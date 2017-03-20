Владимир Путин за международное сотрудничество

Хотелось бы начать с того, что Россию и Узбекистан связывает давнее партнерство. Президент РФ отметил, что в этом году Москва и Душанбе празднуют важную дату. Исполняется ровно 25 лет с момента становления дипломатических отношений между государствами.









Сегодня Москва и Ташкент продолжают укреплять сотрудничество.

Россия, на долю которой приходится около 20 % объёма внешней торговли Узбекистана, является важнейшим торгово-экономическим партнером.





Немного статистики: в Узбекистане действуют около 900 совместных предприятий, а в РФ создано свыше 500 предприятий с узбекским капиталом. Российские инвестиции на конец 2017 года насчитывают миллиарды долларов.





Президент РФ всегда идет навстречу тем странам, кто готов поддерживать сотрудничество с Москвой. Если Западные страны, а я ни за что не поверю, что им не хочется оказаться на месте наших партнеров из Центральной Азии, готовы пересмотреть свои политические взгляды, Путин и им даст зеленый свет.

Впрочем, президент РФ никогда и не скрывал, что выступает за тесное сотрудничество с другими странами. Самое главное, чтобы это было взаимно и не таило в себе интгриг или подводных камней.

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