11 сентября было израильской операцией

Как неоконы втянули Америку в Четвертую мировую войну

Лоран Гийэно





Технически невозможно

Благодаря смелым дознавателям многие аномалии в официальном объяснении событий 11 сентября были размещены в интернете в последующие месяцы, предоставив свидетельства о том, что это была операция под фальшивым флагом, и что Усама бен Ладен был не виновен, как он неоднократно заявлял в афганской и пакистанской прессе и на канале "Аль-Джазира". [1] Доказательства этого ужасного обмана с тех пор только накапливаются и теперь доступны для любого, кто готов потратить несколько часов на поиски в Сети. (Хотя во время подготовки этой статьи я заметил, что "Гугл" теперь затрудняет доступ к этим исследованиям по сравнению с тем, что было пять лет назад, искусственным образом отдавая приоритет анти-конспирологическим сайтам.)

Например, члены движения "Архитекторы и инженеры за правду об 11 сентября" продемонстрировали, что крушения самолетов и пожары от горящего авиационного топлива не могли вызвать падение Башен-близнецов. Даже Дональд Трамп понимал это. На самом деле говорить о "падении" является, вероятно, вводящим в заблуждение: башни в буквальном смысле взорвались, превратив в порошок цемент и выбрасывая куски стальных балок, весивших несколько сот тонн, на сотни метров по горизонтали на высокой скорости. Пирокластическая пыль, которая сразу же заполнила улицы, довольно похожая на вулканическую пыль, показывает высокотемпературную смесь горячих газов и относительно плотных твердых частиц, что является невозможным явлением при простом обрушении. Также невозможно, чтобы ВТЦ-7, еще один небоскреб (47 этажей), в который не врезался ни один самолет, рухнул на собственный контур со скоростью почти свободного падения, кроме как посредством "управляемого сноса".

Свидетельские показания пожарных, записанные вскоре после событий, описывают череду взрывов перед самым "обрушением", значительно ниже удара самолета. Присутствие расплавленного металла в обломках до трех недель после атаки является необъяснимым, за исключением присутствия не полностью сгоревших взрывчатых веществ. Пожарный Филип Руволо рассказал на камеру Этьена Соре для его фильма "Collateral Damages" (2011): "Вы спускаетесь вниз и вы видите расплавленную сталь - жидкая сталь течет по каналам, словно вы находитесь на сталелитейном заводе - словно лава".

Профессионалы авиации также сообщали о невозможных движениях самолетов. Курсы скоростей двух самолетов, ударивших в башни-близнецы, в 443 миль/час (712 км/час) и 542 мили/час (872 км/час), исключают то, что эти самолеты были "Боингами 767", потому что такие скорости практически невозможны близко к уровню земной поверхности. В том маловероятном случае, если бы такие скорости могли быть достигнуты без распада самолета, точное направление их в башни являлось невыполнимой задачей, особенно для пилотов-любителей, обвиняемых в угоне. Хосни Мубарак, бывший пилот, сказал, что он никогда не смог бы это сделать. (Он не единственный глава государства, выразивший сомнения: среди них были Чавес и Ахмадинеджад.) Вспомните, что ни один из "черных ящиков" самолетов так и не был найден, что является непостижимой ситуацией.

И, конечно, существуют очевидные аномалии на местах крушения в Шэнксвиле и Пентагоне: ни на одной из множества легко доступных фотографий не видно никаких самолетов или убедительных обломков самолетов.

Работа своих или работа "Моссада"?

Среди растущего числа американцев, сомневающихся в официальной версии атак 11 сентября, соревнуются две основные теории: я назвал их "дело рук своих" и "дело рук Моссада". Первая является доминирующим тезисом в так называемом движении "Правда об 11 сентября", и он обвиняет американское правительство или группировку внутри американского глубинного государства. Вторая теория утверждает, что организаторами были члены влиятельной израильской сети, глубоко внедренной во все сферы власти в США, включая СМИ, правительство, армию и спецслужбы.

Этот тезис о "работе Моссада" получил распространение с тех пор, как Ален Саброски, профессор Армейского военного колледжа США и Военного училища США, опубликовал в июле 2012 года статью под названием "Развеивая миф 11 сентября: Израиль и тактика ошибки", в которой он выразил свое убеждение, что 11 сентября было "классической операцией, спланированной Моссадом ".

Мы можем заметить с самого начала, что обвинение израильтян или арабов - это теории "дело рук чужих" (на самом деле они являются зеркальными отражениями друг друга, что понятно в свете того, что Гилад Ацмон объясняет касательно еврейской "проецируемой вины"). [2] Прежде чем даже посмотреть на свидетельства, "дело рук чужих" звучит более правдоподобно, чем "дело рук своих". Есть что-то чудовищное в представлении, что правительство может обмануть и терроризировать своих собственных граждан посредством убийства тысяч этих граждан, чтобы просто начать ряд войн, которые даже не в интересах страны. В сравнении с этим иностранная держава, атакующая США под фальшивым флагом третьей страны, выглядит почти как честная игра. И действительно, подозрение в отношении роли Израиля должно быть естественным для любого, кто знает о репутации Моссада: "Непредсказуема. Безжалостна и коварна. Способна работать по войскам США и создавать видимость, что это действия палестинцев/арабов", как написано в докладе Школы перспективных военных исследований СВ США, процитированном "Вашингтон Таймс" 10 сентября 2001 года - за день до атак.

Это важный момент, так как он поднимает вопрос о том, как и почему движение "Правды об 11 сентября" пришло к тому, чтобы в массовом порядке поддержать возмутительный тезис о "работе своих", даже не рассмотрев более вероятный тезис об атаке иностранной державы, действовавшей под фальшивым исламским флагом - и какая иностранная держава, кроме Израиля, сделала бы это?

Конечно, эти два расходящихся утверждения не обязательно исключают друг друга; по крайней мере, никто из тех, кто винит Израиль, не отрицает, что в это были вовлечены коррумпированные группы из американской администрации или глубинного государства. "Страстная привязанность" между Израилем и США существует десятилетия, и 11 сентября является одним из ее чудовищных отпрысков.

Мне не приходит в голову лучший символ этой реальности, чем брак Теда и Барбары Олсон. Тед Олсон после того, как он был защитником Буша во время оспариваемых выборов 2000 года, был вознагражден должностью заместителя министра юстиции (он также защищал Дика Чейни, когда тот отказался предоставить Конгрессу документы, связанные с корпорацией "Энрон"). Барбара являлась знаменитым репортером "Си-Эн-Эн", но до этого она была урожденной Барбарой Кэй Бракер от еврейских родителей, получившей образование на юридическом факультете Иешива-университета и принятой на работу в юридическую фирму WilmerHale, в которой также работал Джейми Горелик, будущий член комиссии по расследованию событий 11 сентября, среди клиентов которой есть такие влиятельные израильские фирмы как Amdocs - компания цифровой связи, обвиненная в шпионаже в Соединенных Штатах в интересах Израиля. 11 сентября 2001 года Барбара Олсон предположительно находилась на борту рейса АА77, с которого она сделала два телефонных звонка своему мужу. О ее звонках сообщил канал "Си-Эн-Эн" во второй половине дня и тем самым помог кристаллизовать некоторые детали официальной истории, такие как использование "канцелярских ножей" как единственного оружия угонщиками. Тед Олсон, которого вновь и вновь приглашали на телепрограммы после 11 сентября, часто сам себе противоречил, когда его спрашивали о звонках его жены. В отчете 2006 года ФБР констатировало только один звонок от Барбары Олсон, и это был несоединенный звонок, длившийся 0 секунд. Как и все остальные телефонные звонки, о которых сообщалось, от отчаявшихся пассажиров (включая знаменитый звонок "Привет, мама. Это Марк Бингэм"), звонок Барбары был просто невозможен, потому что технология, необходимая для звонков на большой высоте, не была разработана до 2004 года. [3]

11 сентября стало возможным благодаря союзу между тайными почитателями Израиля и коррумпированными американскими группами. Вопрос в следующем: кто из этих двух групп являлся организатором этой невероятно дерзкой и сложной операции и ради какой "высокой цели"?

