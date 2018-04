архив



опубликовано редакцией на Переводике 17.04.18 10:30

"How Russian Military Support Is Secretly Airlifted to Syria's Assad" Израиль - 10 апреля 2018 г. Специальный репортаж агентства "Рейтер" о том, как тайный российский воздушный мост помогает Асаду Российский президент Владимир Путин и сирийский президент Башар Асад во время посещения авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, Сирия, 11 декабря 2017 г. / Фотоагентство "Спутник"/ "Рейтер" Расследование "Рейтер" выявило тайный воздушный мост с использованием гражданских самолетов, по которому перевозятся частные военные контрактники для сирийского президента - операция, которая, как утверждает Кремль, не существует В зоне вылета в Ростовского аэропорта в южной России, группа из приблизительно 130 мужчин, многие из которых несли огромные, плотно набитые рюкзаки армейского образца, выстроилась в линию у четырех стоек регистрации, над стойками висели информационные экраны, но ни номера номера рейса, ни места назначения на них показано не было. Когда репортер агентства "Рейтер" спросил мужчин о том, куда они летят, один из них сказал: "Мы подписали бумаги — нам не разрешено ничего говорить. В любую минуту придет босс и у нас будут проблемы". "И у вас тоже", - предупредил он. Чартерный Airbus A320, ожидавший их на летном поле, только что прилетел из сирийской столицы Дамаска, выгрузив в полупустую зону прибытия приблизительно 30 мужчин с загорелыми лицами. Большинство было в камуфляже и в "пустынных" армейских ботинках. Некоторые несли сумки из магазина Duty Free аэропорта Дамаск. Мужчины были контрактниками - сотрудниками российских частных военных компаний, последней по времени партией, переправленной по негласному воздушному мосту с использованием гражданских самолетов, для оказания военной поддержки сирийскому президенту Башару аль-Асаду в его шестилетней борьбе с повстанцами. Расследование агентства "Рейтер" раскрыло тыловую логистическую сеть сил Асада. Мужчины без опозновательных знаков с камуфляжными рюкзаками и пакетами из магазинов беспошлинной торговли аэропорта Дамаска прибыли из Сирии в аэропорт Ростова в России 26 января 2018 г. / Внештатный корреспондент/ "Рейтер"

"Эйрбас", на котором они летели, был только одним из десятков самолетов, которые когда-то принадлежали большим европейским и американским авиакомпаниям, а затем были переданы через сеть посреднических компаний и офшорных фирм ближневосточным авиакомпаниям, находящимся под санкциями США — это система, которая, как утверждает Вашингтон, помогает Сирии обходить санкции. Рейсы в Ростов и из Ростова, которые ранее не документировались ни одной организацией, выполняются Cham Wings, сирийской авиакомпанией, попавшей под американские санкции в 2016 году за то, что предположительно перевозила поддерживающих Асада бойцов в Сирию и помогала сирийской военной разведке с транспортировкой оружия и техники. Эти рейсы, которые почти всегда прибывают поздно вечером, не появляются ни в каких расписаниях, ни в аэропорту, ни в документах авиакомпании, и летят или из Дамаска или из Латакии, сирийского города, где у России есть военная база. Эта операция показывает прорехи в американских санкциях, разработанных для того, чтобы лишить Асада и его союзников в Корпусе стражей исламской революции Ирана и ополчении "Хезболлы" возможности пополнять свои людские и материальные резервы, необходимые им для ведения военной кампании. Она также дает представление о способах, используемых для переправки в Сирию российских частных военных контрактников – которых, как настаивает Кремль, не существует. Российские чиновники заявляют, что присутствие Москвы ограничено ударами с воздуха, обучением сирийских сил и небольшим числом спецназовцев. Тайный воздушный мост

Частные военные контрактники летают в Сирию и из нее на рейсах Ростов-Дамаск или Ростов-Латакия, как показывают рассказы свидетелей и информация о рейсах. Эти рейсы летают обычно только ночью.

Часто летающие Каждая линия показывает полет туда-обратно между Сирией и российским городом Ростовом, осуществляемый одним из четырех самолетов, которые летают по этому маршруту, согласно данным отслеживания полетов.

