Нам Европа не указ: ВКС РФ в Латакии без топлива не останутся
Журналисты британского агентства “Reuters” решили, видимо, посостязаться с британскими же учёными, о которых ходят анекдоты и легенды, в области бредовых идей. Каким боком эти «акулы пера» записали Россию в члены ЕС?
А дело было так: ЕС уже больше пяти лет вводит всякие ограничения на поставки в Сирию оружия, ГСМ и прочих финансово выгодных позиций. Но тут выяснилось, что российские танкеры были замечены в Греции и на Кипре, а в танкерах, как известно, обычно минералку не возят.
Журналисты моментально подняли истерику, как так? Россия проходит через территориальные воды стран-членов нашего любимого Евросоюза с запрещённым грузом! Нельзя, кошмар, Брюссель же не разрешил!
Официальный представитель МО РФ генерал-майор И. Конашенков, которого, по мнению автора, тоже пора поставить в топ 100 влиятельных людей мира по версии BBC, как недавно М. Захарову, ответил тут же: «Британские журналисты могут не знать, что Россия, как с недавних пор и Великобритания, не является членом ЕС». Также он пояснил, что действие всяческих санкций не распространяется на ВКС РФ, которые ведут борьбу с международным терроризмом.
«База наша, самолёты наши, пилоты наши, а ЕС свои санкции может себе в известное место засунуть. Даже если мы горючкой с сирийскими ВВС и делимся, то это наши внутренние дела, которые ЕС не касаются», – совершенно недипломатический авторский перевод на понятный язык.
Попытаемся осознать произошедшее. Многочисленные обвинения в бомбёжках госпиталей, школ, детских садов уже не срабатывают. Потому что если собрать воедино всю информацию о разрушенных нашими и сирийскими пилотами этих гражданских объектов, получится, что в Сирии что ни здание, то либо школа, либо больница. Куда бомбу ни сбрось – обязательно в ребёнка попадёшь! Что интересно, в одну и ту же девочку, только в разных местах. Но гонораров явно на платья не хватает. * Ещё и мальчик такой же в карете «скорой» есть.
Но ведь надо как-то на Россию давить! И вот нас записывают в члены ЕС и обвиняют в нарушении санкционного режима.
Такими темпами господа (или дамы, кто вас, европейцев, теперь разберёт) британские журналисты скоро запишут РФ в члены НАТО. Зададут вопрос, почему мы не платим членские взносы, почему проводим иную политику, почему не спрашиваем разрешения у США на размещение российских ракет на российской же территории (это по поводу калининградских «Искандеров»).
В чём нас обвинят дальше? В убийстве Кеннеди? Ведь Освальд в Белоруссии долгое время на заводе работал… В отсутствии жизни на Луне? Ведь советский луноход был первым на нашем спутнике. Наверняка, с экипажем из спецназа ГРУ, которые перебили несчастных селенитов.**
Даже тема с Украиной уже не срабатывает, несмотря на все истерики Петра «Шоколадный заяц» Порошенко.
Словом, профессионализм еврожурналюг оставляет желать много лучшего. Ни перед чем не остановятся, лишь бы чётко отработать полученный заказ Госдепа.
*Фото может быть и фейком, но именно так делают антироссийские новости. Автор предлагает считать это собирательным образом.
**Селениты – жители Луны в романе Г. Уэллса «Первые люди на Луне».
Автор: Валерий Усачёв
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