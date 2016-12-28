Такой была бы бойня в Алеппо для Будапешта

Другая Венгрия в двух тысяча каком-то году находилась под властью Барнабаша Асоди. Хоть страну внешне можно было назвать стабильной, экономически открытой и процветающей, в то же время в ней господствовала жесточайшая диктатура. Против схожих режимов уже поднимались революции в Словакии, потом в Хорватии и Сербии, которые западное общественное мнение назвало «дунайской весной». Ветер революции достиг и Венгрии.

В Будапеште начались массовые протесты. На площадь Кошута вышли требовавшие демократических преобразований студенты и граждане, но вместе с ними тут же появились хунгаристы-большевики и религиозные фанатики. Мирные протесты быстро переросли в вооружённые столкновения. Режим Асоди с невероятной жестокостью попытался подавить восстание. Правоохранители стреляли по протестующим на поражение. На Площади героев и по улице Андраши кровь текла ручьями. Протесты распространились на всю страну, поэтому Асоди кинул против народа армию. Он пытался остановить оппозицию танками, и в Сегеде было убито 220 протестующих.

Бич Господа

Часть армии перешла на сторону народа, ибо венгры не готовы были стрелять в венгров. Часть повстанцев основала Свободную Венгерскую Армию, которая начала партизанскую войну против диктатуры Асоди. Располагающая первоначально лишь стрелковым оружием армия становилась всё сильнее в первую очередь благодаря поддержке Соединённых Штатов. Она начала добиваться серьёзных успехов против солдат Асоди, взяв под контроль несколько городов. Диктатор посчитал, что с его тающими силами он сможет удержать лишь более развитые западные территории Венгрии, поэтому он оттянул свои силы за Дунай. Но ситуация была не столь проста, поскольку город Печ и его окрестности контролировали повстанцы.

В то же время в рядах повстанцев появились такие отряды, которым потрясённое венгерскими событиями западное общественное мнение могло симпатизировать с трудом. В стране усилились межнациональные и религиозные противоречия. Самой сильной группировкой повстанцев стал Хунгаристский Инквиторский Фронт (ХИФ). Хоть их основной целью также было свержение Асоди, его фанатичные бойцы хотели ввести законы военного времени, полицию нравственности и государство на религиозных основах. На Западе ХИФ признали террористической организацией.

Но это были ещё цветочки по отношению к другой организации. В восточной части Венгрии всё большее пространство начало занимать Хунгаристское Государство, по-другому называемое как Бич Господа (ISOS). Эта организация также проповедовала христианские инквизиторские ценности, одновременно заявляя целью восстановление гуннской империи Аттилы. Эта мутная идеология была лишь поводом для того, чтобы уничтожить как можно больше людей самым варварским способом. И уже вишенкой на торте был тот факт, что в северной части погрузившейся в анархию страны в конфликт вступили венгерские разбойники из южной части Словакии ("Верхней Венгрии"). С одной стороны, чтобы защитить себя, с другой – чтобы завоевать, наконец, независимость для своего суверенного «Гуляйполя».

Из Буды хорошо снимать на камеру бомбардировку Будапешта

В Будапеште военная ситуация была особенно сложной:

- Повстанцы проникли в глубь городских кварталов Пешта. Они заняли V, VI, VII и VIII районы. В бывшем культурно-развлекательном квартале стояли не ящики с пивом, а мешки с песком и пулемётные гнёзда. Под «повстанцами» нужно понимать достаточно разношёрстную компанию, состоящую минимум из пятидесяти разных организаций. Здесь вели бои борющиеся за демократию студенты и интеллигенты, но здесь же были позиции Хунгаристского Инквизиторского Фронта и нескольких ему подобных радикальных организаций.

- Правительственным войскам Асоди удалось сохранить контроль над большей частью Буды. Вместе с этим, большей частью окружив повстанцев, правительственные солдаты патрулировали пештские окраины Уйпешт, Зугло и Кёбаня, они же контролировали аэропорт имени Ференца Листа.

