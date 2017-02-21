Активисты заявляют, что Монреаль должен, без всяких оговорок, стать «городом-убежищем» для мигрантов

Линда Гюлей, MONTREAL GAZETTE, 19.02.2017

В то время, как городской совет Монреаля намерен в понедельник поставить на голосование вопрос об объявлении его «городом-убежищем», ряд групп активистов, озабоченных судьбой иммигрантов без документов, сходятся на том, что этого недостаточно.

«Мы убедились, что эти предложения носят символический характер и не приведут к ощутимым изменениям в жизни людей», - заявил в воскресенье Ягги Синх (Jaggi Singh), координатор движения «Солидарность без границ».

Группа Синха, совместно с еще, как минимум, пятью организациями намерена в понедельник собрать пресс-конференцию, на которой планируется обратиться к городским властям с требованием принять конкретные меры, направленные на помощь людям с неопределенным иммиграционным статусом.

Со слов Синха, помимо прочего, властям будет предъявлено требование запретить местной полиции и сотрудникам службы безопасности метрополитена интересоваться иммиграционным статусом лиц, задерживаемых за незначительные правонарушения, а также прекратить сотрудничество с Канадским агентством пограничной службы по вопросам депортации.

При этом в четверг мэр Дэнис Кодерр (Denis Coderre) объявил, что Монреаль присоединится к таким североамериканским городам, как Торонто, Сан-Франциско и Чикаго, не собирающимся принимать дискриминационных мер в отношении иммигрантов без документов и отказывать им в доступе к муниципальным услугам.

Деятельность мэра, согласующаяся с политикой «города-убежища», разворачивается на фоне наплыва иммигрантов, в том числе не имеющих официального статуса, которые устремились в Канаду из США, где президент Дональд Трамп объявил о намерении депортировать миллионы нелегалов.

Заметим, что после указа о запрете на въезд в США выходцам из семи стран с преобладающим мусульманским населением, Кодерр обнародовал в Твиттере следующее послание:

«Обращаюсь к Дональду @POTUS Трампу, - пишет он. – Монреаль гордится статусом «города-убежища» для всех новоприбывших и беженцев, и приветствует их. Разнообразие – это наша сила и часть нашего культурного кода».

Вопрос о беженцах, прибывающих в Монреаль, будет поставлен на голосование в городском совете в понедельник после полудня.

Несмотря на это, Синх, который читал декларацию городских властей на официальном веб-сайте, назвал ее «дешевым популизмом».

«Провозглашение властями «города-убежища», символическое и со многими «но», во многих отношениях представляет собой вариант «лучше, чем ничего», который создает у людей ложное ощущение безопасности», - заявил он.

Среди представителей общественных организаций, которые планируют участвовать в предстоящей пресс-конференции будет некая Стелла, чья деятельность направлена на улучшение условий для работников секс-индустрии Монреаля. Синх обещает, что она расскажет о том, как сотрудники местной полиции в ходе проводимых ими проверок массажных салонов сотрудничали с Канадским агентством пограничного контроля по вопросам депортации женщин, у которых не оказалось миграционных документов.

«Мы настаиваем… что необходимым условием для «города-убежища» является полное прекращение сотрудничества полиции с агентством пограничного контроля, - подчеркнул он. – К сожалению, меры, в настоящее время озвучиваемые властями, ограничены и носят символический характер».

На сегодняшний день в одном из параграфов заявления властей Монреаля говорится, что комитет по общественной безопасности при городском совете будет уполномочен «во взаимодействии с Департаментом полиции обеспечивать, при необходимости, лицам без легального статуса доступ к муниципальным услугам в области общественной безопасности, исключающий опасность передачи сведений о них миграционным властям и последующей депортации», за исключением случаев, когда в отношении лица имеется судебное постановление о задержании в связи с совершением уголовных преступлений.

По мнению Синха, наряду с полицией, такое же указание должно быть дано агентству городского общественного транспорта: «Бывает, что сотрудники службы безопасности задерживают людей в метро за всякую ерунду, и этих людей депортируют, разрушая их жизни».

Согласно Синху, ничто не должно мешать Монреалю следовать этим верным путем. Также он заявил, что необходимо исключить доступ агентства пограничного контроля во все общественные здания.

«Нам следует с уважением и почтением относиться к нашим соседям, товарищам по учебе и коллегам. И среди них могут быть те, у кого сейчас нет документов. Это реалии сегодняшнего дня», - подчеркнул он.

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