Репортеры агентства "Рейтер" провели наблюдение в ростовском аэропорту, задокументировали необычные рейсы, используя общедоступные отслеживающие полеты данные, провели поиск регистрационных данных собственника самолета, провели десятки интервью, включая встречу в модном ресторане с бывшим советским морским офицером, чье имя значится в "черном списке" правительства США. На вопрос о полетах и действиях российских частных военных контрактников в Сирии представитель президента России Владимира Путина направил агентство "Рейтер" в Министерство обороны — которое не ответило на вопросы. Сирийское правительство также не ответило на вопросы. В ответ на подробные вопросы агентства "Рейтер" в авиакомпании Cham Wings сказали только, что вся информация о том, куда она летает, доступна на ее веб-сайте. Рейсы в Ростов не упомянуты на сайте. Но сами полеты действительно появляются в отслеживающих полеты онлайн-базах данных. Репортеры проследили полеты между Ростовом и Сирией с 5 января 2017 г. по 11 марта 2018 г. За это время самолет Cham Wings совершил 51 рейс туда и обратно, каждый раз используя самолеты Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров. Сирийский президент Башар Асад посещает российскую авиабазу в Хмеймим, в западной Сирии, на этой предоставленной фотографии, размещенной агентством SANA 27 июня 2017 г. / Sana Sana/ "Рейтер" Проблема военных потерь очень чувствительна в России, где ещё сохраняется память об операциях в Чечне и Афганистане, которые продолжались в течение многих лет. Друзья и родственники контрактников подозревают, что Москва использует бойцов частных компаний в Сирии, потому что это способ, которым она может отправить туда побольше войск, не рискуя при этом солдатами регулярной армии, за смерть которых она должна отчитываться. Сорок четыре российских военнослужащих регулярной армии погибли в Сирии с момента начала операции там в сентябре 2015 года, заявляют российские власти. По подсчетам агентства "Рейтер" на основе опросов семей и друзей погибших и местных чиновников, можно предположить, что только между январем и августом 2017 г. было убито, по крайней мере, 40 контрактников Один из контрактников, погибших в Сирии, выехал из России в дату, которая соответствует одному из таинственных ночных полетов из Ростова, сказала его вдова. В свидетельстве о смерти, выданном российским консульством в Дамаске, указана причина его смерти - "геморрагический шок от осколков и пулевых ранений". Попытка перекрыть Асаду доступ к самолетам Чтобы поддерживать свою военную кампанию против повстанцев, Асаду и его союзникам в России, Иране и ополчению "Хезболла" нужен доступ к самолетам гражданской авиации, чтобы переправлять в Сирию живую силу и материалы. Вашингтон попытался перекрыть доступ к самолетам и запчастям для них через наложение экспортных ограничений в отношении Сирии и Ирана и через внесение авиакомпаний этих стран в санкционный "черный список" Министерства финансов. Кроме того, Министерство финансов также поместило в "черный список" несколько компаний, зарегистрированных за пределами Сирии, обвинив их в посредничестве.

Сергей Томчани, который помог основать авиационную фирму Khors, принимает участие в пресс-конференции в Киеве, Украина, 2 июля 2010 г. / Внештатный корреспондент/ "Рейтер" "Эти действия демонстрируют нашу решимость взять на прицел любого, кто помогает Асаду и его режиму", - сказал Джон Э. Смит, директор Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, на слушаниях в комитете Конгресса в ноябре. В последние годы, согласно данным украинского национального авиарегистра, десятки самолетов были зарегистрированы на Украине на две фирмы, Khors и Dart, которые были основаны бывшим майором советской морской пехоты и его сослуживцами. Затем самолеты были проданы или переданы в аренду и, согласно данным систем отслеживания полетов, оказались в эксплуатации иранскими и сирийскими авиакомпаниями. Одна из компаний, Khors, и бывший майор морской пехоты Сергей Томчани, с 2011 года находятся в "черном списке" Министерства торговли США за то, что, предположительно, экспортировали самолеты в Иран и Сирию, не получив на это лицензии из Вашингтона. Но, согласно информации, полученной агентством "Рейтер" из национальных авиарегистров, за последние семь лет Khors и Dart удалось приобрести или арендовать 84 подержанных самолета Airbus и Boeing, проведя их через сеть не находящихся под санкциями фирм-прокладок. Из этих 84 самолетов, согласно данным трех отслеживающих полеты веб-сайтов, которые показывают маршруты самолетов и дают позывной компании-оператора, по крайней мере 40 с тех пор использовались в Иране, Сирии и Ираке. В сентябре американское Министерство финансов добавило компании Khors и Dart в свой санкционный список, заявив, что они помогали находящимся под санкциями авиакомпаниям получить самолеты производства США. Khors и Dart , так же как и Томчани, отрицают совершение любых действий, связанных с поставкой самолетов предприятиям под санкциями. Истории принадлежности некоторых самолетов, прослеженные агентством "Рейтер", показывают, как американские ограничения на поставки воздушных судов иранским и сирийским авиакомпаниям могут быть обойдены. Поскольку права собственности меняются от страны к стране, то сложная документация маскирует идентичность тех, кто вовлечен в приобретение самолетов Сирией. Один из самолетов Airbus A320 авиакомпании Cham Wings, который совершил полет из Ростова в Сирию, когда-то, согласно ирландскому авиарегистру, принадлежал ILFC Ireland Limited, филиалу дублинского AerCap, одной из крупнейших авиализинговых фирм в мире.