- Хунгаристское Государство с востока пыталось завладеть чем большей территорией Будапешта, но его атаки со стороны Дёмрё и Киштарчи повстанцы постоянно отражали у Корвина и ж/д вокзала Келети.

- Крепко засели в Обуде защищающие свои территории разбойники Верхней Венгрии. Отчаянных бойцов невозможно было выкурить с позиций.

Ситуация менялась не только от квартала к кварталу, но иногда и от улицы к улице. Повстанцы стреляли через отверстия, находящиеся на стене улицы Роттенбиллера 21, по правительственным войскам, расположенным в ветеринарном институте, а по вечерам слышали, как на расположенных напротив позициях храпели заснувшие солдаты. В хорошую погоду нарядившиеся граждане выходили посидеть на террасы будайских кафетерий, и уже привыкли, что на другом берегу Дуная постоянно были слышны пулемётные очереди, как раз попадающие в дома их родственников. С будайских балконов часто снимали бомбардировку Пешта и тут же выкладывали на Ютюб.

Манера ведения боевых действий повстанцев в районе Корвина заключалась в том, что они выезжали до полудня на тойотах с установленными на них автоматическими пушками, стреляли некоторое время по Буде и позициям правительственных войск на улице Шорокшари, затем быстро уезжали в укрытия, выкладывали видео своей стрельбы на Ютюб и обедали. Различные группировки согласно временным интересам иногда заключали ситуативные союзы. Хунгаристское Государство иногда по просьбе Инквизиторского Фронта обстреливало правительственные войска, но если происходила ссора, то они атаковали позиции друг друга.

Мирные граждане? Это кто?

Авиация Асоди в это время подвергало безжалостным бомбардировкам центральные районы Пешта. Она сбрасывала наполненные шурупами бочковые бомбы, и таким образом на месте Ямы на бывшей площади Эржебет образовалась ещё большая яма, но разлетающиеся во все стороны осколки были виной массовых смертей женщин и детей на ближайших стихийных рынках. Вследствие тяжёлых боёв и обстрелов стали горестными грудами развалин дворцы по улице Андраши - объекты всемирного наследия Юнеско, дом оперы, и несколько снарядов попало также в купол Базилики, в то время как обвалилась построенная к миллениуму подземная железная дорога. Считающий себя христианским Хунгаристский Инквизиторский Фронт в это время праздновал точное попадание в башню церкви Матьяша.

Из опускающегося в анархию государства и до этого эмигрировало несколько миллионов венгров в Австрию и за океан. Но в некогда двухмиллионном Будапеште меж обстреливающими другу друга группировками застряло 320 тысяч мужчин, женщин и детей. Мирные граждане. Конечно, во время гражданской войны трудно определить, кто мирный гражданин среди мужчин. Оппозиционные боевики часто стреляли в шлёпанцах и шортах, то есть воевали под видом гражданских, но женщины и дети точно были жертвами войны.

Нелегко также ответить на вопрос, в какой части города было выгоднее находиться. В Буде под контролем Асоди будни проходили в относительном порядке и безопасности. Большая часть зданий здесь сохранилась, ходили трамваи и были открыты магазины. Пока была телефонная связь, родственники из превращённого в руины Пешта жаловались, что им нечего есть, и они боятся, так как непонятно какая группировка как раз вешает еретиков, атеистов и цыган на фонарных столбах.

Такие новости нужны были, конечно, пропаганде Асоди как кусок хлеба: напрасно защищали центральную часть Пешта большей частью сражающиеся за демократию или, по меньшей мере, проповедующие умеренную идеологию повстанцы, диктатор позиционировал себя перед Западом как желающий порядка и мира борец с кровожадными террористами.

Не занять, а уничтожить

Диктатор со временем всё более укреплялся. Во многом он был обязан поддержке дружественных диктатур. Поредевшие ряды его армии усиливали хорошо обученные азербайджанцы, белорусы, болгары и съезжавшиеся со всего мира искатели приключений.

