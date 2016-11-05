Подавится ли Клинтон миллиардами Катара

Дело о подкупе: по сведениям агентства Reuters через семейный Clinton Foundation госсекретарь США получала взятки от нефтегазовых монархов Персидского залива. Уклончивые определения и туманные фразы про пожертвования и «вознаграждения» за участие в собраниях и презентациях — увёртки. Всплытие из архивов компрометирующих материалов позволяет сделать вывод, что взятки были получены бывшим госсекретарём за прикрытие авантюр Саудовской Аравии, Катара и прочих. Подмазывали высших чиновников США для участия в войне — разрушении стран-конкурентов и оккупации. Военной силой США хотели воспользоваться для обогащения и укрепления личной власти. Дали фонду Клинтон денег и воспользовались. Так просто? А как же политика? Политическое оформление интригам изобразили обслуживающие СМИ. К коррупционному интересу Клинтон можно было добавить через масс-медиа любую мотивацию, поскольку технически это выполнимо. Приписали политику и демократические томления. Если бы на Ближнем Востоке клинтоно-катарско-саудитский блиц-криг удался, миру было бы поздно спохватываться. Прикрытие массированными кампаниями средств массовой информации успешно вводит в заблуждение на протяжении месяцев. Судя по уже состоявшимся акциям (по уничтожению СФРЮ, например), удержать общественность в одураченном состоянии удаётся максимум год-два. Потом общество перестаёт верить, наступает прозрение и разрушение интриги. Конкурирующие интриганы тоже не зевают, и «грызня бульдогов под ковром» обязательно сопровождается распространением материалов, компрометирующих коррупционеров. Особое положение всегда к выборам. А кампанию этого года уже хором признали самой грязной и феноменально жёсткой. Важно, что о получении катарского миллиона Клинтон обязана была сообщить куда следует. И не верится, что у неё настолько плохо с головой, что она за делами как-то забыла про целый миллион долларов. Между тем, в связи с появлением признаков преступления, возникает два важных вопроса. Во-первых, насколько следователи и прокуроры готовы доводить дела политиков и высших чиновников до суда? Во-вторых, насколько общество готово не жмуриться, а требовать расследования и наказания от следователей и судей?



В ближайшее время предстоит узнать, насколько зрелым является американское общество. Естественно, убедимся, что это гражданское общество есть. Пока нам известен о нём только миф. То, что СМИ, рекламирующие американский образ жизни, называют обществом, так равнодушно сглатывает медийный обман и вопиющие факты виновности высших сословий в геноциде и воровстве, что в существовании гражданского общества есть большие сомнения.

То же и про юстицию и силовые ведомства — если интриги ЦРУ и смежных ведомств раздражали ФБР, то эпизодические схватки полиции с агентами шпионских ведомств — ещё не доказательство, что их контролируют и что так и будет продолжаться.

По ряду причин, и по причине срывов в отношениях ФБР-ЦРУ, «дело Клинтон» становится особым — если она попадёт за решётку на долгий срок, то временно событие можно будет считать подтверждающим способность американских органов следствия и суда наводить порядок, соответствующий хотя бы своду законов этой страны.

Однако пока наблюдается не расследование, а кампанейщина и манипулирование общественным мнением с использованием средств юстиции, ФБР и шпионских ведомств в интересах одного из кандидатов на высший пост. Вернись в обиход маккартизм (McCarthyism), расследование антиамериканской деятельности силами сенатской комиссии могло бы вывести чету Клинтон на чистую воду.

Пока же кажется, что эта ловкая семейка вышибла бы сенатора Джозефа Рэймонда Маккарти из его собственной именной сенатской комиссии и не подавилась бы. Потом граждане привыкли бы называть сенатскую комиссию по-другому, а времена назвали бы «временами клинтонизма». Кстати, есть риск, что скоро могут начать привыкать, а потом и назовут — и это точно не комплимент американскому обществу.

А суть дела в том, что этика не позволяла госсекретарю тайно принимать деньги от заказчиков политических демаршей и тенденций. Если Клинтон скрыла получение катарских, например, миллионов, то на то наверняка были причины. Не болезнь же Альцгеймера или старческий склероз? Хворь не может быть реабилитирующим обстоятельством для чиновника высокого ранга, изменившего статус страны и судьбу сограждан. Это только мотив для выхода на покой.

И последнее: вслед за неоднократным поступлением денег от Катара и саудитов наступали изменения в американской политике — агрессия, прикрытая кампаниями в СМИ, но необъяснимая в рамках нормальной политической логики и разрушительная для сложившейся системы международных отношений на основе уважения права.

Если проще, то стало заметно, как США удерживаются в рамках общепринятых норм, пока кому-то в американских верхах хорошо не заплатят за нарушение правил. Клинтоны получили много денег, а США в результате обогащения супругов Клинтон обзавелись репутацией геополитического громилы и спонсора мировой системы терроризма.

И званием главного террориста планеты США обзавелись тоже. Кстати, уже многое из коррупционной интриги Клинтон выплыло наружу, а терроризм США всё ещё продолжается. Следовательно, дело не только в продажности отдельных политиков.

Вот такой итог работы правдолюбов-информаторов и битвы конкурентов в борьбе за высший пост. В реальности ведётся ожесточённая политическая война, и она не закончится с проведением американских выборов. Дело не Клинтон, а в системе, порождающей жуликов.

Прогнившая система, сколько бы ни рекламировала свой либерально-демократический облик, постоянно рождает всё новых деятелей, далёких от представлений электората о порядочности.

Автор: Сергей Карлов

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