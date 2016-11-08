«Армата» – революция танкостроения и угроза Западу?

Любителям критиковать Россию посвящается: британская разведка считает новейший российский танк Т-14 «Армата» самой революционной разработкой послевоенного времени в области танкостроения. Эксперты задаются вопросом, а что сделало британское правительство для защиты своей страны в этой области?

Оборонная стратегия Великобритании начинает подвергаться военными экспертами жесткой критике. В то время, когда Россия, причисляемая Западом к отсталым государствам и варварам, даже называемая отдельными политиками «бензоколонкой», создает революционный танк нового поколения, в Лондоне на ближайшие 20 лет не имеется даже планов по разработке танка, способного противостоять «Армате».

«Без преувеличений, «Армата» представляет собой самое революционное качественное изменение в танкостроении за последние полвека. Неудивительно, что этот танк произвел сенсацию. Полностью укомплектованная, «Армата» определенно заслуживает потраченных средств, как самый революционный танк поколения».

Конечно, представители британской разведки оговорились, что не стоит данный отчет считать официальным заявлением минобороны страны, но ведь политика состоит не только из официальных заявлений, не так ли?

Российский Т-14 – единственный в своем роде. Танк третьего поколения, построенный на базе универсальной тяжелой платформы нового поколения «Армата», позволяет варьировать возможности боевой техники, комбинировать базовые структуры оснащенных ею подразделений под различные задачи. Так формируются бригады нового поколения.

Сама структура модулей на основе «Арматы» напоминает технологии роботов-трансформеров. Российские бронемашины разработаны для ведения «сетецентрической войны» в одном тактическом звене.

Боевая система уникальна: сочетание интеллекта роботизированных систем с огневой мощью нового оружия, что обеспечит подавляющее превосходство над любым противником в классических локальных конфликтах.

Т-14 возможно использовать в качестве машины разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и эскорта из танков Т-90 своего тактического звена благодаря наличию в танке кругового АФАР радара средней дальности, инфракрасных HD-камер наблюдения с круговым охватом на 360°.

Не только британцы «озаботились» изучением российского танка Т-14, но и американцы, сравнившие российские разработки с основным боевым танком США М1 «Абрамс».



