«Нетаньяху согласен с Трампом насчёт Путина»





Автор: Патрик Бьюкенен, 16 сентября 2016 года

Переводчик: Владислав Краснов ( W George Krasnow, www.raga.org )





Буря в стакане воды Республиканской партии никак не может утихнуть с тех пор, как Дональд Трамп заявил, что его похвала Владимиру Путину - это комплимент вежливости.





Губернатор Майк Пенс, баллотирующийся вместе с Трампом в вице-президенты, прибыл на Капитолийский холм, чтобы наладить отношения Трампа с партийной элитой. Увы, он тут же был подвергнут нещадному битью розгами.





Сенатор Джон Маккейн (John McCain) сёк Пенса, назидая, что Путин «бандит и палач» и поэтому обниматься с ним неприлично.

Сенатор Линдси Грэм (Lindsey Graham) высказался ещё круче: «Владимир Путин бандит, диктатор ... который убивал оппозиционером прямо на улицах». Идея переговоров с ним напоминает ему Мюнхенский сговор.





Даже сенатор Рубио, известный под кличкой «Маленький Марко», не преминул замахнуться розгой и обозвать Путина «авторитарным головорезом».





Что же сбивает Республиканскую партию с панталыка при упоминании самого имени Владимира Путина?





Путин далеко не Сталин, которого Франклин Делано Рузвельт и Гарри Трумэн не стеснялись называть «Старина Джо» и «Дядя Джо». В отличие от Никиты Хрущева, Путин никогда не топил венгерскую революцию в крови. Да, он подавил попытку Чечни отделиться. Но разве он поступал там круче, чем генерал Шерман в Атланте, когда штат Джорджия пожелал отделиться от США при президенте Линкольне?





А ведь именно Путин поддержал США в Афганистане, способствовал нашей сделке насчёт ограничения ядерных исследований в Иране и подписал план Джона Керри о режиме прекращении огня в Сирии и о совместной охоте на террористов ИГИЛ и Аль-Каиды.





Но ведь Путин совершил «агрессию» в Украине, говорят нам в ответ.

Но были ли это агрессия, или попросту ответная реакция на наш собственный стратегический ход?





Мы подтолкнули Киев к отстранению от власти про путинского, демократически избранного президента Украины. Путин отреагировал, для обеспечения безопасности военно-морской базы на Чёрном море, воссоединением с Крымским полуостровом, который входил в Россию от Екатерины Великой до Хрущева. Великие державы имеют обыкновение вести себя с достоинством.





Когда Фидель и Рауль Кастро вывели Кубу с орбиты влияния США, разве мы отказались от военной базы в Гуантанамо, игнорируя все протесты Гаваны?





Москва действительно поддерживает сепаратистские и пророссийские повстанческие силы на востоке Украине. Но разве США не начали 78-дневную бомбардировку крошечной Сербии, чтобы осуществить отделение её исторической колыбели в Косово?

Никакого весомого нравственного различия в действиях США и России нет.





Отношения между Россией и Украиной восходят к периоду за 500 лет до Колумба. Они разделяют общую древнюю веру и перипетии истории, ужасные страдания и чудовищную несправедливость, например, сталинский голодомор на Украине в начале 1930-х.

Тем не менее, до Буша Второго и до Обамы, ни одному президенту США в голову не приходило, что споры между Москвой и Киевом задевают наши интересы. Почему же вдруг эти споры стали нашей заботой?





СМИ настаивают, что Россия якобы подрывает наши политические учреждения. Если да, то это надо остановить. Но разве наше ЦРУ, Национальный Фонд за Демократию и другие НПО не вмешиваются во внутренние дела в России уже много лет?





Путин - националист. Естественно, в первую очередь он заботится об интересах России. Он возглавляет страну в два раза больше нашей. Его арсенал равен нашему. Ясно, что мир в Евразии можно поддержать только при его участии. Нам нельзя не иметь дела с ним. Но ничего не получится, пока мы будем продолжать поносить и обзывать его.





В плане репрессий, в чём Путин превзошёл нашего союзника по НАТО, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана или нашего арабского союзника генерала Эль-Сисси в Египте?





Разве Россия при Путине более репрессивна, чем Китай Си Цзиньпина? Однако республиканцы не называют его «бандитом».

Во время холодной войны, мы сотрудничали с такими диктаторами как шах Ирана и генерал Пиночет в Чили, Фердинанд Маркос в Маниле и Пак Чжон Хи в Южной Корее. Холодная война делало такое сотрудничество необходимым.





Из 190 с лишним стран ООН в десятках ныне правят автократы. Разве мы сможем продвигать наши интересы и дипломатию, если наши ведущие конгрессмены будут тявкать «бандит» на каждого автократа, управляющего страной с сотнями ядерных боеголовок?

Куда делось то признание реалий мира, в котором мы живём и которым руководствовались наши президенты от Эйзенхауэра до Рейгана?





Сенатор Том Коттон (Tom Cotton) сказал, что не должно быть «существенной разницы» (no daylight) между США и Израилем.

Хорошо. Но разве Израиль считает Путина «бандитом» и «мясником»?





Наш политолог Стивен Снегоски (Sniegoski) напомнил, что во время первого визита Путина в Израиль в 2005 году, президент Израиля Моше Кацав назвал его «другом Израиля», а Ариэль Шарон увидел его «среди братьев».





За один год Биби Нетаньяху навестил Москву три раза, и Путин тоже посетил Израиль. Эти двое умеют чудесно ладить друг с другом.





Когда в пику Москве в ООН голосовали за подтверждение «территориальной целостности» Украины, Израиль воздержался при голосовании. Израиль также отказался присоединиться к санкциям против дружественной России. Российско-израильская торговля процветает.





Биньямин (Биби) Нетаньяху только что обеспечил для Израиля золотое дно военной помощи США размером 38 млрд долларов на ближайшие 10 лет от Барака Обамы, который отнюдь не является его поклонником. Так, может быть, руководству Республиканской партии стоит поучиться у Биби как ладить с Путиным?





Линдси Грэм говорит, что $ 38 млрд для Израиля, вероятно, не достаточно. Если Биби понадобится больше, то Грэм пообещал его выручить.





Разве это не примечательно? Биби, приятель Влада, получает $ 38 млрд из рук тех же самых сенаторов-республиканцев, которые возмущаются вежливым ответом Трампа на комплимент Путина. Тандем Маккейн-Грэм так и наровит утереть нос Трампу мокрой варежкой.





Переводчик д-р Владислав Краснов (W George Krasnow) возглавляет ассоциацию американцев за дружбу с Россией "Добрая Воля", www.raga.org)

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