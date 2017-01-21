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опубликовано редакцией на Переводике 21.01.17 19:30
скаут: nahakamow;
 
 

«Эхо Москвы» ратует за секс-меньшинства

Но сегодня удалось наткнуться на несколько другой текст. Известный блогер на полях издания «Эхо Москвы» открыто призывает не обращать внимания на пропаганду против секс-меньшинств, аргументируя это вопиющим примером насилия в отношении этих психически нездоровых людей.


Речь идет об истории, которая недавно произошла в Бразилии. Мать зарезала своего 17-летнего сына, узнав, что он гей. Да, меры, прямо скажем, кардинальные, но дело здесь в другом — когда история стала достоянием общественности, россияне поддержали бразильянку. И известный блогер увидел в этом вопиющий пример «бездушности», встав на защиту секс-меньшинств.


«...сегодня молодая мать на полном серьёзе рассуждает, что убьёт ребёнка, если он окажется не таким, каким ей показывает телевизор. Страшно.»


Забавно наблюдать за подобными потугами колумниста возвести в эгрегор удобную трактовку происходящего. Но, по факту, мы наблюдаем нормальную реакцию здорового общества — протест против геев и прочей подобной дряни.


«Государственная пропаганда делает из людей больное, злобное, плохообразованное и послушное стадо, готовое не задумываясь убивать, громить, ненавидеть.»


По мнению автора, забота правительства о том, чтобы будущие поколения были физически и психологически здоровыми, описывается подобными словами?


Если г-н Варламов не в курсе, какие проблемы возникают в обществе, одержимом идеей нетрадиционных сношений, то пусть примет к сведению данную информацию.


Масштаб проблемы в мире продолжает расти — к примеру, в США существуют так называемые «лагеря» для «неопределившихся детей», куда однополые «родители» привозят «своих» детей. В результате сегодня, согласно данным Williams Institute (исследовательского центра юридического факультета Калифорнийского университета, UCLA Law School), порядка 700 000 американцев превращены в транссексуалов и содомитов, и эта цифра продолжит расти – в том числе, и благодаря таким «лагерям».

«Эхо Москвы» и автор не видят никаких проблем? «Бедных, притесняемых» геев и лесбиянок надо защищать и оберегать?


Подобный подход есть ничто иное, как преступление против общества. Общества, в которым живешь ты сам. Правда, что мы хотим от автора, который не понимает реальной глубины проблемы? Когда к Варламову придет его сын с новостью, что он гей, тогда и посмотрим, с какой безудержной радостью автор напишет свой новый горделивый опус на тему «мой сын — педераст».


За публикацию откровенно ангажированного аморального текста, написанного молодчиком сквозь призму розовых очков, портал «Эхо Москвы» получает еще один балл в рейтинге «НЕдоверия» проекта «Газета о Газетах»


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