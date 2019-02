архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.02.19 13:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Unz Review”,

"Saker Interview with Michael Hudson on Venezuela" США - 07 февраля 2019 г. Интервью с Майклом Хадсоном о Венесуэле Предисловие: существует множество споров касательно реального состояния венесуэльской экономики и того, являются ли реформы и политика Уго Чавеса и Николаса Мадуро переломными для народа Венесуэлы, или же они совершенно заблуждались и вызвали текущий кризис. Каждый встречный и поперечный, судя по всему, имеет очень твердое мнение по этому поводу. Но у меня такого мнения нет, просто потому, что мне не хватает экспертных знаний, чтобы иметь подобные мнения. Так что я решил спросить одного из самых уважаемых независимых экономистов - Майкла Хадсона, к которому я отношусь с огромным уважением, и чьи аналитические материалы (включая те, что он написал совместно с Полом Крейгом Робертсом) кажутся наиболее честными и заслуживающими доверия из тех, что можно найти. По правде говоря, Пол Крейг Робертс считает Хадсона "лучшим экономистом в мире"!

Я крайне благодарен Майклу за его ответы, которые, как я надеюсь, помогут достичь честного и объективного понимания того, что действительно происходит в Венесуэле.

Сейкер

Сейкер: Можете ли Вы кратко охарактеризовать состояние венесуэльской экономики, когда Чавес пришел к власти? Майкл Хадсон: Венесуэла имела нефтяное монокультурное хозяйство. Ее экспортная выручка тратилась главным образом на импорт продуктов питания и других товаров первой необходимости, которые она могла бы производить у себя дома. Ее торговля была в основном с Соединенными Штатами. Так что, несмотря на ее нефтяное богатство, она влезла во внешние долги. С самого начала нефтяные компании США опасались, что Венесуэла может однажды использовать ее нефтяную выручку для пользы ее общего населения, а не станет позволять нефтяной индустрии США и ее местной компрадорской аристократии выкачивать ее богатство. Так что нефтяная индустрия - при поддержке американской дипломатии - держала Венесуэлу в заложниках двумя способами.

Иллюстрация: Доказанные запасы нефти по странам

Количество запасов указано в миллионах баррелей

Во-первых, нефтеперерабатывающие заводы были построены не в Венесуэле, а в Тринидаде и в южных штатах США на побережье Мексиканского залива. Это дало возможность нефтяным компаниям США - или правительству США - оставить Венесуэлу без средств для "самостоятельных действий" и проведения независимой политики со своей нефтью, так как ей было нужно перерабатывать нефть. Какой прок от запасов нефти, если вы не можете перерабатывать эту нефть, чтобы ей можно было пользоваться.

Во-вторых, центральных банкиров Венесуэлы убедили предоставить их нефтяные запасы и все активы государственного нефтяного сектора (включая Citgo) в качестве залога под ее внешнюю задолженность. Это означало, что если Венесуэла объявит дефолт (или будет вынуждена это сделать американскими банками, отказавшись совершать своевременные платежи по внешней задолженности), то держатели облигаций и крупные американские нефтяные компании окажутся в юридической ситуации, чтобы завладеть нефтяными активами Венесуэлы. Эти проамериканские меры сделали из Венесуэлы типичную поляризованную латиноамериканскую олигархию. Несмотря на то, что она формально была богата нефтяными доходами, ее богатство было сконцентрировано в руках проамериканской олигархии, которая позволила управлять внутренним развитием страны Всемирному банку и МВФ. Местное население, особенно сельское национальное меньшинство, а также городская беднота, было исключено из распределения нефтяного богатства страны. Высокомерный отказ олигархии делиться богатством или даже сделать Венесуэлу экономически независимой в плане товаров первой необходимости сделал избрание Уго Чавеса естественным результатом.

