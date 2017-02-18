Разве Трамп заставляет мусульман выбирать между христианством, налогом с иноверцев и смертью?

Раймонд Ибрахим, 17.02.2017, www.jihadwatch.org

Пока американские либералы/леваки продолжают кричать о «расистском» и «исламофобском» запрете на въезд в США выходцам из семи мусульманских стран, введенном Дональдом Трампом, а мусульманские активисты рассказывают, как они «шокированы и травмированы», один пожилой египтянин задается вопросами, которые мало волнуют большинство мусульман.

6 февраля доктор Ахмед Абду Махер – ученый и политический деятель, частый гость арабоязычных телеканалов, многократно уличавший исламские образовательные учреждения (например, аль-Азхар) в использовании учебных материалов, оправдывающих террор во имя ислама, - обнародовал короткое видеообращение на арабском языке. Привожу часть этого обращения в своем переводе:

«Друзья, в связи с избранием Дональда Трампа на пост президента хотелось бы задать факихам [исламским правоведам] и улемам [мусульманским богословам] такой вопрос. Предположим, этот правитель, не раз заявлявший, что не любит мусульман, вдруг начнет … силой принуждать большую часть мусульманской общины Америки… принять христианство, либо платить «джизью» (налог с иноверцев - прим. перев.), а не то он отберет жилища, убьет мужчин, а женщин и детей угонит в рабство и продаст на рынке. Можно ли будет в этом случае назвать его расистом и террористом?

Я, конечно, преувеличиваю, прекрасно зная, что Библия и библейская религия не предполагают таких вещей, но давайте просто спросим: будет ли он расистом и террористом, или нет? Если ответ положительный, то давайте вспомним общепринятое в нашем правоведении учение о сеющем зерна веры «открытии» исламом новых земель, с которым согласны все имамы? Мы ведь должны прислушиваться к этому учению! В соответствии с ним, новые земли «открываются» огнем и мечом. В ходе «открытия новых земель» опустошались дома, крепости, территории, и это… часть того ислама, следовать которому вы нас призываете.

Поэтому я спрашиваю уважаемых шейхов, возглавляющих исламские общины того же Нью-Йорка: «Хотели бы вы, чтобы ваши жены и дочери подверглись насилию?» Принимают ли те или иные шейхи то, что это может произойти с их детьми? Как вы, уважаемые шейхи, отнесетесь к тому, что ваши дочери станут наложницами покоривших вас воинов, а сыновей обяжут платить завоевателям пятую часть всех доходов? Но не именно ли так шариат Аллаха учит поступать нас? Так что давайте трезво посмотрим на вещи в попытке разобраться, что правильно, а что нет».

Тем, кто не знаком с предметом, поясним: под «открытием» Махер подразумевает мусульманские завоевания, которые традиционно считаются бескорыстным распространением света ислама на территории, пребывающие во тьме невежества. Веками мусульманские армии вторгались в разные земли, оставляя их жителям три варианта: 1)обратиться в ислам; 2)согласиться со статусом людей третьего сорта, - т.н. «дхими», выплачивающих, в соответствии с Кораном (9:29), «джизью» (дань, специальный налог, возможный только для «единобожников»: иудеев, христиан, зороастрийцев - прим. перев.); 3)погибнуть или стать рабами. Большинство предпочло принять ислам. Так родился «мир ислама».

Истоки поведения мусульман в течение последних 1400 лет коренятся не столько в их личных качествах, сколько в исламском вероучении, которое, как считается, основано на надмирной и неизменной воле Аллаха, исполнение которой обязательно, в том числе, и для не-мусульман.

Учитывая указанный контекст, на что, собственно, жаловаться мусульманам? – спрашивает Махер. Трамп всего лишь запретил въезд гражданам стран, ассоциирующихся с терроризмом. Если бы он действительно притеснял американских мусульман так, как мусульмане всегда притесняли иноверцев, следуя нормам шариата, не почувствовали ли бы себя эти самые мусульмане гораздо хуже, чем сейчас?

Следует отметить, что Махер относится к меньшинству мусульман, открыто разоблачающих лицемерие и двойные стандарты большинства своих единоверцев, включая американских, которые ныне симулируют травму от «оскорбительных» слов Трампа, - и Махер ясно понимает, о чем он говорит.

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