Другой вопрос: почему те, кто продолжает повторять как мантру "11 сентября было делом рук своих", полностью игнорируют убедительные свидетельства, указывающие на Израиль? Другими словами, до какой степени они являются "контролируемой оппозицией", предназначенной для обеспечения защиты Израиля? Такие вопросы не означают подозрение в отношении любого, кто отстаивает ошибочную или неполноценную версию, в том, что они лицемеры. Большинство людей, отстаивающих ту или иную версию, делают это искренне на основе информации, к которой у них есть доступ. Я сам являлся верящим в официальную версию в течение 7 лет, и 2 года верил в теорию "работы своих", прежде чем постепенно перешел к аргументации 2010 года. С другой стороны, мы можем предположить, что те, кто вводят общественность в заблуждение в долгосрочном плане, не только ошибаются, но и лгут. В любом случае есть основания для расследования прошлого источников влияния, и когда их ловят на лжи или искажении правды, то мы можем сделать предположение об их мотивах. Я вернусь к этому вопросу в конце статьи.

Танцующие израильтяне

Исследователи, считающие, что Израиль организовал 11 сентября, приводят в качестве аргумента поведение группы людей, которые стали известны как "танцующие израильтяне" после их ареста, хотя их целью было выдать себя за "танцующих арабов". Одетых в нарочито "ближневосточные" наряды, разные очевидцы видели их стоящими на крыше автофургона, припаркованного в Джерси-Сити, веселящихся и делающих фотографии друг друга с ВТЦ на заднем плане, в тот момент, когда первый самолет ударил в Северную башню. Подозреваемые затем переехали на автофургоне на другую парковку в Джерси-Сити, где другие свидетели видели их так же демонстративно ликующими.

Один анонимный звонок в полицию в Джерси-Сити, о котором сообщил в тот же день телеканал "Эн-Би-Си", упомянул "белый автофургон, 2 или 3 парней в нем. Они выглядят как палестинцы и идут вокруг здания. [...] Я вижу парня у аэропорта Ньюарка, смешивающего наркоту, и у него эта одежда шейхов. [...] Он одет по-арабски." Полиция вскоре выдала предупреждение о розыске "автомобиля, возможно, связанного с террористической атакой в Нью-Йорке. Белый автофургон "2000 Шевроле" с регистрационным номером Нью-Джерси, со знаком "Urban Moving Systems" сзади, его видели в Либерти Стейт-парке, Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, в момент первого удара самолета во Всемирный торговый центр. Трех мужчин из автофургона видели ликующими после первоначального удара и последующего взрыва".

Этот автофургон был случайно остановлен около 4 часов дня, в нем было пятеро молодых людей: Сиван и Пол Курцберг, Ярон Шмуэль, Одид Эллнер и Омир Мармари. До того, как были заданы вопросы, водитель, Сиван Курцберг, выпалил: "Мы израильтяне. Мы не являемся вашей проблемой. Ваши проблемы - это ваши проблемы. Палестинцы - ваша проблема". Братья Курцберг были официально установлены как агенты "Моссада". Все пятеро официально работали в компании по грузоперевозкам (классическое прикрытие для шпионажа) под названием "Urban Moving Systems", владелец которой Доминик Отто Сатер сбежал из страны в Тель-Авив 14 сентября. [4]

Об этом событии сначала сообщил через день после атак журналист Паоло Лима в газете Нью-Джерси "The Bergen Record" на основе "источников, близких к расследованию", которые были убеждены в том, что подозреваемые заранее знали об утренних атаках: "Все выглядело так, что они знали, что должно произойти, когда они находились в Либерти Стейт-парке". В 579-страничном докладе ФБР об этом расследовании, которое последовало (частично рассекречен в 2005 году), раскрыто несколько важных фактов. Во-первых, когда были проявлены фотографии, сделанные подозреваемыми во время наблюдения за горевшей Северной башней, то это подтвердило их праздничное настроение: "Они смеялись, они обнимались и они, похоже, поздравляли друг друга". Чтобы объяснить их удовлетворение, подозреваемые сказали, что они были просто рады, что благодаря этим террористическим атакам "Соединенные Штаты предпримут шаги, чтобы остановить терроризм в мире". Однако на этот момент, прежде чем был нанесен удар по второй башне, большинство американцев считали, что это крушение являлось авиационным происшествием. Выяснилось, что пятеро израильтян были связаны с другой компанией под названием Classic International Movers, в которой работали другие пять израильтян, арестованные за их контакты с девятнадцатью предполагаемыми угонщиками-смертниками. К тому же один из пятерых подозреваемых звонил "человеку в Южной Америке с настоящими связями с исламскими боевиками на Ближнем Востоке". Наконец, в докладе ФБР утверждается, что "автомобиль был такжен обыскан с помощью собаки, натасканной на поиск взрывчатки, что дало положительный результат на присутствие следов взрывчатых веществ".

После всех этих изобличающих улик в докладе есть вызывающий наибольшее недоумение пассаж: его заключение, что "у ФБР больше нет причин для интереса к задержанным и им следует перейти к соответствующим иммиграционным действиям". Более того, письмо, адресованное Управлению по иммиграции и натурализации США, датированное 25 сентября 2001 года, доказывает, что менее чем через две недели после этих событий федеральное управление ФБР уже решило закрыть это расследование, попросив, чтобы "Управление по иммиграции и натурализации США перешло к соответствующим иммиграционным процедурам". Пятеро "танцующих израильтян", также известные как "поздравляющие друг друга", 71 день содержались в бруклинской тюрьме, где они сначала отказались делать, а затем не прошли проверку на детекторе лжи. Наконец, их тихо вернули в Израиль с минимальным обвинением в "визовом нарушении". Трое из них были затем приглашены на изральское телешоу в ноябре 2001 года, где один из них прямо заявил: "Нашей целью было просто зафиксировать событие".

