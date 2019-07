архив



опубликовано редакцией на Переводике 18.07.19 16:00

"The Evidence In The MH17 Case Doesn’t Point To Russia Or Ukraine" Глобальная сеть - 29 апреля 2019 г. К пятилетию истории с МН17: версия о двух малайзийских "Боингах" Примечание переводчика: учитывая непрекращающиеся попытки стран Запада и Украины повесить разбившийся малайзийский "Боинг" рейса МН17 на Россию, считаю данную версию событий, представленную кем-то из комментаторов сайта ZeroHedge, заслуживающей не меньшего внимания, чем версия Нидерландов и Украины. В конце концов, ни обломков, ни останков пассажиров пропавшего малайзийского "Боинга" рейса МН370 по сей день так и не обнаружили.

Ниже приводимые комментарии были оставлены под статьей на ZeroHedge, в которой выражались сомнения, что МН17 был сбит либо Россией, либо Украиной - автор считает, что это сделал Запад. В статье разбирается пропагандистская кампания вокруг истории с МН17, но этот материал не настолько интересен, как некоторые комментарии к нему.

Эти комментарии переведены как есть. Беседа велась тремя комментаторами о связи между пропавшим весной 2014 г. малайзийским рейсом МН370 и разбившимся (сбитым кем-то), тоже малайзийским, МН17.



" Hammer of Light / 1 неделя назад (отредактировано)

Все еще возятся с этой кампанией дезы столько времени спустя...

Вот как все было...

МН17

был УТИЛИЗАЦИЕЙ МН370 - вот так просто.

Вы все это понимаете? Теперь привыкайте к этой идее, потому что это то, как есть."



" walkurie / 1 неделя назад

Было бы интересно, если бы они не нашли обломки того, что было МН370. Но я сохраню твою теорию в моем заднем кармане".

" Hammer of Light / 1 неделя назад

Что общего у паспортов в идеальном состоянии с дырками в них и у этой утилизации?

Что означают для вас некротические (омертвевшие) тела? Как те тела на месте крушения, которые, как было обнаружено, провели длительный период времени в заморозке? Как те тела, о которых сообщали, что они уже были трупами, несколько человек на месте, расследовавшие место крушения, а также военные на месте в тот день. Эта статья выше - полное надувательство.

Обломки МН370... Смехотворный рвотный рефлекс от леденца в горле любой правды, всплывшей об этом, никаких таких обломков никогда не было найдено.

Диего Гарсия... хорошая посадочная полоса посреди ИО (Индийского океана) с взлетно-посадочной полосой в 11 килофутов (пояснение: традиционная единица измерения расстояния, равна 1000 футов или в точности 304,8 метра), способной принимать 777-200ER (крупнейшая модель "Боинга" с 314 - 394 пассажирами на борту, прим. перев.).

en. wikipedia. org / wiki / Diego_ Garcia Вот где приземлился МН370. Затем транспондеры были сняты, а потом МН370 перелетел в Израиль и стоял в ангаре/парковался в Тель-Авиве в течение года, а затем вылетел на задание с удобной уборкой и чтобы втянуть Россию в горячий конфликт, который так никогда и не развился, потому что наши военные знали, что это вранье.

Рейс МН17 был ОТМЕНЕН в то утро, когда он взлетел. Реальный полет никогда не состоялся. Птичка, известная как МН370, заняла его место, и теперь мы все еще здесь, тратим время на эту собачью чушь - операцию сионистских Британии/ США Обамы/ Клинтон/ Байдена.

Эта история является продолжением введения в заблуждение компании, известной как FREESCALE из Остина, штат Техас... эта кроличья нора порядочно глубока. Привыкай к этому и пусть это дойдет до твоего сознания. Узнай, насколько высоко по лестнице акционерной собственности это приведет тебя?

Самое забавное это когда ты начнешь устаналивать связи между людьми на этом рейсе, с кем они связаны и по каким причинам, и что это была за технология, которая была так важна, что они убили всех на рейсе МН370 и положили их в морозилку, чтобы избавиться от них в чертовой Украине? КОПАЙ... и это дойдет до тебя. Оно все здесь разложено. Приятно провести время!"



