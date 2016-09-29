Переговоры США с боевиками ИГИЛ накануне авиаудара по сирийским военным – депутат Хадия Халаф Аббас

Дамаск располагает записью переговоров между американскими военными и террористами "Исламского государства" перед авиаударом, возглавляемой США коалиции, по сирийским войскам в районе Дейр-эз-Зор 17 сентября, заявил спикер народного Совета Сирии.





“Сирийская армия перехватила переговоры между американцами и ДАИШ в преддверии нападения на Дейр-эз-Зор," заявила Хадия Халаф Аббас, цитирует Sputnik Arabic .





По словам спикера народного совета, у сирийских властей есть доказательства того, что авианалет, возглавляемой США коалиции, был преднамеренным актом.





Аббас пообещал, что данные записи будут обнародованы Дамаском.





Сирийские войска, окружённые боевиками "исламского государства" вблизи города Дейр-эз-Зор были атакованы военными самолетами возглавляемой США коалицией, 17 сентября.





В результате авиаудара были убиты шестьдесят два военнослужащих и более 100 получили ранения, после чего тут же последовало наступление джихадистов на позиции правительственных сил.





Бомбежка была остановлена только после того, как российские военные связались с американской стороной несколько раз повторили, что они атакуют не по тем целям.





Вашингтон признал факт авиаудара по сирийским войскам и даже извинился за ошибку.





Данный инцидент нанес серьезный удар по сирийскому перемирию, которое Москва и Вашингтон договорились выполнять в начале сентября.





Во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в выходные дни, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем также заявил, что бомбардировки сирийских войск возглавляемой США коалиции была целенаправленной атакой, а не ошибкой, как утверждает Вашингтон.





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