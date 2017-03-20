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karlos1911
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опубликовано редакцией на Переводике 20.03.17 19:16
скаут: karlos1911;
 
 

Президентские выборы стартуют в 2018, а ЦИК готовится к ним уже сейчас

Россия сегодня идет  в ногу со временем.  По данным  фонда «Общественное мнение», больше половины россиян (80%),хотя бы раз в день заходят в свои аккаунты в социальных сетях.  



Учитывая  данный факт, вполне логично, что  члены Центризбиркома и компании "Яндекс" планируют разработать  мобильное приложения для избирателей. 

Подготовка к проведению выборов это вообще  процесс трудоемкий. Чтобы разработать мобильное приложение, или, скажем, скоординировать работу наблюдателей,  упростить процедуру сбора подписей в поддержку кандидатов - на все это нужно время. 

Но самое главное, Россия сегодня добивается того, чтобы президентские выборы 2018 прошли максимально открыто.   

Остается добавить, только ради того, чтобы у нас избирателей не было повода ругать и критиковать власть в будущем, обязательно стоит голосовать.   Россия сегодня готова использовать современные технологии, а значит, усилия  Членов Совета Федерации и представителей ЦИК по организации президентских выборов не пройдут даром.

статью прочитали: 2 человек

   
теги: Президентские выборы  
   
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