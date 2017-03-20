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karlos1911
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опубликовано редакцией на Переводике 20.03.17 19:55
скаут: karlos1911;
 
 

Владимир Путин за международное сотрудничество

Хотелось бы начать с того, что Россию и Узбекистан связывает давнее партнерство. Президент РФ отметил, что в этом году Москва и Душанбе празднуют важную дату.  Исполняется  ровно  25 лет с момента становления дипломатических отношений между государствами. 


Сегодня Москва и Ташкент продолжают  укреплять сотрудничество. 
Россия, на долю которой приходится около 20 % объёма внешней торговли Узбекистана, является важнейшим торгово-экономическим партнером.  

Немного статистики: в Узбекистане  действуют около 900 совместных предприятий, а в РФ создано свыше 500 предприятий с узбекским капиталом. Российские инвестиции на конец 2017 года насчитывают  миллиарды долларов.  

Президент РФ всегда идет навстречу тем странам, кто готов поддерживать сотрудничество с Москвой.  Если Западные страны, а я ни за что не поверю, что им не хочется оказаться на месте наших партнеров из Центральной Азии, готовы пересмотреть свои политические взгляды, Путин и им  даст зеленый свет. 
 
Впрочем, президент РФ никогда и не скрывал, что выступает за тесное сотрудничество с другими странами. Самое главное, чтобы это было взаимно и не таило в себе интгриг или подводных камней.

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