Сейкер: Можете ли Вы обрисовать различные реформы и изменения, осуществленные Уго Чавесом? Что он сделал правильно, а что неправильно? Майкл Хадсон: Чавес стремился восстановить смешанную экономику в Венесуэле, используя ее государственные доходы - в основном от нефти, конечно - чтобы развивать инфраструктуру и внутренние расходы на здравоохранение, образование, занятость, чтобы повысить уровень жизни и производительность для его избирателей. Но он не смог навести порядок с хищениями и внутрисистемными скрытыми доходами от нефтяного сектора. И он не смог остановить бегство капитала олигархии, которая забирала свое богатство и переводила его за границу - и одновременно они сами сбегали. Это не было "неправильно". Просто для изменения фрагментации экономики требуется долгое время - в то время как США используют санкции и "грязные трюки", чтобы остановить этот процесс. Сейкер: Каковы, по Вашему мнению, причины текущего экономического кризиса в Венесуэле - возник ли он главным образом вследствие ошибок Чавеса и Мадуро или основной причиной является саботаж, вредительство и санкции США? Майкл Хадсон: Чавес и Мадуро не могли проводить провенесуэльскую политику, нацеленную на достижение экономической независимости, без того, чтобы не вызвать ярость, подрывную деятельность и санкции со стороны Соединенных Штатов. Американская внешняя политика остается такой же сконцентрированной на нефти, как и тогда, когда США вторглись в Ирак при режиме Дика Чейни. Политика США заключается в том, чтобы относиться к Венесуэле как к продолжению экономики США, когда у страны положительный торговый баланс по нефти, чтобы тратить его в Соединенных Штатах или перевести ее сбережения в банки США. Введением санкций, которые лишают Венесуэлу доступа к вкладам в банках США и к активам ее государственной Citco, Соединенные Штаты делают для Венесуэлы невозможной выплату ее внешнего долга. Это загоняет ее в дефолт, что дипломаты США надеются использовать как предлог, чтобы лишить Венесуэлу права пользования ее нефтяными ресурсами и захватить ее заграничные активы, примерно как хедж-фонд Пола Сингера стремился это сделать с заграничными активами Аргентины.

Точно так же, как политика США при Киссинджере была направлена на то, чтобы заставить чилийскую "экономику кричать", так и против Венесуэлы США идут по тому же пути. Они используют эту страну как "показательное воздействие", чтобы предостеречь другие страны не действовать в их собственных интересах любым образом, который бы препятствовал их экономическому излишку быть выкачанным инвесторами США. Сейкер: Что, по Вашему мнению, следует делать Мадуро дальше (при условии, что он останется у власти и США его не свергнут), чтобы спасти венесуэльскую экономику? Майкл Хадсон: Я не могу представить ничего, что бы президент Мадуро уже не делал. В лучшем случае он может обратиться за иностранной помощью - и продемонстрировать миру необходимость альтернативной международной финансовой и экономической системы. Он уже начал это делать, пытаясь забрать венесуэльское золото из Банка Англии и Федеральной резервной системы. Это превращается в "асимметричные боевые действия", угрожая прекратить возвеличивание долларового стандарта в международных финансах. Отказ Англии и Соединенных Штатов предоставить избранному правительству контроль над его заграничными активами демонстрирует всему миру, что одни лишь американские дипломаты и суды могут и будут контролировать иностранные государства как продолжение национализма США. Таким образом, цена экономической атаки США на Венесуэлу - это раздробление мировой финансовой системы. Оборонительный шаг Мадуро показывает другим странам необходимость в защите от того, чтобы не стать "еще одной Венесуэлой", найдя новое надежное место и платежного агента для их золота, золотовалютных резервов и финансирования внешнего долга, подальше от долларовой, стерлинговой и еврозоны.

