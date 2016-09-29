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опубликовано редакцией на Переводике 29.09.16 05:29
скаут: kon105; переводчик kon105;
 
 

Переговоры США с боевиками ИГИЛ накануне авиаудара по сирийским военным – депутат Хадия Халаф Аббас

Дамаск располагает записью переговоров между американскими военными и террористами "Исламского государства" перед авиаударом, возглавляемой США коалиции, по сирийским войскам в районе Дейр-эз-Зор  17 сентября, заявил спикер народного Совета Сирии. 

“Сирийская армия перехватила переговоры между американцами и ДАИШ в преддверии нападения на Дейр-эз-Зор," заявила Хадия Халаф Аббас, цитирует Sputnik Arabic .

По словам спикера народного совета, у сирийских властей есть доказательства того, что авианалет, возглавляемой США коалиции, был преднамеренным актом.

Аббас пообещал, что данные записи будут обнародованы Дамаском.

Сирийские войска, окружённые боевиками "исламского государства" вблизи города Дейр-эз-Зор были атакованы военными самолетами возглавляемой США коалицией,  17 сентября.

В результате авиаудара были убиты шестьдесят два военнослужащих и более 100 получили ранения, после чего тут же последовало наступление джихадистов на позиции правительственных сил.

Бомбежка была остановлена только после того, как российские военные связались с американской стороной несколько раз повторили, что они атакуют не по тем целям.

Вашингтон признал факт авиаудара по сирийским войскам и даже извинился за ошибку.

Данный инцидент нанес серьезный удар по сирийскому перемирию, которое Москва и Вашингтон договорились выполнять в начале сентября.

Во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в выходные дни, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем также заявил, что бомбардировки сирийских войск возглавляемой США коалиции была целенаправленной атакой, а не ошибкой, как утверждает Вашингтон.


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