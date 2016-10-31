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опубликовано редакцией на Переводике 31.10.16 21:13
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Политика Украины – это преступление

На протяжении более двух лет новости Украины невозможно смотреть без боли в сердце. Все что происходит в этой стране похоже на страшный сон, который никогда не закончится.

И еще совсем недавно казалось, что Россия и Украина, братские народы, с общими корнями, которые невозможно разделить. Но судьба словно испытывает нас на прочность, и, к сожалению, киевская власть не выдержала этот экзамен. Они с легкостью променяли кровные узы, на мифические свободы, который сулил им Вашингтон.  
Не секрет, что государственный переворот на Украине произошел с легкой руки Белого дома, а ценой этому стало печенье с рук Виктории Нуланд. Война на Украине это настоящее безумие, которое Порошенко необходимо для того, чтобы угодить своим западным работодателям. 

Именно политика Украины приведет к тому, что на Донбассе может случиться  гуманитарная катастрофа. Не проходит ни одного дня, чтобы киевские силовики не нарушали режим прекращения огня. Только мировое сообщество продолжает не замечать этих преступлений.

Гуманитарная помощь из России продолжает поступать регулярно, и мы продолжим это делать до тех пор. Пока в этом будет необходимость.




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