Российский президент Владимир Путин, слева, и сирийский президент Башар Асад, справа, позируют для фотографии с российскими военными пилотами на авиабазе Хмеймим в Сирии, 11 декабря 2017 г. / Михаил Климентьев / "Ассошиэйтед Пресс"

В январе 2015 г. самолет был исключен из ирландского авиарегистра, заявил представитель ирландского Управления авиации, которое управляет регистром. На два последующих месяца самолет, который имел идентификационный бортовой номер EI-DXY, исчез из национальных регистров, а затем появился в авиарегистре Украины. Украинский регистр указал его нового владельца как Gresham Marketing Ltd, компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Владельцами компании, согласно просочившемся в прессу корпоративным документам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, являются два украинца, Виктор Романика и Николай Саверченко. В украинском бизнес-регистре они указаны как менеджеры небольших местных компаний. При контакте по телефону Романика сказал, что ничего не знает, и повесил трубку. Связаться с Саверченко по телефону не удалось, а на письмо, отправленное по указанному адресу, он не ответил. В марте 2015 г., согласно украинскому авиарегистру, Gresham Marketing Ltd сдал самолет EI-DXY в аренду компании Dart. Идентификационный номер был изменен на украинский - UR-CNU. 20 августа 2015 г. владельцем самолета стала компания Khors, как указано в авиарегистре. Представитель Государственной авиационной службы Украины сказал, что данные регистра не являются официальным подтверждением собственности, но что никаких жалоб на точность его информации не было. С апреля этого года, согласно данным отслеживающих полеты веб-сайтов, самолет принадлежит компании Cham Wings. Джиллиан Калхэйн, представитель AerCap, фирмы, филиал которой владел самолетом в 2015 г., не ответила ни на письменные запросы, ни на многочисленные телефонные звонки с вопросами о том, что AerCap знает о последующих владельцах и операторах самолета. Dart и Khors не ответили на вопросы об этом самолете. Четыре юриста, специализирующихся на американских экспортных правилах, сказали, что сделки, включающие самолеты, которые оказываются в Иране или Сирии, несут значительные риски для западных компаний, поставляющих самолеты или оборудование. Даже если у них не было прямых деловых отношений с юридическими лицами, находящимися под санкциями, компании, поставляющие самолеты, могут столкнуться со штрафами или ограничениями со стороны американского правительства, сказали адвокаты.

Что же касается производителей самолетов, таких как Boeing и Airbus, то, по словам юристов, юридические последствия для них минимальны, так как торговля включает подержанные самолеты, произведенные обычно более 20 лет назад, прошедшие длинную цепочку владельцев, перед тем как оказаться у находящихся под санкциями авиакомпаний. Двое из адвокатов, включая Эдварда Дж. Кролэнда, который руководит группой соблюдения требований международного регулирования в юридической фирме Steptoe & Johnson, сказали, что американские экспортные правила однозначно распространяются на самолеты Boeing, потому что они сделаны в Соединенных Штатах. Но они также могут распространяться и на самолеты Airbus, потому что во многих случаях существенный процент компонентов оборудования этих самолетов имеет американское происхождение. Компания Boeing сообщила в своем заявлении: "Сделки с самолетами, являющиеся предметом Вашего запроса, не касались компании Boeing. Boeing обеспечивает выполнение программ полного торгового контроля и санкционного регулирования". Представитель Airbus заявил: "Airbus полностью учитывает все требования относительно сделок со странами, находящимися под санкциями ООН, ЕС, Великобритании и США". Полеты в зону боевых действий