Израильская шпионская сеть

Пять "танцующих израильтян", единственные подозреваемые, арестованные в день атак 11 сентября, являлись всего лишь вершиной айсберга. В сентябре 2001 года федеральная полиция была занята тем, что громила крупнейшую израильскую шпионскую сеть, когда-либо обнаруженную на американской территории. Летом, перед атакой, Управление по борьбе с наркотиками (УБН) составило доклад, который был обнародован "Вашингтон Пост" 23 ноября 2001 года, за чем последовал четырехсерийный документальный фильм Карла Кэмерона, показанный на канале "Фокс Ньюс" начиная с 11 декабря 2001 года. 14 марта 2002 года в статье французской газеты "Ле Монд" автора Сильвена Сипеля также упоминался этот доклад, незадолго до того, как французский журнал "Intelligence Online" выложил его полностью в интернет. [5] В нем говорилось, что 140 израильских шпионов в возрасте от 20 до 30 лет были арестованы с марта 2001 года, в то время как еще 60 были арестованы после 11 сентября. Обычно выдавая себя за студентов художественных учебных заведений, они посетили как минимум "36 режимных объектов Министерства обороны". "Большинство из допрошенных заявили, что они служили в военной разведке, радиоразведке или в подразделениях по работе с взрывоопасными предметами. Некоторые были связаны с высокопоставленными чиновниками в израильской армии. Один являлся сыном двухзвездочного генерала, еще один служил телохранителем руководителя изарильской армии, другой служил в ракетной части "Пэтриот"." Другой, Питер Сегаловиц, офицер 605-го батальона Голанских высот, "признал, что он может подрывать здания, мосты, автомобили и все остальное, что ему нужно". [6]

Особый интерес вызывает упоминание, что "район Голливуда, штат Флорида, является, по-видимому, центральным пунктом для этих людей". [7] Более 30 из 140 фальшивых израильских студентов, установленных до 11 сентября, жили в этом городе с населением 140000 человек. И этот город также случайно является местом, где сгруппировались пятнадцать из девятнадцати предполагаемых исламистских угонщиков 11 сентября (девять в Голливуде, шесть в окрестностях), включая четверо из пятерых, которые якобы угнали рейс АА11. Каковы были отношения между израильскими шпионами и исламскими террористами? Ведущие СМИ рассказали нам, что первые наблюдали за вторыми, но не сообщили о подозрительной деятельности этих террористов американским властям. Из такой презентации Израиль выходит чистым, так как нельзя обвинить разведслужбу в том, что она не поделилась информацией со страной, в которой она шпионит. В худшем случае израильскую разведку можно обвинить в том, что она "позволила этому произойти" - что является гарантией безнаказанности. В действительности же изарильские агенты наверняка не только наблюдали за будущими "угонщиками", но и финансировали их и манипулировали ими, прежде чем от них избавиться. Мы знаем, что израильтянин Ханан Серфати, который сдавал в аренду две квартиры рядом с Мохамедом Аттой, распоряжался как минимум 100000 долларов за три месяца. И мы также узнали из "Нью-Йорк Таймс" 19 февраля 2009 года, что Али аль-Джаррах, кузен предполагаемого угонщика рейса UA93 Зияда аль-Джаррах, двадцать пять лет шпионил для "Моссада" как агент под прикрытием, внедренный в палестинское сопротивление и в "Хезболлах".

Израильским агентам, похоже, нравится работать под личиной деятелей культуры. Незадолго до 11 сентября группа из четырнадцати еврейских "артистов" под названием Gelatin обосновалась на девяносто первом этаже северной башни Всемирного торгового центра. Там, в рамках "уличного искусства", они убрали окно и приделали деревянный балкон. Чтобы понять, какую роль могла сыграть эта конструкция, надо вспомнить, что взрыв в результате якобы удара "Боинга" АА11 в Северную башню произошел между девяносто вторым и девяносто восьмым этажом. Так как единственной пленкой с ударом по Северной башне является пленка братьев Нодет, которые находятся под подозрением по многим причинам, многие исследователи убеждены, что в эту башню никакой самолет не врезался, и что взрыв, имитировавший удар, был вызван заранее заложенными взрывчатыми веществами внутри башни.

Этажи с девяносто третьего по сотый Северной башни были заняты компанией Marsh & McLennan, президентом которой был Джеффри Гринберг, сын богатого сиониста (и финансиста Джорджа У. Буша) Мориса Гринберга, который также случайно является владельцем Kroll Inc. - фирмы, отвечавшей за безопасность всего комплекса Всемирного торгового центра 11 сентября. Гринберги также являлись страховщиками Башен-близнецов, и 24 июля 2001 года они приняли меры предосторожности и позаботились, чтобы контракт был перестрахован конкурентами. В ноябре 2000 года в совет директоров Marsh & McLennan вошел (Льюис) Пол Бремер, председатель национальной комиссии по терроризму, который 11 сентября 2001 года, всего через два часа после превращения Северной башни в порошок, появился на телеканале "Эн-Би-Си", чтобы назвать бен Ладена главным подозреваемым, будучи совершенно спокойным при том, что 400 его сотрудников пропали без вести (295 будут объявлены в конечном итоге погибшими). "Это день, который изменит наши жизни", - сказал он. "Это день, когда война, объявленная террористами против США [...] была принесена в США". В 2003 году Бремер будет назначен руководителем Временной администрации сил коалиции в Ираке, чтобы разрушить до основания иракское государство и осуществлять контроль за кражей почти триллиона долларов, предназначенных для его восстановления.

Суперсаяним

С Голдбергом и Бремером мы дошли до вышестоящего уровня заговора, в состав которого входит ряд влиятельных еврейских личностей, работающих внутри и за пределами правительства США - суперсаяним (Сай’аним (ивр. סייענים, мн. ч. от סייען, сай’ан, «помощник») - в точном смысле арабы и палестинцы, сотрудничающие с властями Израиля, в широком - секретная международная сеть добровольных агентов Израиля, известная также под названием «спящие агенты» - прим. перев.), так сказать. Самым типичным из них вне правительства является Ларри Силверстейн, акула рынка недвижимости, который вместе с его партнером Фрэнком Лоуи арендовал Башни-близнецы у города Нью-Йорка летом 2001 года. Глава нью-йоркского Портового управления, предоставивший Силверстейну и Лоуи аренду, был ни кем иным как Льюисом Айзенбергом, еще одним членом Федерации объединенного еврейского призыва и бывшим вице-президентом Американо-Израильского комитета по общественным связям. Судя по всему, Силверстейн заключил крайне неудачную сделку, потому что Башни-близнецы нужно было очистить от асбеста. Процесс очистки был отложен на неопределенный срок с 1980 года из-за его стоимости, оценивавшейся почти в 1 миллиард долларов в 1989 году. В 2001 году Портовое управление Нью-Йорка было более чем довольно переложить ответственность на Силверстейна.

Сразу же после приобретения Башен-близнецов Силверстейн пересмотрел договоры страхования, чобы они включали террористические атаки, удвоив страховое обеспечение до 3,5 миллиардов долларов, и гарантировав, что он сохранит право на восстановление после такого события. После атак он привлек к суду своих страховщиков, чтобы получить двойную компенсацию, утверждая, что два самолета представляли собой две отдельные атаки. После длительной судебной тяжбы он положил в карман 4,5 миллиарда долларов. Силверстейн является ведущим членом Федерации объединенного еврейского призыва еврейской благотворительности Нью-Йорка, крупнейшим организатором сбора пожертвований для Израиля (после правительства США, которое платит около 3 миллиардов долларов в год в виде помощи Израилю). Силверстейн также поддерживал "тесные связи с Нетаньяху", согласно "Гаарец" (21 ноября 2001 г.): "У них дружеские отношения со времен работы Нетаньяху послом Израиля в ООН. В течение многих лет они продолжали тесно общаться. Каждое воскресенье после обеда, по нью-йоркскому времени, Нетаньяху звонит Силверстейну". Помимо того, что Ларри является влиятельным человеком, он также еще и счастливчик: как он объяснил вот в этом интервью, каждое утро недели он завтракал в ресторане "Windows on the World" наверху Северной башни, но 11 сентября у него была назначена встреча с его дерматологом.

