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опубликовано редакцией на Переводике 16.03.17 18:52 скаут: Diana;

Ссылка на оригинал «Эхо» ненавидит Россию, Европу и инвалидов Автор «Эха» Дмитрий Быков построил



Начать хотя бы с заголовка: «Инвалидная Россия». Если автор уважающий себя журналист, а именно это значится в его профайле эховского блога, то он должен обосновать необходимость данного заголовка в тексте.



Быков утверждает, что после выбора россиян в пользу кандидатуры певицы Юлии Самойловой, прикованной к инвалидному креслу, абсолютно неважно, как она выступит на конкурсе. Дескать, хоть как споёт, всё равно её никто критиковать не будет, так как общественность воспримет критикующего отъявленной сволочью.



Логика у автора исключительно странная. Если неважно, как поёт Самойлова, то почему выбрали именно её, а не другую колясочницу? На минуточку Юлия пела на открытии паралимпийских игр в Сочи, а это абы кому не доверят.



В словах автора также читаются тезисы о том, что на песенном конкурсе оценивают вовсе не вокальные данные, а Европа не может позволить себе критиковать инвалида, даже если критика справедлива. Быков точно это хотел сказать или слишком увлёкся, критикуя Россию?



Дальше Быков рассказывает, что выбор участника хорошо спланированная политическая акция, которую готовили ещё на шоу «Минута славы». Спросите о доказательствах? Быкову они не нужны.



Есть Украина, которая, по словам автора, в состоянии войны с Россией. И выпустить на украинскую сцену инвалида – это опасный символический шаг. Дескать, после этого россиян будут воспринимать в мире исключительно, как инвалидов. Автор, даже усилил «трагедию», добавив слово «больные».



Остаётся непонятным причём здесь Украина и почему австрийцев не воспринимают теперь, как бородатых женщин. Все мы помним выступление австрийского участника на конкурсе 2014 года. Ждёте, когда автор обоснует скандальный заголовок?! А никогда он его не обоснует… Это всё, что он хотел сказать.



В итоге получилась какая-то русофобская, инвалидоненавистническая, евроскептическая каша. Это что ж получается, «Эхо» публикуя данную статью, подчёркивает свою позицию по отношению к России, инвалидам и Европе?! Смастерю-ка и я заголовок в стиле Быкова, контекст позволяет.





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Автор «Эха» Дмитрий Быков построил лживую конспирологическую теорию на основе новости о выборе участника от России для «Евровиденья».Начать хотя бы с заголовка: «Инвалидная Россия». Если автор уважающий себя журналист, а именно это значится в его профайле эховского блога, то он должен обосновать необходимость данного заголовка в тексте.Быков утверждает, что после выбора россиян в пользу кандидатуры певицы Юлии Самойловой, прикованной к инвалидному креслу, абсолютно неважно, как она выступит на конкурсе. Дескать, хоть как споёт, всё равно её никто критиковать не будет, так как общественность воспримет критикующего отъявленной сволочью.Логика у автора исключительно странная. Если неважно, как поёт Самойлова, то почему выбрали именно её, а не другую колясочницу? На минуточку Юлия пела на открытии паралимпийских игр в Сочи, а это абы кому не доверят.В словах автора также читаются тезисы о том, что на песенном конкурсе оценивают вовсе не вокальные данные, а Европа не может позволить себе критиковать инвалида, даже если критика справедлива. Быков точно это хотел сказать или слишком увлёкся, критикуя Россию?Дальше Быков рассказывает, что выбор участника хорошо спланированная политическая акция, которую готовили ещё на шоу «Минута славы». Спросите о доказательствах? Быкову они не нужны.Есть Украина, которая, по словам автора, в состоянии войны с Россией. И выпустить на украинскую сцену инвалида – это опасный символический шаг. Дескать, после этого россиян будут воспринимать в мире исключительно, как инвалидов. Автор, даже усилил «трагедию», добавив слово «больные».Остаётся непонятным причём здесь Украина и почему австрийцев не воспринимают теперь, как бородатых женщин. Все мы помним выступление австрийского участника на конкурсе 2014 года. Ждёте, когда автор обоснует скандальный заголовок?! А никогда он его не обоснует… Это всё, что он хотел сказать.В итоге получилась какая-то русофобская, инвалидоненавистническая, евроскептическая каша. Это что ж получается, «Эхо» публикуя данную статью, подчёркивает свою позицию по отношению к России, инвалидам и Европе?! Смастерю-ка и я заголовок в стиле Быкова, контекст позволяет.