Продолжающаяся уже несколько лет будапештская бойня вышла на новый виток тогда, когда на стороне Асоди в боях появились русские. Русская авиация начала бомбить на площади Францисканцев позиции мятежников и всех, кто ещё влачил жалкое существование средь развалин исторического района Пешта. Русские не церемонились: в прямом смысле хотели выкурить из центра всех, а Асоди хотел не занять Будапешт, а уничтожить его. Русские сбрасывали по линии Большого Бульвара до самого Westend City Center такие зажигательные бомбы, которые горели при температуре 2500 градусов, и куда они падали, там никого не оставалось в живых.

В тотальном хаосе раненых пытались спасать добровольцы, но тяжелораненых постепенно некуда стало вывозить. Больницы Святого Иштвана, Святого Ласло и Петерфи были разрушены до основания точными попаданиями бомб с лазерным наведением, в то время, когда врачи проводили операции в операционных. Заполненная ранеными детьми детская больница имени Хейма Пала получила попадание во время утреннего приёма.

Электричества и воды в Пеште уже почти не было. Запасы медикаментов и продуктов питания начали сокращаться тогда, когда правительственные войска и русские совместными усилиями отрезали последнюю линию снабжения повстанцев со стороны Надьковачи. Напрасно раздавали иногда гуманитарную помощь на площади Блаха Луйза, было неплохо, если из 100 человек хоть 8-ми доставалось что-нибудь. Фото с голодающими, истекающими кровью и плачущими детьми совестливые граждане Германии, Швеции и США регулярно выставляли в Твиттере или на Фейсбук. Для них помощь заключалась лишь в этом, хотя это нисколько не облегчало нужды венгерских детей Будапешта.

Все могут свободно уйти, но с поднятыми вверх руками!

И Асоди, и русские уже чувствовали, что перегнули палку. Поэтому в последние недели штурма Будапешта они привозили гуманитарную помощь в город, открывали гуманитарный коридор в сторону Буды через единственный уцелевший мост Маргит, и предложили свободный уход не только для мирных граждан, но и вооружённых повстанцев. Но на контрольных пунктах на выходе из города всё же для безопасности проверяли руки мужчин и женщин, нет ли на них следов пороха. Были приглашены телевизионщики, чтобы показать, как хорошо проходит эвакуация людей из занятого города, и как уходят зелёные автобусы с мирными гражданами и повстанцами в сторону контролируемого Хунгаристским Государством края Тисантул. Там, где не было камер, всё проходило не так. Ворвавшиеся в Пешт азербайджанские, белорусские и румынские наёмники расстреливали всех венгров в гражданской одежде без разбора.

В это время на западных онлайн-порталах появлялись кадры пятилетней давности с архивными съёмками оживлённого движения по проспекту Андраши, проводящих мальчишник юношей в развлекательном квартале и фотографирующихся на Цепном мосту иностранных туристов, а после шли новейшие кадры разбомблённого города, сделанные при помощи дронов. Площадь Октогон невозможно было узнать. Людей не видно, везде обломки, дома без перекрытий, обрушившиеся этажи, заржавевшие груды искорёженных машин, и исхудалая хромая собака, которая с опаской трусит через улицу.

Все знали, что хоть Будапешт и был взят, но война ещё не кончилась. Но Венгрия прекратила своё существование навсегда.









P.S. Конечно, автор на всякий случай в послесловии обращает внимание, что всё вышенаписанное – результат фантазирования, но токмо для того, чтобы читателю были понятнее сложные соотношения сил внутри сирийского конфликта, а главное – чтобы читатель лучше мог прочувствовать страдания мирных граждан Алеппо. Стоит добавить, что сам ресурс – отвязно-либеральный и жёстко держится в русле мейнстрима и глобальных трендов. Внутривенгерское общественное мнение отличается тем, что по самым спорным вопросам на страницу этого ресурса в соцсетях стекается множество оппонентов и вступает в жёсткие дискуссии по поводу содержания многих статей, примеры этого можно видеть вот здесь.

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