Bellingcat подставил Порошенко и Ко







Западные пропагандисты опять прокололись! Причем на этот раз прокол достаточно серьёзный, который, по идее, должен привлечь внимание всей мировой общественности. Да, да, речь, конечно же, идёт о крушении малазийского боинга МН-17.





Небезызвестная «аналитическая» группа Bellingcat опубликовала материалы своего очередного расследования, которое касается злополучной трагедии. Только вот ошибочка у них вышла – подставили своих, сами того не понимая!





Bellingcat опубликовал на сайте своей организации расследование, в котором утверждается, что фотографии, выгруженные в сеть отцом Михайло Гредил (на них запечатлен украинский БУК), на самом дели были сделаны в Полтавской области Украины. То есть по мнению «экспертов» из Bellingcat непосредственно фотографии БУКа были сделаны в Полтавской области, а уже выгружены в сеть в Донецкой. Таким образом горе-расследователи хотели доказать, что украинский БУК не имеет отношения к трагедии. Все их расследование, по сути, вертится вокруг геолокационных неточностей. Только вот есть несколько загвоздок…





Во-первых, официальный Киев в ходе разбирательств непосредственно после крушения самолета неоднократно заявлял о том, что на вооружении украинской армии вообще нет БУКов. В частности, советник Петра Порошенко Игорь Смешко в 2015 годы в Брюсселе заявил, что последнюю установку БУК Украина продала Грузии ещё во времена конфликта в Южной Осетии.





Во-вторых, неясно, почему диванные эксперты Bellingcat вдруг решили, что даже если украинский БУК (которого вообще не существует, согласно заявлениям официального Киева) находился в Полтавской области, а не в Донецкой, за 2 дня до этой ужасной трагедии, он никак не мог преодолеть 550-600 км за эти самые 2 дня? Нет никаких сомнений, что если Киев причастен к крушению МН-17 (а скорее всего так и есть), то злополучный БУК спокойно можно было доставить в Донецкую область из Полтавской за 2 дня.





В очередной раз мы воочию наблюдаем за тем, как западные пропагандисты ничем не гнушаются, клепая свои мерзкие, лживые «фейки». Более того, они даже забывают, о чем ранее врали их «партнёры по цеху» и, как показывает данный пример, публикуют то, о чем следует забыть…





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