Российский президент Владимир Путин приветствует сирийского президента Башара Асада во время встречи на черноморском курорте г. Сочи, Россия, 20 ноября 2017 г. / "Спутник" / "Рейтер" Когда агентство "Рейтер" направило ряд вопросов компаниям Khors и Dart об их деятельности, то Томчани, бывший майор морской пехоты, позвонил журналисту через несколько минут. Он сказал, что больше не является акционером этих фирм, но работает как их консультант, и что вопросы были переданы ему. Он пригласил журналиста встретиться на следующий день в дорогом ресторане "Велюр" в Киеве, украинской столице. Во время 90-минутной встречи он отрицал, что предоставил самолеты Ирану или Сирии. Он сказал, что фирмы Khors и Dartпредоставляли самолеты третьим лицам, которые он не назвал. Эти третьи лица, сказал он, поставляли самолеты конечным пользователям. "Мы не поставляли самолеты в Иран", - сказал Томчани, мужчина с военной выправкой, которому далеко за 50, попивая травяной чай. "мы не имеем никакого отношения к поставкам самолетов компании Cham Wings". Ни Dart, ни Khors не могли продать или отдать в аренду самолет для Cham Wings, так как они не являются владельцами этого самолета, сказал он. Томчани служил в свое время в подразделении морской пехоты в советских вооруженных силах во Владивостоке, на Тихоокеанском побережье России. В 1991 году, после ухода из армии в звании майора, он учредил фирму Khors вместе с двумя другими офицерами из его подразделения. Томчани и его партнеры зарабатывали себе на жизнь, управляя советскими самолетами, задешево распродававшимися после распада Советского Союза, в зонах военных действий. Khors обеспечивала транспортные самолеты в Анголе для ангольского правительства и министерства обороны, а также для гуманитарных организаций во время ее гражданской войны. Томчани сказал, что его компании также занимались полетами в Ираке после вторжения под руководством США в 2003 году, перевозя контрактников частных охранных компаний.

Самолет компании Cham Wings в аэропорту г. Ростов в России, 17 января 2018 г. /Внештатный корреспондент / "Рейтер"

Украинский реестр собственности показал, что Томчани перестал быть держателем акций Khors после июня 2010 года и что он отказался от своего участия в Dart в определенный момент после апреля 2011 года. Он сказал "Рейтер", что продал свои доли "крупным бизнесменам", но отказался назвать их имена. Но он все же сказал, что люди, указанные на момент интервью в украинском реестре собственности как владельцы двух компаний, являются просто представителями по доверенности. Одним из владельцев в реестре является менеджер Khors среднего звена, а один является 81-летним бухгалтером для нескольких киевских компаний, а еще один является человеком с таким же именем и адресом, что и библиотекарь из Мелитополя в юго-восточной Украине. Согласно реестру собственности, владельцем 25 процентов Khors является человек по имени Владимир Сучков. Его указанный адрес - улица Электриков, 33, Киев. Это тот же адрес, что указан в документах госзакупок украинского правительства для военного подразделения №А0515, которое находится в подчинении Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Томчани сказал, что он и Сучков давние знакомые. "Он был неплохим специалистом", - сказал Томчани. "Молодой парень, но неплохой". Он сказал, что считает, что Сучков живет в России. "Рейтер" не удалось связаться с Сучковым. Его указанный телефонный номер не работал. Исполняющий обязанности главы украинского Главного управления разведки Алексей Бакуменко сказал "Рейтер", что Сучков там не работает. Агентство "Рейтер" не обнаружило свидетельств других связей между торговлей самолетами и украинским шпионским аппаратом. Украинская военная разведка сообщила, что она не знает о поставках самолетов в Сирию, не связана с транспортировкой военных контрактников из России в Сирию и не сотрудничает с Khors, Dart или Cham Wings. 9 января этого года компания Dart изменила свое название на Alannaи указала новый адрес и учредителей, согласно украинскому реестру собственности. 1 марта активы и пассивы Alanna перешли к новой компани Alanna Air, как показал реестр. Наемники возвращаются в гробах

