Путин о результатах встречи с Собяниным

Владимир Путин 90% своего рабочего времени проводит либо в разъездах, либо встречаясь с главами регионов.





Не так давно СМИ писали, что Владимир Путин провел ротацию в губернаторском корпусе. Теперь глава государства готов уделить внимание проблемам Москвы, но судя потому, какой объем работ был проделан, их осталось не так много.









Владимир Путин и мэр Москвы в ходе личной встречи поговорили о том, на каком уровне находится реализация поручений президента.













Собянин информировал Владимира Путина о социально-экономическом развитии Москвы, так же был поднят вопрос о реализации ряда масштабных транспортных проектов, в частности запуск Московского центрального кольца, что должно все-таки отчасти решить проблему с пробками. У столичных автомобилистов еще будет повод поблагодарить своего градоначальника.





С Собяниным, конечно, Москва изменилась до неузнаваемости. Это вам любой местный, или турист скажет. Мэр может дать мастер-класс по тому, как грамотно распределять деньги, которые в правительстве выделяют.









Снос торговых павильонов, или строительство нового жилья – все это требует больших финансовых вложений. Владимир Путин в свою очередь готов и дальше поддерживать экономическое развитие Москвы. Москва – лицо столицы нашей родины, так что все правильно.

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