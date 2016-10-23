Лагерь мигрантов в Кале - лакмусовая бумажка толерантности ЕС

Одним из самых обсуждаемых и известных лагерей нелегальных мигрантов в ЕС, на данный момент, является лагерь во французском городе Кале. Его территориальное расположение делает его очень привлекательным для беженцев по нескольким причинам.

Во-первых, Кале располагается ближе всего к британской границе. Многие беженцы пытаются ее пересечь в поисках счастья. И судя публикациям в Сети, у некоторых это действительно получается. Правда, ненадолго.

Во-вторых, условия в лагере относительно благоприятные. Тут уже сформировалась своя инфраструктура и экономика. Процветает бартерный обмен. Есть даже негласные органы надзорной власти, которые взимают плату за возможность попытаться попасть в Великобританию.

Лагерь в Кале очень контрастен. Здесь собрались беженцы из Ливии, Афганистана, Сирии, Ирака - из всех государств, которые пострадали от войны за последнее время. Кто-то попадает сюда из-за нужды, кто-то мыслит это место временным пристанищем, пока не найдет свою работу.

Палаточный лагерь, по понятным причинам, очень дорог для беженцев. Уже не раз они защищали свое право на землю в конфликтах с правоохранителями. Французские полицейские не всегда имеют доступ в сам лагерь. По крайней мере, не во все его районы. Беженцы настроены к ним крайне враждебно. Часто происходят стычки. Одна из таких произошла буквально на днях. Стражам правопорядка даже пришлось пустить в ход дымовые шашки.

Во Франции уже давно ходят споры относительно судьбы этого места. И сейчас, на фоне совершаемых в лагере преступлений и столкновений, у идеи полного сноса лагеря появляется все больше сторонников. Тем более что Олланд уже не раз говорил о необходимости разгона лагеря и даже называл сроки. Начать процедуру планируется уже завтра.





Правда, куда отправятся эти беженцы - большой вопрос. Небольшую часть все-таки решено отправить в Великобританию, несмотря на строгую политику Королевства в этом вопросе. Однако Британия среди беженцев пользуется куда большим спросом, на который Париж не может договориться.

Опыт итальянских властей, когда беженцев с кораблей посадили на самолеты и отправили домой, Франции уже не поможет. Поддержав миграционную политику Меркель, руководствуясь принципами толерантности, Франция не смогла быть достаточно дальновидной, чтобы найти решение возникающим проблемам. Уже сейчас понятно, что лагерь в Кале не сдастся без боя. А новые столкновения с полицией могут вызвать протесты по всей стране.

Открывая двери мигрантам, Европа забыла о главном правиле, который нужно было сообщить своим гостям на въезде - не приходить со своим уставом в чужой монастырь. Беженцы чувствуют себя как дома. И им наверняка не понравится, если этот дом захотят отнять силой.

Европе нужно либо быть последовательной и искать способы для размещения беженцев, с предоставлением хотя бы минимальных социальных гарантий. Либо не заявлять о принципах толерантности. Назревающие тенденции и настроения говорят о том, что власти ЕС все больше думают о силовом пути выселения беженцев.

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