" Balimoon / 6 дней назад

Я тогда, конечно, проинформирую моих друзей о замечательной новости, что их дети и Отец на самом деле не погибли на этом рейсе, да?"



" TuPhat / 6 дней назад

Вот-вот, Balimoon, Hammer of Light пропустил одну важную деталь. Тела не были теми же самыми людьми, что были на МН370. Две трагедии только с одним решением не работает логически".

" Hammer of Light / 6 дней назад (отредактировано)

Ни в какой момент я не указывал, что все тела были "теми же людьми". Ни в какой момент никто не читал, что такое утверждалось. Смешанное распределение пассажиров - наиболее вероятная концепция, с которой здесь нужно работать. ЕСЛИ, однако, они использовали, подобно США, актеров катастроф, как и совершенно фальшивых людей, которые, возможно, никогда не существовали... то очень легко убить кого-то, кто никогда не существовал, и привезти актеров катастроф, чтобы скорбеть по тем, кто никогда не жил. Это имело место в США в ряде заказных убийств при поддержке государства. Это не является постом возражения на ваш ложный вывод. Вполне возможно, что имелись тела с обоих рейсов, а по вашему утверждению они должны были быть, так как есть много людей, заявляющих, что они потеряли близких. Однако у вас здесь реальная проблема с актерами катастроф, с фальшивыми документами людей, а также с хреновой тучей уже аннулированных, а именно ПАСПОРТА С ДЫРКАМИ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО ОНИ БЫЛИ АННУЛИРОВАНЫ ДО ТОГО, КАК СЛУЧИЛАСЬ СЦЕНА КРУШЕНИЯ.

Суть, очевидно, в сообщениях с мест от людей на месте (крушения) о ПОДЛИННОМ пропавшем МН370, который был выдан за рейс МН17, который 1) был отменен в тот день и 2) был показан МН370, хранившийся в Тель-Авиве, и, вероятно, дистанционно пилотировался до его финального места утилизации, будучи использован как политическая бомба.

Командир на месте (крушения), как и несколько других, сказали, что там были тела, которые - цитирую: "были не свежими", "в прогрессирующей стадии разложения", "прогрессирующая некротизированная кровь" (что означает, что кровь была высохшей и старой). - Опровержения, а также множество постов по этой конкретной теме очевидны, (ведь) есть те, кому есть много что терять, если их истории не подтвердятся. Склько людей доверяют тем, кто проталкивает этот миф? Британия/Израиль и США (на тот момент) оказывались в выигрыше от горячей войны с Россией, чтобы ввергнуть в еще большую войну, чтобы обвинить русских, которые не имели никакого отношения к этому преступлению и к УТИЛИЗАЦИИ.

На этом ужасном преступлении написано Британия/Израиль и США при команде Обама/Клинтон Байден, которое произошло СНАЧАЛА, когда был захвачен МН370, и затем приземлен по приказу тех, кто должен был извлечь много пользы из груза на борту. Важным грузом были инженеры Freescale и патентные работы.

Копните глубже это преступление, эта кроличья нора даст плоды и изобличит тех, кто реально совершил это преступление.

КСТАТИ... этот самолет был сбит в полете - в результате атаки с бреющего полета (или обстрела из пулемета - есть и такой вариант перевода слова strafing, прим. перев.). Я видел хорошо задокументированные свидетельства, ясно показывающие, что в этот самолет стреляли в воздухе пушками. Эта статья выше - неприкрытая работа по дезинформированию и утаиванию (фактов)." ***** Дополнение переводчика к беседе комментаторов:



Из статьи в британском таблоиде о техасской компании Freescale Semiconductor, специалисты которой находились на борту пропавшего рейса МН370 Малайзийской авиакомпании (статья вышла 19 марта 2014 г.):

