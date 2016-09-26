"Байер" приобрел "Монсанто" за 66 миллиардов долларов после многомесячных попыток

ФРАНКФУРТ, Германия: германский химический гигант "Байер" заявил в среду, что подписал сделку на 66 миллардов долларов (58,8 миллиардов евро) о покупке американской фирмы "Монсанто", производящей семена и пестициды.

"Байер" и "Монсанто" объявили сегодня, что они подписали окончательное соглашение о слиянии, по которому "Байер" приобретет "Монсанто" за 128 долларов США за акцию с расчетом наличными", сказано в заявлении компаний.

"Байер" неоднократно увеличивал свое предложение "Монсанто" с момента первой попытки приобретения по цене 122 доллара за акцию, но американская фирма до сегодняшнего дня требовала больше денег.

"Это является большим шагом вперед для нашего растениеводческого бизнеса", - сказал в заявлении президент "Байер" Вернер Бауманн.

Обе компании заявили, что эта сделка "соединяет два разных, но весьма дополняющих друг друга бизнеса".

Акционеры "Монсанто" все еще должны одобрить сделку, как и законодатели - и "Байер" рискует выплатой неустойки в 2 миллиарда долларов в случае, если слияние будет отвергнуто американскими или европейскими властями.

Сделка, как ожидается, будет завершена к концу 2017 года.

"Байер" проявлял интерес к "Монсанто" с конца мая, когда компания сделала первоначальное предложение в 122 доллара за акцию (109 евро), оценив американский гигант, специализирующийся на генетически модифицированных (ГМ) растениях, в 62 миллиарда долларов.



"Монсанто" отверг это предложение, но сказал, что "открыт" для дальнейших переговоров.

С тех пор германский химический гигант дважды увеличивал свое предложение, сначала до 125 долларов за акцию в июле, а затем до 127,50 долларов на прошлой неделе, но каждый раз получал отказ.

"Монсанто" требовал больше денег, назвав июльское предложение "недостаточным".

Давно обсуждавшийся союз вызвал беспокойство у некоторых фермеров, опасающихся влияния объединенной компании на рынке семян и пестицидов, в то время как противники генетически модицифицированной пищи в Европе беспокоятся по поводу влияния "Монсанто" на континенте.

"Нам не нравится эта сделка, потому что мы думаем, что "Байер" значительно переплачивает", - написал аналитик Петер Шпенглер из банка DZ в среду, перед тем, как сделка была подтверждена.

Предлагаемые на продажу фермерам генетически модицифицированные (ГМ) семена "Монсанто" и анализ данных Сlimate Corp будут соответствовать установкам "Байер" в отношении защиты растений, было сказано в заявлении двух фирм с объявлением о сделке.

Объединенная группа также получит общий научно-исследовательский бюджет в 2,5 миллиарда евро.

Сложенные вместе "Байер" и "Монсанто" зарегистрировали продажи на 23 миллиарда евро в 2015 году.

"Байер" заявил, что он ожидает, что суммарный экономический эффект от слияния позволит ему добавить 1,5 миллиарда евро к своей основной прибыли через три года, если измерять прибыль до вычета процентов, налогообложения, износа и амортизации.

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