Боян Тотев: Конструкция обнаруженных нами сооружений специфична для населённой аланами мест

Недавно болгарскими археологами был обнаружен аланский некрополь. Это второй аланский некрополь на территории Болгарии. Известный болгарский ученый, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела «Средневековье» Регионального исторического музея г. Добрича Боян Тотев Иванов, который совершил открытие и под чьим руководством ведутся раскопки, любезно согласился рассказать об этом в статье для наших читателей. Публикуем её в переводе на русский язык.





Принято считать, что аланские племена появляются в пределах поздней Римской империи во времена нашествия гуннов. Общеизвестна их роль в событиях, наиболее важных для Великого переселения народов. Многочисленны и сведения об их присутствии на территории восточной части империи, несмотря на то, что многие античные авторы часто называют их именами уже исчезнувших народов.





Аланского происхождения были самые известные и влиятельные военачальники и могущественные люди в ранней Византии. Несмотря на это, материальная культура и обычаи аланских племён, населявших балканский полуостров в этот период, слабо изучены наукой.





Существующие на сей день исследования не позволяют ясно разграничить археологическое наследие аланских племен от археологического наследия других федератов в Восточной Римской империи.





Шагом в этом направлении являются исследования археологов Регионального исторического музея города Добрича (Болгария), которые привели к идентификации двух аланских некрополей внутри Залдапа (1) – самой мощной позднеантичной крепости на территории сегодняшней Добруджи. Один из них, к сожалению, почти полностью уничтожен при строительстве плотины и многолетнего разграбления охотниками за сокровищами. Для него характерны подземные гробницы с катакомбами.





Конструкция этих сооружений является специфичной для населённой аланскими племенами районов. Вначале выкопана глубокая шахта, от которой по узкому коридору (дромосу) идёт проход до выдолбленной в твёрдом лёссе (2) погребальной камеры овальной формы и небольшой высоты, куда и помещено тело покойника. Вокруг него уложен богатый погребальный инвентарь. Обыкновенно – сосуды с угощениями: крынка, кувшин, амфора, горшок, чаша, глиняная лампа. Для погребальных ритуалов характерно посыпание охрой, после чего погребальная камера запирается большим слоистым камнем, а коридор и шахта засыпаются землёй.





В некрополе наблюдается упорядоченность, по его краям погребены люди другой веры или лица с низким социальным статусом. Каждая могила имеет свое обозначение, не встречается перекрывающихся сооружений. На территории некрополя, предположительно, совершались поминальные обряды, связанные с разведением огня и бросанием в него позднеримских монет. Они позволяют датировать некрополь концом III-IV вв.





В некоторых погребениях обнаружены следы захоронения покойника – связывания конечностей или ритуальное удаление части костей впоследствии.





К этому моменту из-за небольшого количества археологически исследованных катакомб невозможно проследить большинство характерных черт погребального ритуала и его эволюции в христианской среде. Это предстоит установить в ходе начавшихся в прошлом месяце исследований второго катакомбного некрополя, расположенного в непосредственной близости к крепости Залдапа. К сожалению, исследуемый в настоящее время сектор ограблен еще в древности. В нём также прослеживается не разрушенные антропогенным фактором погребальные сооружения, которые уверенно можно идентифицировать как катакомбы. Ясно прослеживается ориентация на запад, к заходящему солнцу, входов и голов покойников. Обнаруженные в могилах артефакты позволяют датировать эту часть некрополя VI веком. Исключительно интересен факт, что глубоко в христианское время по крайней мере часть местного аланского населения сохранило свои древние обычаи и традиции.





Начальный этап исследования катакомбных некрополей в районе Залдапа не позволяет делать категорических выводов, но даёт основание переосмыслить историческую трактовку некоторых уже известных археологических комплексов Добруджи и реинтерпретировать их как часть аланского археологического наследия.





Примечания переводчика:

(1) Залдапа - древнефракийское село в Малой Скифии/Мизия, основано фракийским племенем Обулензи около 8 века до н.э. Руины Залдапа сегодня находятся южнее села Абрит, область Добрич в България.

(2) Лёсс - скрытослоистая, однородная известковистая осадочная горная порода светло-жёлтого или палевого цвета.



