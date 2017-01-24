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опубликовано редакцией на Переводике 24.01.17 14:41 скаут: Miroslav;

Ссылка на оригинал Трамп и Флинн — кандидаты в немецкие «клещи» Несомненный экономический лидер ЕС очень старается сосредоточить политический контроль в берлинских руках. Само собой, предлагаются руки Меркель. Поскольку не секрет, что командует этими руками часть политического класса США, то антитрамповский сценарий Европы перестаёт быть суперсекретным — к ХДС липнут политические силы, желающие крепчания евро-атлантического альянса. Так и ожидалось, но доказательства прибыли только что, да ещё на фоне проверки советника Трампа на «особость» отношений с Москвой. Кажется, Трампа пытаются взять в информационные «клещи». Так ли это? Почти неделю назад (18 января) парламентская фракция ХДС/ХСС проводила конференцию, посвященную перспективам трансатлантических отношений. Журналисты уже отчитались, что зал был битком набит, поскольку трампофобы хотели узнать что-то конкретное, а с докладами ждали Стивена Хэдли (был советником по национальной безопасности Джорджа Буша-младшего) и Кристофа Хойсгена (главный внешнеполитический консультант канцлера и будущий посол ФРГ в США). Атмосфера в зале бундестага №1228 была разогрета не столько тем, что до присяги Трампа оставались считанные дни, сколько тем, что он уже успел сказать. Официальный Берлин отмолчался, неофициальный в лице не обремененных правительственной ответственностью немецких политиков забурлил. Что набурлила ХДС к сегодняшнему дню? К ближайшим выборам затеяны игры в компромат. Пока спецслужбисты в США пытаются выискать хоть что-то на советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, а Wall Street Journal с аппетитом перемывает кости и спецслужбам, и самому Флинну, в Берлине решили подловить одного из основных конкурентов и создают волну обвинений в нацизме и отрицании холокоста. Опять «проштрафился» один из лидеров АдГ Бьорн Хёке. На слёте «Молодой Альтернативы Дрезден» он поставил под сомнение необходимость всё каяться да каяться сегодня за поступки предков, совершённые больше полувека назад. Буквально: «Немцы — единственные в мире, устроившие в столице памятник своему позору». Он говорил о мемориале, расположенном в центре Берлина между Бранденбургскими воротами и элементами бункера бывшего руководства нацистской Германии. А речь его касалась проблем современного германского общества, поскольку слишком явно требования считать себя виноватыми изменили способность активной части социума адекватно реагировать на положение. И вместо осмысливания трагических страшных страниц германской истории наступило вырождение раскаяния в ритуал с одновременным невротическим табуированием темы. Поскольку отрицать эту трагедию времён Второй мировой — уголовно наказуемое деяние, к чему христианскими демократами Меркель раскручивается скандал, хорошо видно. Но есть и более глубокие причины. Не секрет, что Трампа очень серьёзно поддерживает часть американских еврейских общин. И тем более не секрет, что другая часть его искренне ненавидит, хотя ясно, что негатив не столько в адрес самого Дональда, сколько из-за тех перемен, которые непременно произойдут и изменят расстановку сил на политическом поле Штатов. Если очень упростить, то можно сказать, что ХДС затеивает интригу для привлечения поддержки ортодоксальной части мирового и конкретно германского еврейского лобби, попутно поливая грязью и клеветой конкурента. Среди других основных направлений активности в комплект вошли спортивные интриги и смежное проявление русофрении, связанное с интересами военно-промышленного комплекса. Поскольку предстоит обострение борьбы за прибыли от торговли оружием, понятно, почему основной мишенью в команде Трампа избран Флинн. Не на нового же главу Пентагона нападать? В тесном переплетении немецких интриг с американскими сомневаться не приходится — что бы Трамп ни говорил, но колоссальные натовские структуры запросто не