



архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 22.01.17 14:58 скаут: nikak;

Ссылка на оригинал <eleobt ,tp rfgbnfkbpvf Капитализм своей порочностью - жадностью, эгоизмом, циничностью и т. д., с ростом населения Земли и нехваткой природных и энергетических ресурсов доведёт цивилизацию до гибели! Человечеству необходимо набраться силы воли и принять новый социалистический мировой уклад с единым правительством и всё своё развитие и силы направить не только на благосостояние всех, но и на покорение вселенной! Там в космосе его спасение от гибели!

Капитализм

Сидит он на троне в смутное время, У дьявола служит он палачом, Ведь жадность и зло - родимое бремя Всему капиталу, и ад нипочём.

Сидит он над златом в алмазных перстнях И волю свою диктует он миру! Он держит в костлявых и грязных руках Кровавый свой меч и златую секиру!

Стоит там котёл на "холодном" огне, Где демон варит кровавую пищу, Жестокость и зло в грабеже и войне, Весь мир капитал ведёт к пепелищу!

Губит он всё в человеке святое, Ведь деньги ему закон и любовь, Слуг он ведёт на убийство любое, Ради наживы людскую льет кровь!

Слугам народ, что копейка в кармане, Люди для них, как загнанный скот! Рабы им нужны во лжи и обмане, Ад на Земле их главный оплот!

Их жадность и зло - златая секира, Всё рубят живое кровавым ножом. Даже в аду нет продажного мира, Который живёт таким грабежом!

По силе ему преступленье любое, Ради богатства и лживых свобод Общество строит больное, гнилое, В котором командует банда господ!

В борьбе за свободу других поколений, Сплотись весь народ под стяги отцов, Под красное знамя великих свершений, Великих побед над кровавым врагом!

Откинь от себя ты адово бремя, Бремя злодеев, убийц - "мертвецов"! Отбрось от себя ты лживое племя, Речи предателей и подлецов!

Ты вырви им жало, полное яда, Яда обмана, исторической лжи. Не дай победить служителям ада В битве с тобой за лучшую жизнь!

Ты вырви им когти вражды и террора, На веки разрушь кровавый их пир, Который несёт тебе время раздора, И всех нас ведёт в изувеченный мир!

Сидит он на троне и правит всем миром, Кровавой рукой управляет везде, Всему капиталу бес будет кумиром, В гниющей от жадности злобной судьбе!

© 02.04.2016 Сергей Мертешов

Капиталисты и другое жульё из-за своей непомерной жадности к обогащению и наживе люто ненавидят успехи Сталинского социализма. Они готовы начать любую войну по уничтожению тех стран, под ложные призывы о демократии, либерализме и свободе, которые вздумают идти по пути социализма - нового политического, финансового, экономического уклада. Главное оружие капиталистов это терроризм, сионизм, фашизм, национализм, нацизм, шовинизм и геноцид, как говорят: " Разделяй и властвуй". В конце концов, алчность, циничный эгоизм, безграничное желание к обогащению и наживе, грабительство остального народа и стран, при росте населения Земли и нехватки природных и энергетических ископаемых, приведут к гибели человеческую цивилизацию! Вся беда не в том, что изжила или не изжила коммунистическая идея, а беда в том, что пороки человеческие на данном этапе его развития оказались сильнее божьего промысла! Коммунизм - это будущие человечества, если оно пожелает выжить, иначе всё начнётся сначала! Демократия и либерализм в истинном их понимании, есть не что иное как коммунизм и при капитализме более утопичны для большинства человечества!

статью прочитали: 31 человек Комментарии ﻿

