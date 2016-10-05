Newsru.com — короли журналистского декаданса

Знаменитый французский лидер, символ Французского сопротивления и основатель Пятой республики Шарль де Голль признался однажды, что из всех возможных путей он всегда выбирает самый сложный. А все потому, что, только следуя таким маршрутом, шансы встретить конкурентов крайне малы. Это изречение на первый взгляд кажется абсолютно логичным и закономерным, однако все же возьмем на себя смелость с ним не согласиться. И дело даже не в том, что сам прославленный генерал позволял себе отступать от заявленного правила.





Если попытаться экстраполировать эти размышления на журналистику, становится очевидным, что сложный путь (следование журналистским идеалам и зову собственной совести) действительно выбирают далеко не все. Зачем издеваться над собой, переступать через собственные желания и всеми силами докапываться до истины, если всегда можно приукрасить, приврать, извратить и так далее, вплоть до выдумать. Изданий, ступающих на кривую дорожку, весьма немало, каждым из них движет разная мотивация, будь то банальное желание собрать наибольшее количество просмотров или же отработка какого-нибудь заказа. Другое дело, что большинство из них все же не хотят выглядеть «оборотнями» и пытаются максимально завуалировать свои действия. Истинными же изгоями принято считать тех, кто, не стесняясь, возводит поклеп и зарабатывает на этом деньги.





Интернет издание Newsru.com берет свое начало в уже далеком 2000 году, будучи изначально задуманном в качестве новой версии сайта телекомпании НТВ. Спустя год телеканал присоединился к холдингу Газпром-медиа, однако права на сайт по какому-то стечению обстоятельств остались у прежнего владельца НТВ Владимира Гусинского. Собственно, именно с того момента ресурс и начал создавать себе репутацию, которой известен и по сей день.

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