"Малайзийский самолет: 20 пассажиров работали в фирме, специализирующейся на средствах электронной борьбы и военных радарах - Американская технологическая компания, 20 ведущих специалистов которой находились на борту рейса МН370 Malaysia Airlines, только что выпустила аппаратуру электронной борьбы для военных радиолокационных систем, за несколько дней до того, как исчез "Боинг 777". Freescale Semiconductor, которая производит мощные микропроцессоры для промышленности, включая оборонную, представила новые мощные продукты на американском рынке 3 марта. Пять дней спустя рейс МН370 вылетел из Куала-Лумпур в Пекин с 239 пассажирами на борту, включая 20 человек, работающих на Freescale. Двенадцать были из Малайзии, а восемь человек являлись китайскими гражданами. ... Среди акционеров Freescale - группа Carlyle Group с инвесторами фондов непубличных акций, советниками которой в прошлом являлись бывший президент США Джордж Буш-старший и бывший британский премьер-министр Джон Мейджор. Ранее крупнейшим клиентом группы Carlyle являлась саудовская Binladin Group, строительная фирма, которой владеет семья Усамы бен Ладена. Тот факт, что на борту "Боинга 777" находилось так много высококвалифицированных специалистов Freescale, уже вызвал бредовые теории заговора касательно того, что могло произойти." www.express.co.uk/news/world/465557/Malaysian-plane-20-on-board-worked-for-ELECTRONIC-WARFAR...

В 2006 г. компания Freescale Semiconductor была прибретена консорциумом под руководством Blackstone Group, в который также входили такие группы как Carlyle Group, Permira Funds и Texas Pacific Group. (www.blackstone.com/media/press-releases/freescale-semiconductor-reaches-agreement-with-private-equit...) Из пресс-релиза: "Freescale Semiconductor, Inc., мировой лидер в разработке и изготовлении встроенных полупроводников на беспроводных рынках, рынках сетей связи, автомобильных и потребительских и промышленных рынках, объявил сегодня о заключении окончательного соглашения о слиянии, чтобы быть приобретенным консорциумом частных инвестиционных фирм в сделке с общей стоимостью акционерного капитала в 17,6 миллиардов долларов. Консорциум возглавляет Blackstone Group, и в него входят Carlyle Group, Permira Funds и Texas Pacific Group". Почти все эти фирмы так или иначе связаны с республиканцами и с Джорджем Бушем в частности ("Карлайл Груп" гремела, так сказать, при Буше-младшем, своим участием в куче военных производителей, например, хотя она инвестировала во многие отрасли, не только военную); TPG вообще частная инвестиционная лавочка из Техаса, которая неоднократно вступала в партнерство с "Бэйн Кэпитал" в консорциумах по покупке разных компаний, а ее сооснователем является бывший кандидат в президенты Митт Ромни, тоже от республиканцев (объявивший Россию "главным врагом Америки").

В 2015 г. состоялась продажа Freescale Semiconductor - через год после исчезновения самолета МН370 со специалистами этой техасской полупроводниковой компании на борту - голландскому производителю микросхем NXP Semiconductors. https://eu.usatoday.com/story/tech/2015/03/02/freescale-nxp-semiconductor-takeover/24246553/ Эта голландская фирма являлась подразделением Philips и носила название Philips Semiconductors; в 2006 г. была продана частному консорциуму, ее название было изменено на NXP. Частный консорциум состоял из таких транснациональных инвестиционных групп как Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Bain Capital, Silver Lake Partners, Apax Partners и AlpInvest Partners (www.bloomberg.com/news/articles/2010-08-06/kkr-bain-sell-nxp-semiconductors-in-initial-offer...).



