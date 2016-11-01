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опубликовано редакцией на Переводике 01.11.16 16:20
скаут: Miroslav;
 
 

Колхоз «Литовский Партизан»

Военный, даже стратегический смысл распространения новой версии прошлогодней брошюры с инструкциями по сопротивлению агрессии в Литве есть, но очень маленький. Дело ведь не в том, что все верят в скорые атаки России против Литвы. Просто психологический компонент форматирования отношения к России включает в себя и пункты по регулярному тренингу. Окна Овертона: ни одно окно не открывается в другом порядке или слишком быстро. НАТО ставит перед Литвой задачу, и определены годы, чтобы каждый литовец сам подготовился и детей научил быть натовским пограничником у российской границы. И пограничником, и ополченцем, и партизаном, если понадобится.

Но к военным аспектам очень быстро присоединяются сатирические. По всей видимости, это важно, поскольку «закодировать» натовским стратегам гибридных войн удаётся не всю Литву. В принципе, литовцы натовским стратегам нужны как пушечное мясо — жители европограничья, которых как бы и не жалко. Но им предстоит отвыкнуть от европеизма и привыкать к статусу граждан стран-лимитрофов. И уж тут сатирических аспектов полно.

Уже давно не секрет, что общий прибалтийский алярм по поводу России — публичная реализация геостратегии НАТО. Просто в рамках плана лимитрофам приказано бояться и поднимать крик. Увы, новый евро-фатерлянд хочет невозможного. Нелепость страшных опасений записных русофобов столь очевидна, что термин «русофрения» быстро теряет сатирический аспект и обретает сугубо медицинский. Но НАТО и подбрюссельники план не отменяют, что аборигенам отливается в сверхзадачу театрального масштаба. Им следует продолжать пугаться, но придумать что-нибудь, чтобы меньше позориться.

Например, создать самоучитель — фобия быть должна, но без акцента. Что же могут придумать чиновники такого, что нормальному человеку в голову никак явиться не может? Только если в больную, а это не тот случай — в Литве чиновники, может, и тугодумистые, но ни паранойя, ни параноид пока отягощающим фактором для карьеристов не стала. Чиновники могут создать Инструкцию. Все ведь всё понимают. А степень цинизма оценят потомки, а может, им и не до оценок будет, поскольку лимитрофы стремительно исчезают и рассасываются на просторах евро-фатерлянда.

И вот ведь туга-печаль, англичане создали проблему желавшим рассосаться на их территории прибалтам — ушли из ЕС. И как теперь? Да никак: отменять надо «дримланд» (Dream Land) и вводить полузабытое «рейх» (Reich) или полузабытое, но сладкое слово «фатерлянд» (Vaterland).

В рамках этой стратегии мимикрии или перевоплощения появление новой версии брошюры о том, как защищаться от России, не может восприниматься как новинка, и не как стратегическое озарение, это даже не геополитический изыск. Это просто рутина. Что с того, что рутина замечена британской Би-би-си? НАТО, знаете ли, с границами ЕС не совпадает.

Просто не все знают, что теперь надо изображать Arsch mit Ohren. Раньше было понятное каждому литовцу обращение любимцев дяди Сэма asshole. Просто и как бы гениально. Теперь всё сложнее и патриоты готовятся в партизаны. Это так же непочётно, как было предкам готовиться в лимитрофы для тех, кто помнит, кто такой Ponas Адольф, или числиться аборигеном на манер тутси-хуту для заокеанского биг босса, но… С Берлином тоже шутки плохи. Всем колхозом надо в партизаны.

Нет-нет, никто никого не завоёвывает. Все всех уже давно завоевали. Просто по плану НАТО в Литве должны бояться лучше. Именно по этой причине 75-страничная брошюра распространяется тиражом в тысячи экземпляров. Просто для тех, кто… er wohnt am Arsch der Welt, чтобы не расслаблялись в условиях захолустья, сказал свои слова министр обороны Литвы и уроженец посёлка Большой Унгут Красноярского края Юозас Олекас.

Как старательно передавали Би-би-си, заявил он, что идея подготовить население к потенциальной войне объясняется агрессией России на Украине и возможным нападением на Литву. Заяви он что другое, и прощай натовские денежки. И карьера. И прочие основы жизни. Насколько это вредно, бывший студент Каунасского меда и Вильнюсского универа знает на уровне профессионала (руководил литовским минздравом).

С доходами шутить нельзя — структуры НАТО немножко платят. А вот Брюссель и Берлин могут не только не дать, но и отобрать могут. Поэтому в колхозе «Литовский партизан» нынешние власти просто пытаются выиграть очередную битву за урожай — в вечнозелёных баксах или европейской валюте странных цветов. Не судите строго. Торговля Родиной только при первой продаже хоть как-то обогащает. Потом сэкондхэнд идёт в распродажи по бросовым ценам. И остаётся только брошюры рекламировать.

Но для отношений с берлино-брюсселем всё годно. Приказ: leck mich am Arsch! Литва устами чиновников отвечает: Labia malonu (очень приятно). Секрет продления жизни инструкции по выживанию в войне с Россией в том, что со временем ко всему привыкаешь. Людей дрессируют, новое поколение литовцев поверит в натовские сказки. Для этого позорная брошюра сейчас не более важна, чем угрозы порчи здоровья на сигаретных пачках. Литва пока воюет брошюрами. Но… Только пока.

Автор: Сергей Карлов


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теги: Литва, НАТО  
   
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