Сообщников по тайной операции 11 сентября с крепкими израильскими связями также следует искать на другом конце траектории движения самолетов, которые, по сообщениям, врезались в Башни-близнецы. Самолеты рейсов AA11 и UA175 вылетели из аэропорта Логан в Бостоне, который имел субподрядный договор в отношении его безопасности с International Consultants on Targeted Security (ICTS), фирмой, базирующейся в Израиле и возглавляемой Менахемом Ацмоном, казначеем партии "Ликуд". То же самое и с аэропортом Ньюарка, откуда, по сообщениям, вылетел самолет рейса UA93, прежде чем он разбился в Шэнксвиле.

Серьезное расследование отследило бы многие другие зацепки, такие как мгновенные сообщения компании Odigo, полученные сотрудниками ВТЦ за два часа до крушения самолетов, как сообщила газета "Гаарец" 27 сентября 2001 года. Первый самолет врезался в ВТЦ точно в объявленное время, "почти до минуты", признал Алекс Диамандис, вице-президент Odigo, имеющей штаб-квартиру в Израиле. Также настораживает поведение американского филиала Zim Israel Navigational, гиганта морских перевозок, 48% которого контролируются еврейским государством (и периодически используемого как прикрытие израильскими спецслужбами), который перевел свои офисы из ВТЦ, вместе со своими 200 сотрудниками, 4 сентября 2001 года, за неделю до атак - "как по милости Божьей, мы переехали", сказал президент компании Шол Коэн-Минц, когда он дал интервью "USA Today" 17 ноября 2001 года.

Но, конечно, ни одна из этих зацепок не была проверена. Это потому, что самые влиятельные заговорщики находились на самом верху Министерства юстиции. Майкл Чертофф являлся главой отдела по уголовным делам Министерства юстиции в 2001 году и отвечал, помимо многих других вещей, за обеспечение освобождения израильских агентов, арестованных до и после 11 сентября, включая "танцующих израильтян". В 2003 году этот сын раввина и пионера "Моссада" был назначен министром внутренней безопасности, отвечающим за борьбу с терроризмом на американской территории, что позволило ему контролировать инакомыслящих граждан и ограничить доступ к свидетельствам под предлогом "важной информации, относящейся к госбезопасности".

Другим руководителем заговора был Филип Зеликоу, исполнительный директор президентской комиссии по событиям 11 сентября, созданной в ноябре 2002 года. Зеликоу является самозваным специалистом по созданию "национальных мифов" посредством "выжигания" или "формовки" событий, которые обретают "необыкновенное" значение и тем самым сохраняют свою власть, даже когда испытавшее их поколение сходит со сцены" (Википедия). В декабре 1998 года он был одним из авторов статьи для "Foreign Affairs" под заголовком "Катастрофический терроризм", в которой он делал предположения о том, что произошло бы, если бы взрыв в ВТЦ в 1993 году (уже приписываемый бен Ладену) был совершен с использованием ядерной бомбы: "Катастрофический террористический акт, убивший тысячи или десятки тысяч людей и/или нарушивший привычное существование сотен тысяч людей, или даже миллионов, стал бы переломным событием в американской истории. Он мог бы быть сопряжен с потерей жизни и имущества, беспрецедентными для мирного времени, и подорвать основное чувство защищенности американцев в пределах их собственных границ образом, сходным с испытанием Советами в 1949 году атомной бомбы, или, возможно, даже хуже. ... Как и Перл-Харбор, это событие разделит наше прошлое и будущее на "до" и "после". Соединенные Штаты могут отреагировать драконовскими мерами, сворачиванием гражданских свобод, разрешив более широкое наблюдение за гражданами, задержание подозреваемых и использование смертоносной силы". Это человек, который контролировал правительственное расследование террористических атак 11 сентября. Томас Кин и Ли Хэмилтон, которые формально возглавляли комиссию, рассказали в их книге "Without Precedent: The Inside Story of the 9/11 Commission" (2006), что комиссия "была организована, чтобы потерпеть неудачу" с самого начала. Зеликоу, утверждают они, уже написал краткое изложение и заключение для окончательного доклада до первого ее заседания. Он контролировал все рабочие группы, препятствовал их общению друг с другом и поставил им единственную задачу - доказать официальную историю; например, Группе 1А было поручено "рассказать историю самой успешной операции Аль-Каиды - атак 11 сентября".

Жёсткий контроль над ведущими СМИ является, пожалуй, самым слабым аспектом всей этой операции. Я не стану тщательно рассматривать этот аспект, так как мы все знаем, чего ждать от ведущих СМИ. Для принципиально нового разбора той степени, до которой 11 сентября было психологической операцией, организованной ведущими СМИ, я рекомендую документальный фильм Эйса Бейкера 2012 года "Большая американская психологическая опера", главы 6, 7 и 8.

Макиавеллиевские метасионисты

Если мы поднимемся на самый высокий уровень заговора, то мы окажемся в Тель-Авиве. Подготовка к 11 сентября совпала с приходом во власть Беньямина Нетаньяху в 1996 году, за которым последовал Эхуд Барак в июле 1999 года и Ариэль Шарон в марте 2001 года, который снова привел Нетаньяху в качестве министра иностранных дел в 2002 году (и Нетаньяху снова стал премьер-министром в 2009 году). Надо отметить, что и Нетаньяху, и Эхуд Барак временно не входили в израильское правительство в сентябре 2001 года, как и Бен-Гурион в момент убийства Кеннеди (см. мою статью о Дж. Ф. Кеннеди). За несколько месяцев до 11 сентября Барак, бывший глава израильской военной разведки, был "завербован" как консультант подставной компании "Моссада" - SCP Partner, специализировавшейся на безопасности и расположенной менее чем в семи милях (11 км) от Urban Moving Systems. [8] Через час после взрыва Северной башни Барак был на канале BBC World, чтобы указать пальцем на бен Ладена (первый, кто это сделал) и заключить: "Пришло время начать операционную, полную войну против террора".

Что касается Нетаньяху, то мы не удивлены, что он хвастался на CNN в 2006 году, что он предсказал в 1995 году, что "если Запад не проснется в отношении убийственного характера воинствующего ислама, то следующее, что вы увидите, это то, что воинствующий ислам обрушит Всемирный торговый центр". Нетаньяху является примером все более тесных "особых отношений" между США и Израилем, которые начались при Трумэне и расцвели при Джонсоне. Нетаньяху жил, учился и работал в Соединенных Штатах с 1960 по 1978 год, в возрасте от 11 до 27 лет - за исключением его военной службы - и снова после 33 лет, когда он был назначен заместителем посла в Вашингтоне и затем постоянным делегатом в Организации Объединенных Наций. Нетаньяху регулярно появлялся на канале CNN в начале 1990-х, способствуя превращению ведущего новостного канала мира в основной инструмент сионистской пропаганды. Его политическая судьба была по большей части спланирована и сформирована в Соединенных Штатах под руководством тех, кого мы называем теперь неоконсерваторами, и единственное, что отличает его от них, это то, что по соображениям пиара он не имеет американского гражданства.

