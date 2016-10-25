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опубликовано редакцией на Переводике 25.10.16 20:16 скаут: inalpl; переводчик inalpl;

Ссылка на оригинал Наглые мигранты в Харманли: Нам здесь не нравится, у нас нет горничных в комнатах!!! (Видео) (С незначительными сокращениями)

Этим на камеры делятся с журналистами телекомпании «Нова телевизия» после вчерашней акции протеста мигрантов в Харманли. В своих интервью ни рассказывают, насколько тяжелым было их положение, так как у них не было в комнатах горничных и им было холодно, и еще целый ворох таких же глупостей.

Им не понравилось в Болгарии, и поэтому им хотелось как можно быстрее покинуть Болгарию и пойти работать в Западную Европу.

Несмотря на жалобы протестующих мигрантов о «плохой жизни», руководство лагеря опровергло их высказывания, объяснив точно и ясно, что все получают три раза в день вкусную горячую пищу, включено отопление, а персонал обязан убирать только внешние помещения, а комнаты внутри должны убирать сами те, кто в них живёт.

Вот до чего мы дошли, дорогие братья и сёстры, наши матери и отцы вынуждены копаться в ящиках для мусора, а сам мусор протестует, потому что у него нет горничных в комнатах…

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