Станет ли Трамп снова "вилять собакой"?

В прошлом году Трамп атаковал Сирию в момент, когда ему грозил кризис внутри страны, с такой же сложной ситуацией он сталкивается и теперь.

Фото: Трамп представил свою внешнюю политику как "Америка прежде всего" (AFP)

Ибрахим аль-Мараши

Ровно год назад, 7 апреля, президент США Дональд Трамп приказал запустить 59 крылатых ракет "Томагавк" по сирийской базе ВВС в провинции Хомс, предполагаемому объекту, где нервно-паралитический газ зарин был загружен в самолет, атаковавший деревню в контролируемой повстанцами провинции Идлиб.

Решение Трампа было принято в момент, когда ему грозил внутренний кризис, и создало удобное переключение внимания. Сегодня Трампу грозит еще один внутренний кризис, так как агенты ФБР пришли с обыском в дом его личного адвоката Майкла Д. Коэна рано утром 9 апреля.

Отреагирует ли он таким же образом после сообщений о применении газообразного хлора в удерживаемом повстанцами районе Думы к востоку от Дамаска? Такие новостные комментаторы как ведущий телеканала MSNBC Крис Мэттьюс уже предположил, что Трамп может начать "вилять собакой", распорядившись нанести удар против Сирии.

Независимо от того, выполнит ли он военный удар или нет, бряцание Трампа оружием против Сирии создает удобное отвлечение внимания от его внутренних политических неприятностей.

Внешнеполитический отвлекающий маневр

Реагируя на события в Сирии, Трамп сказал в понедельник: "Мы решаем в отношении того, что нам делать касательно ужасной атаки, совершенной недалеко от Дамаска, и на нее будет ответ, и ответ с применением силы". На следующий день он назвал обыск ФБР в доме его адвоката "атакой на нашу страну в настоящем смысле".

Использование им слова "атака" для описания двух событий - одного внутри страны, а другого на международной арене - показывает слияние для него этих двух кризисов, особенно когда он выразил эти чувства, начиная встречу с американскими военными чиновниками, чтобы обсудить ответные действия на химическую атаку.

Независимо от его решения атаковать или нет Сирию, использование им этих слов свидетельствует о мысленном боевом настрое, будь то в Сирии или против органов самого правительства США. В декабре 2016 года были прогнозы, что Трамп попытается "вилять собакой" или использует зарубежный кризис для отвлечения внимания сограждан и объединения страны вокруг него.

Выражение "вилять собакой" вошло в политический лексикон благодаря книге 1993 года и затем фильма, которые предшествовали реальным событиям, которые казались пугающе сходными, когда американский президент придумывает атаку на Албанию, чтобы отвлечь внимание от скандала с "девушкой-дельтапланеристкой". Президент Билл Клинтон санкционировал удары крылатыми ракетами по объектам аль-Каиды в Судане и Афганистане 20 августа 1998 года.

Тот факт, что эти ракеты были запущены через три дня после показаний Клинтона в рамках скандала с Моникой Левински, привел к предположениям в СМИ и среди оппозиционных законодателей, что президент приказал нанести удары как отвлечение внимания и, таким образом, с тех пор стала использоваться фраза "вилять собакой".

Американские военные у штаб-квартиры курдских Отрядов народной самообороны (ОНС) на горе Карачок, Сирия, 25 апреля 2017 г. (Reuters)

Мишень в Судане, завод аль-Шифа, якобы являлся заводом по производству химического оружия, хотя в реальности это была фармацевтическая фабрика, но эта информация вскрылась намного позднее. Скорее, эти атаки были способом для Клинтона продемонстрировать электорату дома, что он нанес ответный удар за более ранние взрывы аль-Каидой посольств США в Кении и Танзании.

Без особых последствий

Удар в 2017 году служил внутренней повестке, показав, что Трамп будет действовать против российских интересов в момент, когда он считался марионеткой Владимира Путина. В 2018 году он также обвиняет Россию в попустительстве Асаду, для видимости пытаясь снова доказать, что он не обязан Москве.

В поведении Трампа уже заметны отголоски прошлогодней атаки. В апреле 2017 года и теперь Трамп винит в использовании химического оружия сирийским государством своего предшественника президента Обаму, который не смог исполнить его угрозу "красной линии" атаковать Сирию в 2013 году.

Однако использование химического оружия в Сирии можно также отнести на счет удара Трампа, который был больше символическим, чем имевшим реальные военные последствия для конфликта. Я писал в 2017 году, что эти атаки вряд ли изменят поведение сирийского президента Башара аль-Асада.

Удар Трампа не предназначался для того, чтобы уничтожить военные мишени, такие как сирийские самолеты или аэродромы. Россию заблаговременно предупредили, а она, в свою очередь, проинформировала сирийцев, что будут запущены ракеты, и аэродром был эвакуирован заранее. Сигнал, посланный этим ударом, был в том, что химическое оружие может применяться на поле боя без особых последствий.



Атаки 2017 года были не только отвлечением внимания от внутренних неприятностей, но и были приурочены к встрече Трампа во Флориде с китайскими лидерами по поводу Северной Кореи, продемонстрировав, что он не против применения военной силы, когда речь идет об оружии массового уничтожения, будь то химического в Сирии или ядерного в случае с Северной Кореей.

Потеря из вида

В то время как администрация Трампа обдумывает начало переговоров с Северной Кореей, еще один американский военный удар внешне укрепит позиции Америки, вступающей в этот процесс.

Сценарии, которые могут произойти в следующие несколько дней, остаются гипотетическими по своей природе, но Трамп уже сказал, что он даст ответ Сирии, Ирану и России. Уклониться и ничего не сделать - это может создать впечатление его слабости.

В то время как это стало бы подходящим временем для Трампа предпринять военные действия в связи с его кризисом дома, но он может быть так поглощен этим, что потеряет из вида Сирию.

Если он все-таки нанесет военный удар, то этот удар крылатыми ракетами станет самым политически целесообразным ответным действием, так как отправка пилотируемых летательных аппаратов для бомбежек объектов в Сирии несет с собой риск, что будет сбит американский пилот. Единственной разницей может быть увеличение числа крылатых ракет, запущенных в прошлом году, с 59 до более мощного залпа, чтобы символизировать более решительную позицию на этот раз.



Однако маловероятно, чтобы мишенью стал объект с российскими военнослужащими, так как это может повторить напряженный сценарий, когда американский самолет разбомбил российских наемников в феврале.

Джонатан Кейпхарт из "Вашингтон Пост" отреагировал на сценарий Мэттьюса "виляния собакой", добавив, что "это может и произойти".

Их вопросы в отношении возможных действий Трампа в Сирии и его скрытых мотивов, чтобы сделать это, свидетельствуют о том, насколько неопределенной стала политика в Вашингтоне в эпоху Трампа, когда воедино слились внутренний американский скандал с участием порнозвезды, переговоры с Северной Кореей и сирийская гражданская война.

- Ибрахим аль-Мараши является доцентом по ближневосточной истории в Калифорнийском университете Сан-Маркос. Его публикации включают "Iraq's Armed Forces: An Analytical History" (2008), "The Modern History of Iraq" (2017) и "A Concise History of the Middle East" (готовится к публикации).

Мнения, выраженные в этой статье, являются мнениями автора и необязательно отражают редакционную политику Middle East Eye.