Хотя Москва отрицает, что посылает частных военных наемников в Сирию, множество людей говорят, что это неправда. Среди них - десятки друзей и бывших коллег бойцов и люди, связанные с фирмой которая нанимает мужчин - теневой организацией, известной как "Вагнер", не имеющей ни офисов, ни даже вывесок с названием. Она была основана Дмитрием Уткиным, бывшим офицером военной разведки, согласно людям, опрошенным во время этого расследования. Его первой боевой ролью было участие в восточной Украине в поддержку поддерживаемых Москвой сепаратистов, сказали они. "Рейтер" не смогло связаться с Уткиным напрямую. "Лига ветеранов локальных конфликтов", которая, согласно российским СМИ, имеет связи с Уткиным, отказалась передать ему сообщение, сказав, что она не имеет связей с группой "Вагнер". У России имеется от 2000 до 3000 наемников, воюющих в Сирии, сказал Евгений Шабаев, местный лидер военизированной организации в России, у которого есть контакты с некоторыми из этих людей. В одном только бою в феврале этого года около 300 наемников были либо убиты либо ранены, согласно военному врачу и двум другим хорошо информированным источникам. Один российский наемник, побывавший четыре раза в Сирии, сказал, что он летал туда на рейсах самолета Cham Wings из Ростова. Эти рейсы были главным маршрутом для транспортировки наемников, сказал этот человек, попросивший назвать только его имя - Владимир. Он сказал, что наемники также время от времени используют российские военные самолеты, когда они не могут все поместиться в самолеты Cham Wings. Два сотрудника ростовского аэропорта поговорили с "Рейтер" о людях на загадочных рейсах в Сирию. "Как мы понимаем, это наемники", сказал один сотрудник, который рассказал, что помогал с посадкой на нескольких сирийских рейсах. Он обратил внимание на их конечный пункт маршрута, тот факт, что среди них не было женщин, и что у них были рюкзаки военного вида. Он говорил на условиях анонимности, сказав, что ему не разрешено разговаривать со СМИ. Агентству "Рейтер" не удалось установить, сколько пассажиров было перевезено между Россией и Сирией, и возможно, что часть тех, кто был на борту, находились в Сирии не как бойцы. Некоторые могли приземлиться в Дамаске, а затем полететь в другие конечные пункты за пределами Сирии. Беседы с родственниками наемников, убитых в Сирии, также показывают, что рейсы A320 в Ростов используются для перевозки российских наемников. Вдова одного наемника, убитого в Сирии, сказала, что в последний раз, когда она разговаривала с мужем по телефону, это было 21 января прошлого года - в тот же день, согласно данным отслеживания полетов, когда чартерный самолет Cham Wings летел в Сирию. "Он позвонил вечером 21-го. Там были слышны разговоры мужчин и переносные рации. А к 22-му с ним уже невозможно было связаться. До него доходили только смс-сообщения", сказала женщина, которая ранее посещала своего мужа в тренировочном лагере для контрактников на юге России. После того, как он погиб, сказала она, его тело было доставлено в Россию. Она получила свидетельство о смерти, в котором говорилось, что он умер от "геморрагического шока от осколков и пулевых ранений". Вдовы двух других контрактников, убитых в Сирии, описали то, как тела их мужей прибыли в Россию. Как и первая вдова, они говорили на условиях анонимности. Они сказали, что представители организации, завербовавшей их мужей, предупредили о последствиях, если они будут разговаривать с журналистами. Эти двое контрактников ездили и раньше в командировки в горячие точки, рассказали их вдовы. Женщины сказали, что они получили свидетельства о смерти, в которых указана Сирия как место смерти. Журналисты "Рейтер" видели эти свидетельства: в одном причина смерти указана как "обугливание тела" - другими словами, он сгорел. Другой мужчина умер от потери крови в результате множественных ранений осколками, указано в свидетельстве. Одна из вдов пересказала разговоры с ее мужем после того, как он вернулся из его первой служебной командировки в Сирию. Он рассказал ей, что российских наемников часто посылают в самое пекло и они первыми входят в захваченные города, сказала она. Затем в город входят сирийские войска и поднимают их флаги, сказал он ей, приписывая победу себе.

