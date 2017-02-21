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karlos1911
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опубликовано редакцией на Переводике 21.02.17 19:44
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Путин о результатах встречи с Собяниным

Владимир Путин 90% своего рабочего времени проводит либо в разъездах, либо встречаясь с главами регионов. 

Не так давно СМИ писали, что Владимир Путин провел ротацию в губернаторском корпусе. Теперь глава государства готов уделить внимание проблемам Москвы, но судя потому, какой объем работ был проделан,  их осталось не так много.      


Владимир Путин и мэр Москвы в ходе личной встречи поговорили о том, на каком уровне находится реализация поручений президента. 


 

Собянин информировал Владимира Путина о социально-экономическом развитии Москвы, так же   был поднят вопрос о реализации ряда масштабных транспортных проектов, в частности запуск Московского центрального кольца, что должно все-таки отчасти решить проблему с пробками.  У столичных автомобилистов еще будет повод поблагодарить своего  градоначальника. 

С Собяниным, конечно, Москва изменилась до неузнаваемости. Это вам любой местный, или турист скажет.  Мэр может дать мастер-класс   по тому, как грамотно распределять  деньги, которые в правительстве выделяют.  


Снос торговых павильонов, или строительство нового жилья – все это требует больших финансовых вложений. Владимир Путин в свою очередь готов и дальше поддерживать   экономическое развитие Москвы.  Москва – лицо столицы  нашей родины, так что все правильно.

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теги: Москва  
   
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