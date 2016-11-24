Нам Европа не указ: ВКС РФ в Латакии без топлива не останутся

Журналисты британского агентства “Reuters” решили, видимо, посостязаться с британскими же учёными, о которых ходят анекдоты и легенды, в области бредовых идей. Каким боком эти «акулы пера» записали Россию в члены ЕС?

А дело было так: ЕС уже больше пяти лет вводит всякие ограничения на поставки в Сирию оружия, ГСМ и прочих финансово выгодных позиций. Но тут выяснилось, что российские танкеры были замечены в Греции и на Кипре, а в танкерах, как известно, обычно минералку не возят.

Журналисты моментально подняли истерику, как так? Россия проходит через территориальные воды стран-членов нашего любимого Евросоюза с запрещённым грузом! Нельзя, кошмар, Брюссель же не разрешил!

Официальный представитель МО РФ генерал-майор И. Конашенков, которого, по мнению автора, тоже пора поставить в топ 100 влиятельных людей мира по версии BBC, как недавно М. Захарову, ответил тут же: «Британские журналисты могут не знать, что Россия, как с недавних пор и Великобритания, не является членом ЕС». Также он пояснил, что действие всяческих санкций не распространяется на ВКС РФ, которые ведут борьбу с международным терроризмом.

«База наша, самолёты наши, пилоты наши, а ЕС свои санкции может себе в известное место засунуть. Даже если мы горючкой с сирийскими ВВС и делимся, то это наши внутренние дела, которые ЕС не касаются», – совершенно недипломатический авторский перевод на понятный язык.

Попытаемся осознать произошедшее. Многочисленные обвинения в бомбёжках госпиталей, школ, детских садов уже не срабатывают. Потому что если собрать воедино всю информацию о разрушенных нашими и сирийскими пилотами этих гражданских объектов, получится, что в Сирии что ни здание, то либо школа, либо больница. Куда бомбу ни сбрось – обязательно в ребёнка попадёшь! Что интересно, в одну и ту же девочку, только в разных местах. Но гонораров явно на платья не хватает. * Ещё и мальчик такой же в карете «скорой» есть.



