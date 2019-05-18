Сирия перехватила ракеты, запущенные с израильской территории, сообщают государственные СМИ

Сирийская ПВО сбила беспилотники и ракеты, запущенные в сторону столицы и авиабазы Хмеймим, сообщает сирийское телевидение. Израиль ранее нацеливался на иранские пункты и пункты "Хезболлах" в разрушенной войной стране.





Сирийская авиабаза Хмеймим - которой управляет Россия - отреагировала на ракеты и беспилотники, запущенные группами боевиков с контролируемой Израилем территории, сообщило сирийское государственное телевидение в субботу.

В результате этих атак один человек погиб и несколько были ранены недалеко от юго-восточного приморского города Латакия, добавило оно.

Контролируемое государством новостное агентство SANA сообщило, что ПВО базы "работала по светящимся объектам, летевшим со стороны оккупированных территорий (Израиль), сбив многие из них".

Позднее в сообщении ракеты были названы "вражескими целями", которые были запущены "в сторону провинции Кунейтра" рядом с Голанскими высотами, части которых аннексированы Израилем.

Громкие взрывы были также слышны в сирийской столице Дамаске, которые, как снова заявили сирийские государственные СМИ, раздавались со стороны Израиля.

Рами Абдель Рахман, глава базирующейся в Британии Сирийской Обсерватории прав человека, сказал, что взрывы были слышны рядом с Джарамана и в близлежащих районах в южных и юго-западных предместьях Дамаска.

Он сослался на хорошо информированные источники, сказавшие, что израильские ракеты целились в район Кесва, где у иранских КСИР и ливанского шиитского движения "Хезболлах" есть военные базы и склады оружия.

Израиль осуществил сотни воздушных ударов по территории Сирии, большинство из них против того, что он говорит, является целями его главных противников Ирана и "Хезболлах".

Иран и "Хезболлах" являются основными союзниками сирийского президента Башара аль-Асада с тех пор, как началось восстание против него в 2011 году.

Израиль обеспокоен, что Иран передавал оружие и навыки "Хезболлах" во время конфликта, которые могут быть когда-то использованы в войне против него.

Эти последние инциденты также происходят в условиях усиливающейся напряженности между Ираном и Соединенными Штатами, когда Вашингтон отправил в Персидский залив авианосную группу и бомбардировщики В-52.

В прошлом году президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения 2015 года, которое Иран заключил с крупными мировыми державами. Он обвинил Тегеран в попытке дестабилизировать регион.

Напряженность выросла еще больше на этой неделе после атак на четыре нефтяных танкера в Заливе, в которых обвиняют Иран.

Сирия тем временем обвинила Израиль в нападении на город к северу от Дамаска в прошлом месяце и на второй город Алеппо в марте.

В январе были сбиты израильские ракеты, нацеленные на склад министерства транспорта в международном аэропорту Дамаска, сообщало агентство SANA.

(AFP, AP, dpa, Reuters)

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