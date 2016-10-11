Новинки от Минобороны

Минобороны представило экипировку «Ратник», ту самую, которую многие СМИ уже окрестили формой «солдата будущего», ещё в 2014 году. Именно тогда солдаты получили свои первые комплекты. С тех пор была проделана серьёзная работа и форма была усовершенствована.





На сегодняшний день «Ратник» представляет из себя один из самых масштабных проектов модернизации армии РФ, который создавался под чутким контролем Шойгу. Прежде всего это не только новейшие технологии, но и удобная форма, которая адаптирована для разных сезонов года.





Экипировка отлично показала себя на испытаниях и уже успела хорошо зарекомендовать себя среди военных. «Обратная связь» между ними и разработчиками – стала одним из многих факторов продуктивной работы над обмундированием. Так же она включает в себя, в общей сложности, три группы систем, а именно: новейшие средства защиты, снаряжения и связи. В частности, форма снабжена такими ништяками как система ночного видения и психофизиологического состояния солдата. Этот комплект снаряжения поможет нашим бойцам справляться со своими задачами максимально результативно. Это вам не Украина, в которой у солдат ВСУ во время учений палатки из-за дождя расходятся.





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