность воздушных сил южного соседа, а также негативно повлиять на мобильность наших войск, - подчеркивает Бенетт. - Во взаимодействии с конвенциональными силами, даже если они остались с недостаточным обеспечением и в небольшом количестве, а модернизация затронула только силы специального назначения, это может дать Северной Корее большой козырь для ее обороноспособности. Хоть агрессия со стороны Северной Кореи закончилась бы для нее полным уничтожением, но растущий военный потенциал диктатуры становится растущей угрозой для ее южного соседа. Фактическая модернизация Северокорейской народной армии, вместе с развитием ядерной программы, укрепляют позиции Ким Чн Ына в будущих переговорах с Соединенными Штатами и международной общественностью. - Ким Чен Ын — выдающийся лидер, которого ни в коем случае нельзя игнорировать, - подчеркнула Сью М. 