Единственный способ, которым Мадуро может успешно сражаться, это на официальном уровне, начав действовать более энергично, чтобы действовать "нестандартно". Его план - и, конечно, это долгосрочный план - заключается в том, чтобы помочь ускорить новый международный экономический порядок, не зависящий от доллара США. Это сработает в краткосрочной перспективе, только если Соединенные Штаты считают, что они смогут выйти из этой схватки в качестве добросовестного финансового посредника, добросовестной банковской системы и покровителем демократически избранных режимов. Администрация Трампа разрушает эту иллюзию более обстоятельно, чем мог бы сделать любой антиимпериалистический критик или экономический соперник! В долгосрочной перспективе Мадуро также должен развивать венесуэльское сельское хозяйство по образцу того, как Соединенные Штаты защищали и развивали свое сельское хозяйство в период законодательной инициативы "Новый курс" в 1930-е - служба пропаганды сельскохозяйственных знаний, сельскохозяйственный кредит, консультирование по семенам, государственные сбытовые организации для покупок сельскохозяйственных культур и механизации и такие же субсидии, которые Соединенные Штаты долгое время использовали для поддержки внутренних вложений в сельское хозяйство для увеличения производительности. Сейкер: Как насчет плана ввода основанной на нефти крипто-валюты? Станет ли это эффективной альтернативой умирающему венесуэльскому боливару? Майкл Хадсон: Только национальное правительство может выпускать в обращение валюту. "Крипто"-валюта, привязанная к цене на нефть, станет страхующим средством, подверженным манипуляции и колебаниям цен со стороны продающих и покупающих на срок. Национальная валюта должна основываться на способности облагать налогом, а главным источником налогов Венесуэлы являются доходы от продажи нефти, что блокируется из Соединенных Штатов. Поэтому позиция Венесуэлы похожа на германскую марку, выходившую из ее гиперинфляции в начале 1920-х. Единственное решение - это поддержка равновесия платежного баланса. Судя по всему, единственная такая поддержка придет из-за пределов долларовой сферы. Решение для любой гиперинфляции должно быть найдено посредством дипломатических переговоров и должно быть поддержано другими правительствами. Моя история международной торговли и финансовой теории - "Торговля, развитие и внешний долг" - описывает проблему германских репараций и то, как ее гиперинфляция была устранена рентной маркой. Под экономический рентный налог Венесуэлы подпадает нефть и роскошная недвижимость, а также монопольные цены и высокие доходы (в основном финансовые и монопольные доходы). Требуется логика, чтобы выработать такую налоговую и кредитно-денежную политику. Я пытался объяснить, как добиться кредитно-денежной и тем самым политической независимости, последние полвека. Наиболее эффективно такую политику проводит Китай. Он может это делать потому, что это крупная и самостоятельная экономика в плане товаров первой необходимости, имеющая достаточно большое активное сальдо внешнеторгового баланса, чтобы платить за импорт продовольственных товаров. У Венесуэлы иное положение. Именно поэтому она рассчитывает на поддержку Китая в данный момент.

Сейкер: Какое содействие оказывают Китай, Россия и Иран и что они могут сделать, чтобы помочь? Думаете ли Вы, что эти три страны вместе могут помочь противодействовать саботажу, подрывной деятельности и санкциям США? Майкл Хадсон: Ни одна из этих стран не имеет сейчас возможности перерабатывать венесуэльскую нефть. Это затрудняет им получать оплату венесуэльской нефтью. Только долгосрочный контракт на поставку (по предоплате) был бы реальным. И даже в этом случае - что сделают Китай и Россия, если Соединенные Штаты просто захватят их собственность в Венесуэле, или откажутся позволить российской нефтяной компании вступить во владение Citco? В этом случае единственным ответом была бы конфискация американских инвестиций в их собственной стране в качестве компенсации. По крайней мере, Китай и Россия могут предоставить альтернативный системе СВИФТ механизм банковского клиринга, чтобы Венесуэла могла обойти американскую финансовую систему и не дать своим активам быть захваченными по желанию властями или бумагодержателями США. И, конечно же, они могут предоставить безопасное хранение для какого угодно количества венесуэльского золота, которое страна сможет вернуть из Нью-Йорка и Лондона. Поэтому, заглядывая в будущее, Китаю, России, Ирану и другим странам нужно создать новый международный суд, чтобы вынести судебное решение по грядущему дипломатическому кризису и его финансовым и военным последствиям. Такой суд - и связанный с ним международный банк как альтернатива контролируемым США МВФ и Всемирному банку - нуждается в четкой идеологии, чтобы определить набор принципов национального суверенитета и международных прав с полномочиями на осуществление и приведение в исполнение судебных решений. Это поставит американских финансовых стратегов перед выбором: если они продолжат относиться к МВФ, Всемирному банку, Международной организации торговли и НАТО как к продолжению все более агрессивной внешней политики США, то они рискуют изолировать США. Европе придется выбирать - остаться ли ей экономическим и военным сателлитом США или же связать свою судьбу с Евразией. Однако Дэниел Ергин сообщает в "Уолл Стрит Джорнал" (7 февраля), что Китай пытается подстраховаться посредством закулисных переговоров с группой Гуайдо, видимо, чтобы получить то же соглашение, о котором он договорился с правительством Мадуро. Но любое такое соглашение вряд ли будет выполнено на практике, учитывая враждебность США по отношению к Китаю и полную зависимость Гуайдо от тайной поддержки США.

