Есть ли способ сорвать джекпот в лотерее?

Организаторы различных традиционных и моментальных онлайн-лотерей обещают игрокам заоблачные выигрыши, машины и квартиры. Однако многие догадываются, но не хотят осознавать тот факт, что основная цель таких лотерей — заработать на чьих-то неудачах. Иначе зачем им существовать? Поэтому, сами понимаете, стоит ли вообще рассчитывать на обещанный выигрыш в подобных лотереях. Кстати если вы заинтересованы в лотереях предлагаем вам список казино с онлайн-скретчами.

Как показывает практика, чаще всего выигрывают в лотерее по чистой случайности. Порой человек просто из любопытства покупает лотерейный билет или заходит на сайт моментальных лотерей, даже не надеясь что-то выиграть. Скорее просто ради удовольствия.

Где покупать лотерейные билеты?

К покупке лотерейных билетов также стоит отнестись серьезно и не покупать их где попало и у кого попало, так как рынок лотерей практически полностью находится «в тени». Как в России, так например, и на Украине, работает огромное количество лотерей, не имеющих лицензии на ведение данной деятельности. Прежде чем вообще ввязываться в лотерею, рекомендуем проверить, есть ли у организатора лотереи разрешение Министерства Финансов, то есть лицензия. Сделать это не сложно. Для этого, зайдите на официальный сайт Минфина в вашей стране и откройте список всех лицензированных компаний. Согласно законодательству нашей страны, у нас нет и быть не может никаких коммерческих лотерей. Имеют право работать лишь те лотереи, у которых есть лицензия на проведение государственных лотерей (бинго, тото, мгновенные).

Кстати, на лотерейном билете обязательно должен быть указан номер лицензии. В случае, если его нет, играть в такую лотерею не рекомендуется. Обходите таких «продавцов счастья» стороной!

В каких случаях не ждать выплаты выигрыша?

Не стоит ждать выплаты выигрыша, конечно же, от лотереи, у которой нет лицензии. Зачем им платить вам, если их никто не контролирует? Более того, выплатив вам выигрыш, компания попадет под статью, ведь согласно российскому законодательству, лотерейным компаниям, работающим без лицензии, грозит суровое наказание в виде огромных штрафов и даже исправительными работами. Согласитесь, вряд ли не лицензированная компания станет из-за вас светиться и так рисковать. Более того, зачастую в случае нарушения ваших прав, с такой компании у вас не получится что-то спросить. Дело в том, что их организаторами в основном являются подставные юридические лица, поймать которых практически невозможно.

Если уж вам очень хочется попробовать себя в лотереи, то в таком случае рекомендуем вам выбрать ту, которая уже зарекомендовала себя на рынке как стабильная компания с реальными выплатами выигрышей. Но помните, что важно сохранить самодисциплину и ни в коем случае не играть в лотерею на последние деньги.

Лотерея: играть или не играть?

Если ваше любопытство не утихает, то, конечно, сыграйте, но знайте границы. Это касается как традиционных телевизионных лотерей, так и виртуальных. Помните, что лотереи существуют лишь потому, что некоторые глупцы играют в них на деньги.