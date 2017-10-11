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дата публикации 11.10.17 19:20
скаут: Игорь Львович;
   
 

Видео: Иракские военные казнят боевиков ИГИЛ (+18)

Shocking Footage Shows ISIS Fighters Thrown To Death As They Lie Dying In Mosul

В шокирующем  видео  снятом  в  Мосуле (Ирак) показано  как  захваченных  боевиков  ИГИЛ  сбрасывают  со  скалы.

  Иракское правительство  расследует видеозапись шокирующих  сцен, появившуюся  в  блоге  Mosul Eye. 
 Би-би-си сообщает, что  на видео показано  как  военные, убивают  предполагаемых  боевиков Исламского государства, задержанных в Мосуле,  сбрасывая  их  со  скалы. 
 Пресс-секретарь министерства внутренних дел заявил, что, если видео  настоящее,  то ответственные должны быть отданы под суд.
 В  понедельник, премьер-министр Ирака объявил  о  победе  в  девятимесячном сражении, которое оставило  огромные  территории  [Мосула]   в руинах. 
 Белкис Вилли,  старший  наблюдатель по Ираку в Хьюман Райтс Вотч, сказал Би-би-си: "Как  я   наблюдал,  в заключительные недели сражения за западный Мосул,  среди военных  распространились  - желание  закончить  сражение как можно быстрее и  полное  пренебрежение  к  соблюдению  законов  войны. 
 Хьюман Райтс Вотч  сверила  место  где  снято  видео со спутниковыми  снимками   и заявила, что это было одно из четырех видео,  где  показаны  предполагаемые  сцены  насилия.

статью прочитали: 6 человек

   
теги: Ирак  
   
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