Иллюстрация: слева указано количество проголосовавших за разных лидеров на выборах в процентах, справа - процент, который это составляет от всех зарегистрированных избирателей Сейкер: Венесуэла держала много своего золота в Соединенном Королевстве и деньги в США. Как могли Чавес и Мадуро доверять этим странам, или же у них не было иного выбора? Есть ли реальные альтернативы Нью-Йорку и Лондону или же они все еще "вне конкуренции" для мировых центральных банков? Майкл Хадсон: Настоящего доверия к Банку Англии или Федеральной Резервной Системе никогда не было, но казалось немыслимым, чтобы они отказались позволить официальному владельцу банковского счета забрать его золото. Обычный девиз - "Доверяй, но проверяй". Но нежелание (или неспособность) Банка Англии дать провести проверку означает, что немыслимое теперь наступило: не продали ли эти центральные банки данное золото на срок в пост-лондонском международном золотом пуле и на появившихся впоследствии товарных рынках в попытке не допустить повышения цены, чтобы поддержать видимость платежеспособного доллара США. Пол Крейг Робертс описал, как работает эта система. Есть рынки сделок на срок для валют, акций и облигаций. Федеральная Резервная Система может предложить купить акции через три месяца по цене, скажем, на 10% выше текущей цены. Спекулянты будут покупать эти акции, набавляя цену, чтобы извлечь выгоду из обещания "рынка" купить эти акции. И к тому моменту, когда закончатся эти три месяца, цена вырастет. Вот так, по большому счету, "рабочая группа по финансовым рынкам" (в беседе использовано разговорное название этой группы - Plunge Protection Team, которое можно перевести как "группа защиты от обвала", прим. перев.) поддерживает американский фондовый рынок. Эта система работает обратным образом, чтобы не допустить повышения цены на золото. Центральные банки, хранящие золото, могут собраться и предложить продать золото по низкой цене через три месяца. "Рынок" поймет, что с продажей золота по низкой цене нет никакого смысла покупать больше золота и набавлять его цену. Таким образом, расчетный форвардный рынок определяет сегодняшний рынок. Вопрос в том, не приобрели ли покупатели золота (такие как российское и китайское правительства) столько золота, что американской ФРС и Банку Англии пришлось фактически "выполнять обещание" в отношении их продаж на срок и они непрерывно истощали свои запасы золота? В таком случае они "жили одним днем", не давая ценам на золото повышаться как можно дольше, зная, что как только мир вернется к существовавшему до 1971 года золотовалютному стандарту для межгосударственного дефицита платежного баланса, то у США истощатся запасы золота и они не смогут поддерживать их заграничные военные расходы (не говоря уже об их дефиците торгового баланса и о выводе иностранцами капитала с рынков акций и долговых обязательств США). Моя книга о "Супер-империализме" объясняет, почему исчерпание запасов золота привело к концу Вьетнамской войны. Та же самая логика применима сегодня и к обширной сети военных баз Америки по всему миру. Отказ Англии и США заплатить Венесуэле означает, что другие страны понимают, что заграничные официальные запасы золота могут оказаться заложником внешней политики США и даже решений американских судов предоставить это золото иностранным кредиторам или тому, кто начнет судебный процесс в соответствии с законодательством США против этих стран. Это взятие в заложники делает теперь неотложной для других стран разработку реальной альтернативы, особенно в ситуации, когда мир отказывается от доллара, а золотовалютный стандарт является единственным способом ограничения вызванного военными дефицита платежного баланса Соединенных Штатов или любой другой страны, совершающей военное нападение. Военная империя требует очень больших затрат - а золото является "мирным" ограничением вызванного военными дефицита платежного баланса. (Я излагаю детали в моей книге "Супер-империализм: Экономическая стратегия американской империи" (1972), исправленной и дополненной на немецком как "Finanzimperium" (2017).

