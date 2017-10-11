Видео: Иракские военные казнят боевиков ИГИЛ (+18)

Иракское правительство расследует видеозапись шокирующих сцен, появившуюся в блоге Mosul Eye.



Би-би-си сообщает, что на видео показано как военные, убивают предполагаемых боевиков Исламского государства, задержанных в Мосуле, сбрасывая их со скалы.



Пресс-секретарь министерства внутренних дел заявил, что, если видео настоящее, то ответственные должны быть отданы под суд.



В понедельник, премьер-министр Ирака объявил о победе в девятимесячном сражении, которое оставило огромные территории [Мосула] в руинах.



Белкис Вилли, старший наблюдатель по Ираку в Хьюман Райтс Вотч, сказал Би-би-си: "Как я наблюдал, в заключительные недели сражения за западный Мосул, среди военных распространились - желание закончить сражение как можно быстрее и полное пренебрежение к соблюдению законов войны.



Хьюман Райтс Вотч сверила место где снято видео со спутниковыми снимками и заявила, что это было одно из четырех видео, где показаны предполагаемые сцены насилия.