"Что такое неокон?" - спросил однажды Буш 43-й у своего отца, Буша 41-го, после более чем трех лет в Белом доме. "Тебе нужны имена или описание?" - ответил Буш 41-й. "Описание". "Ну", - сказал 41-й, - "я опишу его тебе одним словом: Израиль". [9] Этот случай, процитированный Эндрю Кокберном, передает всю суть. Неоконсервативное движение зародилось в редакционном отделе ежемесячного журнала "Commentary" ("Комментарий", англ.), который сменил "Contemporary Jewish Record" ("Современные еврейские записи", англ.) в 1945 году как печатный орган Американского еврейского комитета. "Если в Америке есть интеллектуальное движение, в отношении которого евреи могут заявить исключительные права, то это неоконсерватизм", - написал Гал Бекерман в "Jewish Daily Forward" 6 января 2006 года. "Это факт, что как политическая философия неоконсерватизм зародился среди детей еврейских иммигрантов и теперь является по большей части интеллектуальной сферой деятельности внуков этих иммигрантов".

Отцы-основатели неоконсерватизма (Норман Подгорец, Ирвинг Кристол, Дональд Каган, Пол Вулфовиц, Адам Шульски) были самопровозглашенными последователями Лео Штрауса, еврейского иммигранта из Германии, преподававшего в Чикагском университете. Штрауса можно охарактеризовать как метасиониста в том смысле, что, хотя и являясь горячим сторонником государства Израиль, он отвергал идею, что Израиль как страна должен быть ограничен границами; Израиль должен сохранить свою особенность, то есть быть повсюду, сказал он фактически в своей лекции 1962 года "Почему мы остаемся евреями". Штраус также одобрял, что его называют макиавеллистом, так как в его работе "Мысли о Макиавелли" он с похвалой отзывался о "смелости его мысли, величии его дальновидности и элегантной искусности его речи" (стр. 13). Образцовым принцем для Макиавелли был Чезаре Борджиа, деспот, который после назначения жестокого Рамиро д'Орко для усмирения провинции Романьи приказал казнить его с абсолютной жестокостью, тем самым снискав благодарность жителей после перенаправления их ненависти на другого. Макиавелли, пишет Штраус, "является патриотом особого рода: он больше занят спасением его родины, чем спасением его души" (стр. 10). И это как раз то, чем является еврейство, согласно таким еврейским мыслителям как Гарри Уатон: "Евреи, лучше разбирающиеся в иудаизме, знают, что для еврея есть только одно бессмертие - это бессмертие в еврейском народе" (см. больше здесь). К тому же Майкл Лидин, неокон и сооснователь "Еврейского института по вопросам национальной безопасности" (JINSA), предположил в материале в "Jewish World Review" от 7 июня 1999 года, что Макиавелли, должно быть, являлся "тайным евреем", так как "если вы прислушаетесь к его политической философии, то вы услышите еврейскую музыку".

Неоконсерваторы первого поколения изначально позиционировали себя на крайне левом фланге. Ирвинг Кристол, один из главных редакторов "Commentary", долгое время утверждал, что он троцкист. Штраусианцы перешли в лагерь правого милитаризма, которому они обязаны своим новым названием, вскоре после успешной аннексии Израилем арабских территорий в 1967 году. Норман Подгорец, главный редактор журнала с 1960 по 1995 год, превратился из антивоенного активиста в горячего сторонника военного бюджета в начале 70-х. Он дал следующее объяснение этого в 1979 году: "Американская поддержка Израиля зависела от продолжения участия Америки в международных делах - из чего следовало, что уход Америки в своего рода изоляционистский настрой [...] который, казалось, мог снова вскоре возобладать, являлся прямой угрозой безопасности Израиля". ("Breaking Ranks", стр. 336). Вовлечь США в войну в интересах Израиля является сутью макиавеллистских метасионистов, известных под обманчивым названием неоконсерваторы.

Проект нового ((американского)) века

История того, как неоконсерваторы достигли позиций влияния, которые они занимали при Джордже У. Буше, является сложной, и я могу ее только обрисовать. Они появились в госаппарате впервые в багаже Рамсфельда и Чейни, во время перестановок в кабинете президента Форда, известных как "резня на Хэллоуин", после ухода в отставку Никсона. Когда Холодная война стихла после эвакуации американских войск из Вьетнама в 1973 году, и ЦРУ представило обнадеживающий анализ военного потенциала и амбиций СССР, Рамсфельд (в качестве министра обороны) и Чейни (в качестве главы администрации президента) убедили Форда назначить независимый комитет, известный как "Группа Б", для пересмотра в сторону повышения оценок ЦРУ угрозы со стороны Советов и возрождения военных настроений в общественном мнении, в Конгрессе и в администрации. В "группе Б" председательствовал Ричард Пайпс, а сопредседателем был Пол Вулфовиц, оба они были рекомендованы Ричардом Перлом.

Во время демократического эпизода президентства Картера (1976-80 гг.) неоконсерваторы работали над объединением самого большого числа евреев вокруг их политики, основав "Еврейский институт по вопросам национальной безопасности" (JINSA), который стал вторым самым влиятельным произраильским лобби после "Американо-израильского комитета по общественным связям" AIPAC. Согласно его "целям и задачам", он "посвятил себя проведению разъяснительной работы среди руководителей Конгресса, военного руководства и гражданского руководства в области национальной безопасности по вопросам американской обороны и стратегических интересов, прежде всего на Ближнем Востоке, краеугольным камнем которых является активное американо-израильское сотрудничество в области безопасности". В 1980 году неоконы были вознаграждены Рональдом Рейганом за их поддержку десятком должностей в сфере национальной безопасности и внешней политики: Ричард Перл и Дуглас Фейт - в Министерстве обороны; Ричард Пайпс - в Совете национальной безопасности; Пол Вулфовиц, Льюис "Скутер" Либби и Майкл Лидин - в Госдепартаменте. Они помогли Рейгану расширить Холодную войну, пролив миллиарды долларов на военно-промышленный комплекс.

Долгосрочное планирование 11 сентября началось, вероятно, в то время. Иссер Харель, основатель израильских спецслужб ("Шай" в 1944 году, "Шин Бет" в 1948 году и "Моссада" до 1963 года), по сообщениям, предсказал в 1980 году в интервью с христианским сионистом Майклом Ивансом, что исламский терроризм нанесет удар по Америке по ее "фаллическому символу": "Ваш самый большой фаллический символ - это Нью-Йорк, а ваше самое высокое здание станет фаллическим символом, по которому они ударят". [10] (Потребуется целая статья, чтобы задокументировать и объяснить возрождение еврейского дара в виде апокалиптических пророчеств в последние десятилетия.)



