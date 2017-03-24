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karlos1911
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опубликовано редакцией на Переводике 24.03.17 15:59
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Владимир Путин: развитие культуры задача государственной важности

Президент РФ сам вкладывает много сил в развитие государства и рад поощрить тех, кто разделяет его взгляды. 

Накануне Дня работников культуры Путин вручил премии в области литературы и искусства. 



Лауреатами Президентской премии в области литературы и искусства за детские и юношеские произведения за 2016 год стали: мультипликатор Леонид Шварцман, кинорежиссер Владимир Грамматиков и детский писатель Анастасия Орлова. 

Лауреатами премии для молодых деятелей культуры за прошлый год стали художник и искусствовед Вера Лагутенкова, актер Антон Шагин и директор Приморского государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай.

Все эти люди делают важное дело. 

Стоит сказать, что воспитанию высокой нравственности, вкуса, эрудиции у  детей всегда  было уделено особое внимание. Как ни крути, от воспитания подрастающего поколения зависит будущее страны, президент РФ прекрасно это  понимает.

Путин сегодня не только вручает награды современным деятелям культуры, но и лично контролирует, как действуют программы господдержки  для одаренных детей и развитие детского спорта.

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