То есть это опять "Бэйн Кэпитал" и заодно крайне интересная лавочка KKR - "глобальная инвестиционная фирма... основанная в 1976 году Джеромом Колбергом-мл. и кузенами Генри Крэвисом и Джорджем Р. Робертсом", как сообщает "Вики". Крэвис - еврейского происхождения, согласно "Вики", дед его якобы из России, но никаких ссылок на источники этой информации не дается; миллиардер; поддерживает республиканцев, в частности поддерживал и привлекал средства для выборов Джорджа Буша-старшего и Джона Маккейна; в 2017 году пожертвовал 1 миллион долларов на инаугурацию Дональда Трампа (ссылка на сообщение "Рейтер"). Однако в 2013 г. Крэвис взял на работу бывшего генерала и директора ЦРУ при Обаме, Дэвида Петреуса, после того, как тот был пойман на передаче секретных данных своей любовнице - https://ria.ru/20130530/940415101.html. А затем помог избраться президентом французскому Макрону в 2017-м: www.voltairenet.org/article204346.html - В этом же материале рассказывается о другой деятельности Крэвиса: "В декабре 2014 г. Генри Крэвис создаёт собственную разведслужбу - KKR Global Institute. Её руководителем он назначает бывшего директора ЦРУ генерала Дэвида Петреуса. Последний с помощью личных средств Крэвисов (инвестиционный фонд KKR) и без одобрения Конгресса будет продолжать операцию «Timber Sycamore», начатую при президенте Обаме. Это был самый крупный трафик нескольких десятков тысяч тонн вооружений на общую сумму в несколько миллиардов долларов, в котором участвовали 17 стран [7]. Так что Крэвис и Петреус являются самыми главными поставщиками оружия боевикам ИГИЛ [8]."

Из другого материала "Сети Вольтер" о Крэвисе и Сирии:

"Генри Кравис на Давосском форуме. Он близок с Джоном Маккейном, является основателем фонда частных инвестиций KKR, членом Совета по международным отношениям и членом Бильдербергского клуба (администратором которого является его жена). Через бывшего директора ЦРУ генерала Дэвида Петреуса он финансировал и организовал поставку оружия ДАИШ. Давний друг Эммануэля Макрона, предвыборную кампанию которого он тайно финансировал. ... Соединённые Штаты, которые запланировали эту войну ещё в 2004 г., не хотят платить ни одной копейки. По данным администрации Трампа, эта война была спланирована администрацией Буша мл., а вела её администрация Обамы. Но обе администрации служили не интересам американского народа, а интересам финансовой транснациональной элиты. Они разрушили не только Сирию, они к тому же подорвали американскую экономику. Значит, не Вашингтон должен платить, а те люди и транснациональные корпорации, которые непосредственно причастны к этой войне.

Например, соперник Carlyle Group фонд частных инвестиций KKR Генри Крависа (биржевая стоимость 150 миллиардов долларов). Последний через генерала Дэвида Петреуса финансировал и поставлял оружие Аль Каиде и ДАИШ [1]. Или автомобилестроительная компания Тойота, которая поставила ДАИШ новые автомобили на сумму 170 миллиардов долларов [2]. Или крупнейший производитель спецтехники Катерпиллер, который поставлял джихадистам землеройные машины, использовавшиеся для строительства подземных ходов (биржевая стоимость 76 миллиардов долларов). Не говоря уже о французско-швейцарском производителе стройматериалов Lafarge-Holcim, которая поставила 6 миллионов тонн цемента для строительства бункеров (биржевая стоимость 40 миллиардов долларов) [3], и т. д." www.voltairenet.org/article202420.html



9 октября 2017 г., "Дейли Мэйл". "(Бывший британский премьер-министр) Дэвид Кэмерон приступил к работе в консультационном совете американской фирмы электронных платежей First Data Corporation. ... Фирма занимается кредитными и расходными операциями в мире. ... В базирующейся в США фирме работает 24000 человек, ее выручка в прошлом году составила 11,6 миллиардов долларов. First Data работала с Apple, чтобы внедрить Apple Pay в Британии в 2015 году. ... В 2007 году фирма была приобретена инвестиционным гигантом KKR в рамках сделки стоимостью около 29 миллиардов долларов." www.dailymail.co.uk/news/article-4963776/David-Cameron-takes-job-electronic-payment-firm.html статью прочитали: 11 человек Комментарии