реформировать. А ЕС накопил три проблемы, решить которые второпях не реально: Brexit, миграционный кризис, кризис евро. То, что причина накапливания была на американской совести в большей мере, чем на брюссельской, никого не успокаивает сейчас, когда США с новым президентом могут «позволить» Евросоюзу самому разгребать проблемы, устроенные старыми президентами для продвижения проектов, которым своё имя и портрет в качестве «лица бренда» Хиллари Клинтон так и не дала. А Трамп точно не даст, ибо он — лицо альтернативного проекта. Любопытно оценить рассуждения, в которые пускается один из обозревателей, востребованных действующей властью ФРГ, чтобы объяснить, почему его сопартийцы так окрысились на АдГ и раскручивают спортивный скандал. Обозреватель DW Макс Хофман: «Что же делать, если твой ближайший партнёр вдруг перестает быть таковым? Как раз то, что ЕС нужно было сделать уже давно — навести порядок у себя дома вне зависимости от того, что Трамп вытворяет в США…» В переводе с публицистического на понятный это значит: сценарий части глобальных элит, уступивших конкурентам главный пост США, не касается Европы. Следовательно, для Старого Света актуальным остаётся старый сценарий, лицом которого собиралась стать Хиллари Клинтон. И ещё это означает, что Штаты сосредоточатся на своих проблемах, ничего не меняя в отношениях с Евросоюзом. Возможно, даже содержание НАТО будут перекладывать на плечи всех участников в равных долях (относительно ВВП) так долго, что регулировать этот процесс хватит ещё не одному президенту после Трампа. Но главный вывод о положении дел в ЕС касается не идеалов евроатлантизма, а мест в бундестаге. Оценив свежий бред председателя DOSB в интервью еженедельному изданию Welt am Sonntag (Альфонса Хёрмана, главы Немецкого олимпийского спортивного союза — Deutscher Olympischer Sportbund) об отстранении российской олимпийской сборной от участия в Играх 2018 и 2020 годов, сопоставим с накручиванием обвинений конкурентов в неонацизме и антисемитизме, учтём старательное муссирование американских сплетен о симпатиях членов трамповской команды к Москве, и получим вывод. Вот он: ФРГ по воле ХДС и Меркель принимает бразды из рук уходящих с постов обамовцев по удержанию русофобии в прежнем состоянии. Берлин будет давить на Брюссель, чтобы никакого смягчения отношений в ближайшее время не наступило. Пропаганда будет и дальше дуть в ту же русофреническую дуду, раздувая страхи перед мифической агрессией, раскручивая нападки на спортсменов и распространяя клевету по поводу российских операций в Сирии. Всё это будет до тех пор, пока в Берлине не появится новая политическая команда. Или пока беглые игиловцы и турецкие братья мусульмане так не изменят этнический состав ФРГ, что новая политическая команда будет в самом прямом смысле альтернативной. И будет общаться с избирателями на родном турецком, иногда переходя на родной арабский. Сегодняшняя же партия АдГ (Alternative für Deutschland, AfD), Левые и Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes ( PEGIDA), похоже, ощущают надежды на последний шанс. Шанс получить у сограждан путёвку во власть, пока ФРГ не прошла точку невозврата к идентичности. Кстати, конспирологам невозврат кажется вероятным, поскольку «кастрация» германского этноса после 1945 года обсуждалась не в строгих палатах лечебниц для параноиков, а в очень влиятельных кругах США и даже на нашей стороне Атлантического океана. Однако отвергли ли эту людоедскую месть «во всём навсегда виноватым немцам» или просто растянули процесс на 70 лет — это тема для конспирологов. Нам же пока стоит оценивать только те вехи нового немецкого пути, которые отчётливо видны на политическом поле и настырно заявляются через зависимые европейские СМИ. Неплохо бы ещё и решить, что с этим делать. Но это совсем другая тема, тем более, что немецком Кобленце скоро должна состояться встреча представителей правых партий с участием французского кандидата в президенты Марин Ле Пен и голландского политика Герта Вилдерса из Партии свободы.

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