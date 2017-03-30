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опубликовано редакцией на Переводике 30.03.17 19:52 скаут: Gisha;

Ссылка на оригинал «Эхо Москвы» и Навальный освободили себя от знания законов РФ «Незнание закона не освобождает от ответственности» — эта фраза не закреплена ни одним законодательным актом ни одной страны мира. Тем не менее, начиная со времен Римской империи, это правило работает. «Эхо Москвы» решила избавить себя от забот журналисткой работы и не вдумываться в причины, на каком основании изъяты шнурки арестованного, а просто скопировали текст « Коррупция наносит ответный удар: изъяты шнурки Навального».

А ведь достаточно потратить 10 минут, чтобы в очередной раз убедиться — «Эхо Москвы» не дает объективную и правдивую информацию своим читателям.



В статье пишут, что следователь СК РФ «в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «хулиганство», произвел выемку, изъяв важные для следствия предметы, доказывающие криминальную деятельность Навального».

Таковыми оказались: 1) Электронная книжка 2) Телефон Nokia RM-1134 3) Шнурки от обуви черного цвета.

И дальше резюмируют, что «Главное следственное управление Следственного комитета занято шнурками Навального».

Хочется улыбнуться. Грустно улыбнуться. Журналисты даже не подумали узнать, на основании чего изымаются шнурки у всех заключенных.

Тем не менее, в России главенствует закон. И не важно, что «Эхо Москвы», Навальный и другие участники незаконного митинга не хотят соблюдать Закон Российской Федерации. Он есть и он работает.

Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел» в которых есть «Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел», а также «Перечень продуктов питания, предметов первой необходимости, обуви, одежды и других промышленных товаров, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и приобретать по безналичному расчету». Итак, существует

N 140 г. Москва «Об утверждении Правил внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых пограничных органов». Также существует Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 24 марта 2010 г.

В 24 пункте данного приказа сказано: «Обувь тщательно проверяется с внутренней и внешней стороны, при этом особое внимание обращается на подкладки, подклейки, стельки и каблуки, которые, при необходимости, могут отпарываться и сниматься. Супинаторы, металлические подковы и набойки из обуви, а также шнурки изымаются»

В народе изымание шнурков объясняют просто: что бы не повесился. Более официальным языком: с целью предотвращения и профилактики возможного суицида.

Могут ли журналисты «Эхо Москвы», сотрудники ФБК, которые проводят сложнейшие расследования, элементарно поинтересоваться законами России? Или законы их не интересуют, а только пиар? статью прочитали: 29 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.