В 1996 году, во время президентства Клинтона, неоконсерваторы всем своим влиянием поддержали их самую главную лабораторию идей - "Проект нового американского века" (PNAC), руководимую Уильямом Кристолом и Робертом Каганом. PNAC рекомендовал воспользоваться поражением коммунизма, чтобы укрепить американскую гегемонию путем недопущения появления любого соперника. В их "Заявлении о принципах" дается обещание расширить текущий Pax Americana, что предусматривало "сильную армию, готовую ответить на сегодняшние и будущие вызовы". В своем докладе в сентябре 2000 года под названием "Перестраивая систему обороны Америки" PNAC ожидал, что армия США должна стать "способной быстро перемещаться и побеждать во множественных одновременных полномасштабных войнах". Это требовало глубокой трансформации, включая разработку "нового вида ядерного оружия, предназначенного для того, чтобы реагировать на новые наборы потребностей военных". К сожалению, по словам авторов доклада, "процесс трансформации [...] будет, вероятно, долгим, если не произойдет какое-то катастрофическое и ускоряющее процесс событие - например, новый Перл-Харбор". Это явно не случайно, что трехчасовой блокбастер "Перл-Харбор" вышел в прокат летом 2001 года, успешно внедрив мем "новый Перл-Харбор" в умы миллионов людей.

Архитекторы PNAC делали ставку на американскую гегемонию, прикрываясь супер-патриотической риторикой о цивилизаторской миссии Америки. Но их двуличие обнаруживается в документе, доведенном до всеобщего сведения в 2008 году: доклад, опубликованный в 1996 году израильским аналитическим центром "Институт специальных стратегических и политических исследований" (IASPS), озаглавленный "С чистого листа: Новая стратегия для овладения миром", написанный специально для нового израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Команду, отвечавшую за доклад, возглавлял Ричард Перл, а также Дуглас Фейт и Дэвид Вурмсер, которые фигурировали в том же году среди подписавших "Проект нового американского века". Как дает понять его название, доклад "С чистого листа" приглашал Нетаньяху порвать с соглашениями в Осло 1993 года, которые официально налагали на Израиль обязательство вернуть территории, которые он незаконно оккупировал с 1967 года. Новый премьер-министр должен вместо этого "задействовать всю возможную энергию для возрождения сионизма" и вновь подтвердить право Израиля на Западный берег реки Иордан и сектор Газа.

В ноябре 2000 года Буш-младший был избран в условиях, которые вызвали протесты по поводу фальсификации выборов. Дик Чейни, который руководил его избирательной кампанией, назначил самого себя вице-президентом и ввел на ключевые позиции во внешней политике два десятка неоконсерваторов. Госдепартамент был доверен Колину Пауэллу, но он был окружен такими помощниками-неоконами как Дэвид Вурмсер. Как советник по национальной безопасности Кондолиза Райс, специалистка по России, но без узкоспециализированных знаний по Ближнему Востоку, полностью зависела от своего советника-неокона Филипа Зеликоу. Уильяму Льюти и Эллиоту Абрамсу, и позднее Элиоту Коэну также было поручено направлять Райс. Но самые влиятельные неоконы могли формировать внешнюю и военную политику США в основном изнутри Министерства обороны при Дональде Рамсфельде. Ричард Перл занимал важную должность директора совета по оборонной политике, отвечая за определение военной стратегии, в то время как Пол Вулфовиц стал "душой Пентагона" в качестве заместителя министра, а Дуглас Фейт являлся помощником министра.

Чудо в праздник Ханука, чтобы начать четвертую мировую войну

После восьми месяцев в должности президента Буш столкнулся с "катастрофическим событием", "новым Перл-Харбором", которого проект PNAC желал годом ранее. 11 сентября было настоящим "чудом Хануки" для Израиля, прокомментировали глава "Моссада" Эфраим Халеви и председатель израильского Совета национальной безопасности Узи Дайан. Нетаньяху ликовал: "Это очень хорошо [...] это вызовет сразу сострадание [...], укрепит связь между нашими двумя народами, потому что мы испытывали террор в течение многих десятилетий, но Соединенные Штаты пережили теперь масштабные потери террора". 21 сентября он опубликовал статью в "Нью-Йорк Пост", озаглавленную "Сегодня мы все американцы", в которой он выдал свое любимое пропагандистское сообщение: "Для бен Ладенов этого мира Израиль является всего лишь отвлекающим маневром. Мишенью является Америка". Три дня спустя издание "Нью Рипаблик" отреагировало заголовком от имени американцев: "Мы теперь все израильтяне". Американцы восприняли 11 сентября как акт ненависти со стороны арабского мира, и они чувствовали мгновенное сострадание к Израилю, которое неоконсерваторы беспрестанно использовали в своих интересах. Одной из целей было подтолкнуть американцев рассматривать угнетение Израилем палестинцев как часть глобальной борьбы против исламского терроризма.

Это был большой успех. В годы, предшествовавшие 11 сентября, репутация Израиля достигла дна; по всему миру сыпались осуждения его политики апартеида и колонизации и его систематической войны против палестинских структур управления. Все большее число американцев ставили под сомнение обоснованность специальных отношений между Соединенными Штатами и Израилем. Начиная со дня атак, все это закончилось. Так как американцы намеревались теперь воевать против арабских террористов насмерть, то они перестали требовать от Израиля более умеренных, соразмерных ответных действий против палестинских смертников и ракет.

Вместо этого в речах президента (написанных неоконом Дэвидом Фрумом) атаки 11 сентября характеризовались как причина мировой войны нового типа, в которой боевые действия ведутся против невидимого врага, рассеянного по всему Ближнему Востоку. Во-первых, возмездие должно наступить не только против бен Ладена, но также и против государства, которое его укрывает: "Мы не будем делать различие между теми, кто совершил эти теракты, и теми, кто укрывает их" (11 сентября) Во-вторых, война распространяется на весь мир: "Наша война с террором начинается с аль-Каиды, но не заканчивается на ней. Она не закончится до тех пор, пока не будет обнаружена, остановлена и уничтожена каждая террористическая группа, ведущая свои действия в глобальном масштабе" (20 сентября) В-третьих, любая страна, не поддерживающая Вашингтон, будет считаться врагом: "Либо вы с нами, либо вы с террористами" (20 сентября).

В статье в "Уолл Стрит Джорнал", датированной 20 ноября 2001 года, неоконсерватор Элиот Коэн назвал войну против терроризма "Четвертой мировой войной" - эту формулировку вскоре повторили другие американские сионисты (странный выбор названия ЧМВ, а не ТМВ, связан, как я подозреваю, с этноцентрическим мировоззрением неоконов, в котором каждая мировая война является шагом к Великому Израилю; так как один такой большой шаг был совершен в 1967 году, то Холодная война считается Третьей мировой войной.) В сентябре 2004 года на конференции в Вашингтоне, озаглавленной "Четвертая мировая война: Почему мы воюем, с кем мы воюем и как мы воюем", Коэн сказал: "Врагом в этой войне является не 'терроризм' [...] а воинствующий ислам". Как и Холодная война, неминуемая мировая война, согласно взглядам Коэна, имеет идеологические корни, будет иметь глобальные последствия и продлится долго, задействуя целый ряд конфликтов. Сбывшееся пророчество о новой мировой войне, сосредоточенной на Ближнем Востоке, также популяризировалось Норманом Подгорец в материале "Как победить в Четвертой мировой войне" ("Commentary", февраль 2002 г.), за которым последовала вторая статья "Четвертая мировая война: Как она началась, что это значит и почему мы должны победить" (сентябрь 2004 г.) и, наконец, книга под названием "Четвертая мировая война: Долгая борьба против исламофашизма" (2007). [11]

