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опубликовано редакцией на Переводике 15.10.16 17:35
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Президент РФ видит потенциал БРИКС

Никого не хочу обидеть, а как бы - то не было, президент РФ является самой яркой фигурой на политической арене. Не будет преувеличением, если скажу, что мировые СМИ следят за каждым шагом российского лидера и любая встреча Путина обсуждается на первых страницах новостных изданий.

Саммит БРИКС, который проходит в Гоа не стал исключением, ведь главной темой переговоров станет атомная энергетика. Российский лидер и премьер Индии готовы принять совместное заявление о планах на будущее.

Наши западные «друзья» прекрасно понимают, что экономика этих стран довольно активно развивается последнее время, и как следствие, это может отразиться на политическом влиянии стран членов БРИКС, что, безусловно, приведёт к утрате лидирующих позиций Запада. Это ударит по их самолюбию, поскольку западная элита  явно не готова к переходу на другую модель экономического управления.

Политика Путина направлена на развитие отношений внутри союза, что говорит об общности интересов и желанию поддерживать друг друга в любой ситуации.

Даже не сомневаюсь, что визит Путина на саммит БРИКС только укрепит позиции нашей страны.

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теги: Россия  
   
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