США переоценили свои возможности, разрушив основу доллароцентричного мирового финансового порядка. Этот порядок позволял Соединенным Штатам быть "исключительной страной", способной иметь дефицит платежного баланса и внешний долг, который она не намеревается (или не способна) выплатить, заявляя, что доллары, сброшенные посредством ее заграничных военных расходов, "снабжают" другие страны резервами для их центральных банков (в виде кредитов Министерству финансов США - долгосрочных казначейских обязательств и краткосрочных казначейских векселей), чтобы финансировать бюджетный дефицит США и их военные расходы, а также по большей части военный дефицит платежного баланса США. Ввиду того, что ЕС действует как подразделение НАТО и банковской системы США, эта альтернатива должна быть связана с Шанхайской организацией сотрудничества, и золото следовало бы хранить в России и/или Китае. Сейкер: Что могли бы сделать другие латиноамериканские страны, такие как Боливия, Никарагуа, Куба и, может быть, Уругвай и Мексика, чтобы помочь Венесуэле? Майкл Хадсон: Лучшее, что соседние латиноамериканские страны могут сделать, это присоединиться к созданию системы для содействия дедолларизации, а вместе с ней и международной организации для осуществления надзора за списанием долгов, которые страны не в состоянии выплатить без того, чтобы не вводить режим строгой экономии и не разрушать тем самым их экономики.

Также необходима альтернатива Всемирному банку, которая будет выдавать кредиты в местной валюте, чтобы в первую очередь финансировать внутреннее производство пищевых продуктов с тем, чтобы защитить экономику от иностранных санкций в отношении продовольствия - равносильных военной осаде, чтобы вынудить сдаться посредством создания голода. Этот Всемирный банк экономического ускорения поставит на первое место развитие самодостаточности для своих членов вместо стимулирования экспортной конкуренции, нагружающей заемщиков внешними долгами, что делает их предрасположенными к тому финансовому шантажу, которому подвергается Венесуэла. Являясь католической страной, Венесуэла может попросить папской подержки для списания долга и для международной организации, чтобы контролировать способность стран-должников платить, не вводя при этом меры жесткой экономии и не производя миграцию, убыль населения и принудительную приватизацию государственной собственности. Необходимы два международных принципа. Во-первых, ни одна страна не должна быть обязана платить внешние долги в валюте (такой как доллар или зависимые от него валюты), банковская система которой действует, чтобы не допустить платеж. Во-вторых, ни одна страна не должна быть обязана выплачивать внешний долг ценой потери ее внутренней самостоятельности как государства: права определять ее собственную внешнюю политику, облагать налогом и создавать свои собственные деньги и быть свободной от необходимости приватизировать ее государственную собственность, чтобы заплатить иностранным кредиторам. Любой такой долг является "просроченным кредитом", отражающим собственную безответственность кредитора или, что хуже, злостный рейдерский захват собственности посредством реализации залога, в чем и заключался весь смысл кредита. Сейкер: Большое спасибо за то, что нашли время ответить на мои вопросы!

