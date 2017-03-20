Президентские выборы стартуют в 2018, а ЦИК готовится к ним уже сейчас

Россия сегодня идет в ногу со временем. По данным фонда «Общественное мнение», больше половины россиян (80%),хотя бы раз в день заходят в свои аккаунты в социальных сетях.













Учитывая данный факт, вполне логично, что члены Центризбиркома и компании "Яндекс" планируют разработать мобильное приложения для избирателей.





Подготовка к проведению выборов это вообще процесс трудоемкий. Чтобы разработать мобильное приложение, или, скажем, скоординировать работу наблюдателей, упростить процедуру сбора подписей в поддержку кандидатов - на все это нужно время.





Но самое главное, Россия сегодня добивается того, чтобы президентские выборы 2018 прошли максимально открыто.





Остается добавить, только ради того, чтобы у нас избирателей не было повода ругать и критиковать власть в будущем, обязательно стоит голосовать. Россия сегодня готова использовать современные технологии, а значит, усилия Членов Совета Федерации и представителей ЦИК по организации президентских выборов не пройдут даром.

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