Перехваченный заговор и контролируемая оппозиция

В случае с 11 сентября, как и в случае с Кеннеди, контролируемая оппозиция действует на многих уровнях, и многие честные исследователи понимают теперь, что само движение "правды об 11 сентября" частично направляется отдельными людьми и группами, которые втайне стремятся увести подозрения от Израиля. Так очевидно обстоит дело с тремя молодыми евреями (Авери, Роуи и Бермасом), которые являлись режиссерами фильма "Loose Change" (2005), набравшего наибольшее число просмотров фильма о теории заговора в связи с 11 сентября с момента выхода его первой версии в 2005 году. Они построили весь их тезис на сравнении с проектом под чужим флагом, который никогда не был реализован - операцией "Northwoods" (которая была своевременно раскрыта общественности в мае 2001 года в книге Джеймса Бэмфорда "Body of Secrets", написанной при содействии бывшего директора АНБ Майкла Хайдена, работающего сегодня на Майкла Чертоффа), но они забыли упомянуть атаку на военный корабль ВМС США "Liberty", хорошо задокументированную атаку под ложным флагом Израиля против его американского союзника. Они не произнесли ни слова о верности неоконсерваторов Израилю и относятся к любому, кто упоминает роль Израиля в событиях 11 сентября, как к антисемиту. То же самое можно сказать и о более недавнем фильме Бермаса "Invisible Empire" (2010), также спродюсированном Алексом Джонсом: подборке антиимпериалистических избитых клише, фокусирующихся на Бушах и Рокфеллерах, без единого намека на (((Других))).

Интересно отметить, что сценарий 11 сентября, представленный фильмом "Loose Change", был на самом деле написан ранее Голливудом: 4 марта 2001 года канал Fox TV показал первую серию сериала "The Lone Gunmen" ("Одинокие стрелки", англ.), которую посмотрели 13 миллионов американцев. Сюжет связан с компьютерными хакерами, работающими на тайную группу заговорщиков внутри правительства США, которые угоняют самолет посредством дистанционного управления, чтобы направить его в одну из Башен-близнецов, при этом представляя это так, что самолет был угнан исламскими террористами. В последние секунды пилотам удается вернуть контроль над самолетом. Целью провалившейся операции было спровоцировать мировую войну под предлогом борьбы с терроризмом. Правдоискатели школы "это дело рук своих" воображают, что эта серия была, должно быть, написана неким разоблачителем с канала Fox. Маловероятно!

Есть, конечно, некоторая правда в теории "дело рук своих", как я сказал в начале. Израиль (в более широком смысле) не смог бы провести такую операцию и остаться безнаказанным без пособничества на самом высоком уровне правительства США. Как это работает? Приблизительно как и убийство Кеннеди, если вы учтете, что страной в то время управлял вице-президент Дик Чейни, а президент был всего лишь марионеткой (см. книгу Lou Dubose and Jake Bernstein, "Vice: Dick Cheney and the Hijacking of the American Presidency", Random House, 2006). В моей книге "JFK-9/11" я предложил правдоподобный сценарий того, как Израиль на самом деле перехватил менее масштабную атаку под ложным флагом на Пентагон, сфабрикованную американским "глубинным государством", с ограниченной целью обосновать свержение Талибана в Афганистане - целью, полностью поддержанной такими игроками "Большой игры" как Збигнев Бжезинский, но которая сама по себе не интересовала неоконов.

То, чего хотели неоконы - это новой войны против Ирака, а затем всеобщего конфликта на Ближнем Востоке, ведущего к разрушению всех врагов Израиля, с Сирией и Ираном, стоявшими в начале списка. Так что они перещеголяли всех и придали операции масштаб, который хотели, с помощью их нью-йоркского суперсаяна Силверстейна. Джордж У. Буш, Колин Пауэлл, Кондолиза Райс и другие гойим, которых держали в неведении, оказавшись вовлеченными в геополитические махинации глобального контекста, могли лишь пытаться спасти репутацию. 19 и 20 сентября Совет по оборонной политике Ричарда Перла собрался на заседание в компании Пола Вулфовица и Бернарда Льюиса (автора самовнушенного пророчества о "столкновении цивилизаций"), но в отсутствие Пауэлла и Райс. Они подготовили письмо Бушу, написанное на фирменном бланке PNAC ("Проекта нового американского века"), чтобы напомнить ему о его исторической миссии: "Даже если доказательства не связывают Ирак напрямую с этой атакой, любая стратегия, нацеленная на искоренение терроризма и его спонсоров, должна включать решительные усилия по отстранению Саддама Хусейна от власти в Ираке. Непринятие таких мер будет являться преждевременной и несомненной капитуляцией в войне против международного терроризма". [12] Это было ультиматумом. Буш, разумеется, знал о том влиянии, которое неоконы приобрели на основные печатные и телевизионные средства массовой информации. Он был обязан под страхом оказаться на пресловутой свалке истории поддержать вторжение в Ирак, в котором его отец отказал сионистам десятью годами ранее.

Что же касается Бжезинского и других настоящих американских империалистов, то их поддержка вторжения в Афганистан сделала их робкий протест против иракской войны малоэффективным. Несколько поздно, в феврале 2007 года, Бжезинский выступил в Сенате против "исторической, стратегической и моральной [...] катастрофы, вызванной манихейскими порывами и имперским высокомерием". В 2012 году он заявил в отношении риска конфликта с Ираном, что Обама должен прекратить следовать за Израилем, как "глупый осёл". Он вскоре исчез из ведущих СМИ, как полезный идиот, более не являющийся полезным.

"Полуправда" исключительной теории о "работе своих", которая изобличает 11 сентября как операцию под ложным флагом, осуществленную американским государством в отношении своих собственных граждан, функционирует как вторичная операция под чужим флагом, скрывающая реальных контролеров операции, которые на самом деле являются агентами на службе у иностранного государства. Одной из целей контролируемой оппозиции, придерживающейся теории, что это "дело рук своих", является вынудить американских чиновников поддерживать маскарад "это сделал бен Ладен", зная, что разрушение фальшивого исламского флага обнажит лишь американский флаг, а не израильский флаг. Больше не имея контроля над СМИ, у них не будет средств для срывания этого второго занавеса, чтобы вывести на чистую воду Израиль. Любые усилия добраться до правды станут политическим самоубийством. Все понимают, что поставлено на карту: если однажды под растущим давлением общественного мнения или по какой-то иной стратегической причине ведущие СМИ откажутся от официальной истории о бен Ладене, то хорошо отрепетированный лозунг "11 сентября было делом рук своих" подготовил американцев к тому, чтобы восстать против их собственного правительства, в то время как неоконы-сионисты останутся неприкасаемыми (метод Макиавелли: заставь другого добиться ваших грязных целей, затем обрати месть народа против него). И одному Богу известно, что произойдет, если правительству к тому времени не удастся обезоружить граждан посредством операций психологической войны в стиле Сэнди Хук. У правительственных чиновников нет особого выбора, кроме как придерживаться истории об аль-Каиде, по крайней мере, в следующие пятьдесят лет.

