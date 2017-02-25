Ликвидация ЧС важная часть политики Путина

Мы, простые обыватели, не раз были свидетелями того, как президент РФ на деле доказывал, что вопрос безопасности для него не простой звук. Причем речь идет не только о нестабильной геополитической обстановке, но и о «сюрпризах» матушки-природы.













Правда, природа иной раз угрожает безопасности государств и людей не меньше, чем террористы и прочие радикальные элементы. Ко всему прочему стихийные бедствия не раз наносили ущерб мировой экономике.





Собственно, стоит ли объяснять, почему президент РФ посчитал необходимым внести в Госдуму проект федерального закона о сотрудничестве государств-участников СНГ в области предупреждения и ликвидации ЧС?





Данная мера не только отвечает вопросам безопасности, но и позволяет России поддерживать партнерские отношения со странами постсоветского пространства. Президент РФ никогда не делает ничего просто так.

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