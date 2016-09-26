Квотные демократы

Общегосударственная социал-либеральная "какжетамеёназывают" ежедневная газета на основании информации от агенства Reuters пишет, что Соединённые Штаты готовы принимать больше беженцев, чем принимали ранее.

По сведениям The Wall Street Journal, "Госсекретарь Джон Керри представил перед Конгрессом предложение, согласно которому в новом финансовом году, начинающемуся с 1-го октября, вместо нынешних 85-ти тысяч предлагается дать возможность поселиться 110-ти тысячам беженцев".

Много повидавший, слышавший и умудрённый опытом восточноевропейский (венгерский) читатель в таком случае кладёт газету, чтобы подсчитать на освободившихся пальцах: сколько же новоиспечённых душ означали бы в будущем около ста тысяч готовящихся мигрировать в Штаты пришельцев в доле самой сильной, самой богатой демократии мира?

Результат деления-умножения смешон: разделив нынешнюю численность населения Соединённых Штатов в 320 млн на, допустим, сто тысяч мигрантов, ежегодно могло бы обрести место жительства (минус) 320 мигрантов в самой богатой стране мира. Это если предположить, что американский законодательный орган проголосует за внесённое предложение Госсекретаря Обамы. Что, конечно же, нонсенс – не голосование, а отрицательное заселение, иными словами – численное выселение! Но возможно, что как раз расчёт по квотам разрешил бы проблему миграции.

Этот, не отрицаю, изощрённый пример заселения хорошо показывает лицо политического кретинизма XX-XXI веков в зеркале свято почитаемого либерализма. Интересно было бы находиться на месте американского читателя, когда тот увидит в газете новость, что, согласно миграционному плану Европейского Союза, для венгерского государства как члена сообщества штраф за одного мигранта по квоте – если Будапешт откажется от брюссельского экспорта мигрантов – в валюте ЕС будет равен доходу одного венгерского рабочего или учителя за всю жизнь. Другое дело, что среднестатистического американца совсем не интересует, что происходит в Брюсселе.

Легко говорят и раздают, получается, деньги налогоплательщиков те западноевропейские политики, которым ничего не дорого. Не нужно им опасаться подотчётности, наказания из-за лёгкой рукою раздаваемых и проматываемых общественных денег. Если вспомнить, что даже ведущие политики суровых коммунистических режимов XX века спешили не допустить растрат и коррупции, опасаясь, что при любом изменении режима с них могут за всё спросить, то в начале XXI веке самые важные люди в Брюсселе и глазом не моргнут, если речь заходит об общеизвестной деятельности некоторых персоналий.

Вот рассмотрим случай председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. В противовес профессиональной деятельности канцлера Гельмута Коля и других порядочных немецких и европейских глав государств, Юнкер сделал в Люксембурге невероятную карьеру. Двадцать лет, с 1989-го по 2009-ый, он был министром финансов страны, в то же время с 1995-го по 2013-ый занимая должность главы правительства в Великом Герцогстве. Карликовое государство, большие возможности. Интересно, что всё равно не оказалось кроме него других претендентов на должность. Или претенденты не были и нужны, столь профессионально выполнял работу Юнкер? Факт, однако, что Люксембург в это же время вырос до статуса европейского "главного ведомства" в деле международного отмывания денег, подобно Кипру и Каймановым Островам. После это уже не считается "чудом", что брюссельские бизнес-партнёры поместили его на полку главного чиновника ЕС. Они знают, зачем.

Юнкер на посту главы Еврокомиссии, как говорится, в последнее время работу выполняет. И мог посчитать реалистичной меру того денежного штрафа (в состоянии ли винного опьянения), согласно которому за непринятие Венгрией европейской миграционной квоты карают 250-тью тысячами евро (78 миллионов форинтов) за одного мигранта тех упрямых венгров, которые не желают проживать вместе со снующими туда-сюда пришельцами. Дань заплатит за них, в крайнем случае, венгерское государство.

Не нужно и говорить, какие симпатии вызывают в среде центрально- и восточноевропейских народов такие предложения в стиле широких жестов Дона Корлеоне. Но на днях события ускорились. В Братиславе собрались на неформальной встрече главы государств и правительств членов Евросоюза, а также брюссельские протиратели стульев: главная тема, конечно же, вызванный беженцами углубляющийся кризис. Премьер-министр Виктор Орбан, прибывший на саммит с согласованным Вышеградской четвёркой предложением, ещё перед переговорами встретился с социал-демократом Мартином Шульцем. Подобающим образом попросил уважаемого европейского (дипломированного) политика, чтобы Брюссель в будущем не фокусничал с обязательными миграционными квотами, не применял санкции против отвергающих такой подход стран, в то же время делал бы всё для защиты Европы и её населения от становящейся безбрежной миграции.

Поворотный момент истории наступил в восточноевропейских странах, десятилетиями бывших в подчинении Советского Союза. Её граждане по окончании четверти века, прошедшего после освобождения 1990-го, вновь обрели самосознание. Они узнали размякших, живущих в либеральном дурмане, высокомерных и надменных говорящих голов западной общественной системы: новых "начальников брюсселиты". Хотя для этого и понадобилось двадцать-двадцать пять лет изменений после коммунизма, сегодня мы уже лучше знаем, что такое народовластие.

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