Придя к этому заключению в книге "JFK-9/11", я был удовлетворен, узнав, что Виктор Торн в книге, ускользнувшей от моего внимания ("Made in Israel: 9-11 and the Jewish Plot Against America" - "Сделано в Израиле: 11 сентября и еврейский заговор против Америки", Sisyphus Press, 2011), уже выразил это в более жестком виде: "Фактически "движение за правду об 11 сентября" было создано до 11 сентября 2001 года как средство замалчивания новостей, касавшихся причастности Израиля. К 2002-2003 году "правдоискатели" начали появляться на демонстрациях с плакатами, на которых было написано "11 сентября было делом рук своих". Первоначально эти надписи давали надежду тем, кто не верил абсурдным легендам правительства и ведущих СМИ. Но затем появилось ужасное осознание: лозунг "11 сентября было делом рук своих" являлся, не исключено, самым замечательным примером когда-либо придуманной израильской пропаганды. [...] Мантра "11 сентября было делом рук своих" только частично верна и по определению наносит ущерб "движению за правду", потому что она отвлекает все внимание от вероломного нападения Израиля на Америку. [...] Лидеры этих фальшивых групп об 11 сентября знают правду об израильском варварстве 11 сентября. Их готовность увековечивать или покрывать это делает их в конечном итоге такими же виновными и подлыми, как и те, кто совершил эти атаки. В этом вопросе нет степеней разделения. Этот вопрос четко делит на хороших и плохих. Расскажите всю правду об израильской клике из корпорации "Убийство" или же спите в такой же зараженной кровати, что и эти совершающие убийства собаки (отсылка к пословице, дословно звучащей "Кто с собаками ляжет, с блохами встанет" - или "С кем поведешься, от того и наберешься", прим. перев.). [...] Фальшивые конспирологи жалуются на то, что правительство и новостные источники не говорят правду, но при этом они же создали полную блокаду информации касательно Израиля и 11 сентября".

Пропавшие 2,3 триллиона

Некоторые читатели пожалуются, что я представляю очень сложную операцию слишком простой. Сознаюсь: я всего лишь попытался обрисовать здесь аргументы против Израиля в кратком объеме статьи. Но я полностью отдаю себе отчет, что создание Великого Израиля посредством мировой войны, ведомой США, возможно, не было единственной заботой при подготовке 11 сентября. Многие частные интересы должны были быть вовлечены в это. И все же я считаю, что ни один из них не мешал плану Израиля, а большинство из них поддержали его.

Есть, например, пропавшее золото в подвальном этаже ВТЦ: 200 миллионов долларов были возвращены из предположительно 1 миллиарда долларов, хранившегося там: кто забрал остальное? Но это ничто по сравнению с 2,3 триллиона долларов, пропавших со счетов Министерства обороны за 2000 год, в дополнение к 1,1 триллиона долларов, пропавших за 1999 год, согласно заявлению по телевидению, сделанному 10 сентября 2001 года, за день до атак, Дональдом Рамсфельдом. Просто для сравнения - это более чем в тысячу раз больше колоссальных убытков компании "Энрон", которые вызвали цепную реакцию бакротств в том же году. Все эти деньги испарились при Уильяме Коэне, министре обороны во второй срок президентства Билла Клинтона. В 2001 году человеком, которому было поручено помочь отследить пропавшие триллионы, являлся заместитель министра обороны (контролер) Дов Закхайм, член PNAC и рукоположенный раввин. В практическом плане загадка должна была быть разрешена финансовыми аналитиками Resource Services Washington (RSW). К сожалению, их офисы были разрушены "аль-Каидой" на следующее утро. "Угонщики" самолета рейса AA77, вместо того, чтобы ударить по командному центру в восточной части Пентагона, решили попытаться осуществить теоретически невозможную нисходящую спираль в 180 градусов, чтобы ударить в западную часть здания, как раз там, где располагалось контрольно-финансовое управление. 34 эксперта из RSW погибли в своих офисах, вместе с 12 другими финансовыми аналитиками, как отмечается в биографии руководителя группы Роберта Расселла для Национальной хроники Пентагона в память об 11 сентября: "В выходные перед его смертью весь его офис участвовал в крабовом праздничном ужине в доме Расселла. Они отмечали завершение бюджета для финансового года. Что прискорбно, все люди, участвовавшие в этом празднике, находились на месте взрыва в Пентагоне и в настоящее время являются пропавшими без вести".

В результате невероятного стечения обстоятельств один из финансовых экспертов, пытавшихся разобраться с финансовыми убытками Пентагона, Брайан Джек, погиб, как сообщалось, в точном расположении его офиса не потому, что он работал там в тот день, а потому, что находился на борту рейса АА77 для деловой поездки. По информации базы данных "Вашингтон Пост": "Брайан С. Джек отвечал за анализ оборонного бюджета Америки. Он являлся пассажиром рейса 77 авиакомпании American Airlines, направлявшимся по служебным делам в Калифорнию, когда его самолет врезался в Пентагон, где в любой другой день Джек работал бы за своим компьютером". Яхве обладает, должно быть, запредельной наглостью!

Лоран Гийэно является автором книг "JFK-9/11: 50 years of Deep State", Progressive Press, 2014 и "From Yahwe to Zion: Jealous God, Chosen People, Promised Land ... Clash of Civilizations", 2018. (или 30 долларов, включая пересылку, от Sifting and Winnowing, POB 221, Lone Rock, WI 53556).



Примечания

[1] Philippe Broussard, “En dépit des déclarations américaines, les indices menant à Ben Laden restent minces,” Le Monde, September 25, 2001.

[2] Gilad Atzmon, Being in Time: a Post-Political Manifesto, Interlink Publishing, 2017 , p. 142.

[3] David Ray Griffin, 9/11 Contradictions, Arris Books, 2008, pp. 170-182; Webster Griffin Tarpley, 9/11 Synthetic Terror Made in USA, Progressive Press, 2008, pp. 321-324.

[4] Christopher Bollyn, Solving 9-11: The Deception That Changed the World, C. Bollyn, 2012, pp. 278–280.

[5] Здесь это цитируется из книги Боллина и из работы Джастина Рэймондо "The Terror Enigma: 9/11 and the Israeli Connection", iUniverse, 2003.

[6] Christopher Bollyn, Solving 9-11: The Deception That Changed the World, C. Bollyn, 2012, p. 159.

[7] Justin Raimondo, The Terror Enigma: 9/11 and the Israeli Connection, iUniverse, 2003, p. 3.

[8] Christopher Bollyn, Solving 9-11: The Deception that Changed the World, 2012 , pp. 278-280.

[9] Цитируется Эндрю Кокберном, который утверждает, что слышал эту историю от "друзей семьи", в книге "Rumsfeld: His Rise, His fall, and Catastrophic Legacy", Scribner, 2011, p. 219.

[10] Майкл Эванс рассказал об этом пророчестве в интервью с Деборой Калвелл и в его книге "The American Prophecies, Terrorism and Mid-East Conflict Reveal a Nation’s Destiny", цитируется в Christopher Bollyn, Solving 9-11: The Deception That Changed the World, C. Bollyn, 2012, p. 71.

[11] Stephen Sniegoski, The Transparent Cabal: The Neoconservative Agenda, War in the Middle East, and the National Interest of Israel, Enigma Edition, 2008, p. 193.

[12] Stephen Sniegoski, The Transparent Cabal: The Neoconservative Agenda, War in the Middle East, and the National Interest of Israel, Enigma Edition, 2008, p. 144.

