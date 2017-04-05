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опубликовано редакцией на Переводике 05.04.17 21:57
скаут: maximnevinosim;
 
 

Bellingcat подставил Порошенко и Ко



Западные пропагандисты опять прокололись! Причем на этот раз прокол достаточно серьёзный, который, по идее, должен привлечь внимание всей мировой общественности. Да, да, речь, конечно же, идёт о крушении малазийского боинга МН-17.

Небезызвестная «аналитическая» группа Bellingcat опубликовала материалы своего очередного расследования, которое касается злополучной трагедии. Только вот ошибочка у них вышла – подставили своих, сами того не понимая! 

Bellingcat опубликовал на сайте своей организации расследование, в котором утверждается, что фотографии, выгруженные в сеть отцом Михайло Гредил (на них запечатлен украинский БУК), на самом дели были сделаны в Полтавской области Украины. То есть по мнению «экспертов» из Bellingcat непосредственно фотографии БУКа были сделаны в Полтавской области, а уже выгружены в сеть в Донецкой. Таким образом горе-расследователи хотели доказать, что украинский БУК не имеет отношения к трагедии. Все их расследование, по сути, вертится вокруг геолокационных неточностей. Только вот есть несколько загвоздок… 

Во-первых, официальный Киев в ходе разбирательств непосредственно после крушения самолета неоднократно заявлял о том, что на вооружении украинской армии вообще нет БУКов. В частности, советник Петра Порошенко Игорь Смешко в 2015 годы в Брюсселе заявил, что последнюю установку БУК Украина продала Грузии ещё во времена конфликта в Южной Осетии. 

Во-вторых, неясно, почему диванные эксперты Bellingcat вдруг решили, что даже если украинский БУК (которого вообще не существует, согласно заявлениям официального Киева) находился в Полтавской области, а не в Донецкой, за 2 дня до этой ужасной трагедии, он никак не мог преодолеть 550-600 км за эти самые 2 дня? Нет никаких сомнений, что если Киев причастен к крушению МН-17 (а скорее всего так и есть), то злополучный БУК спокойно можно было доставить в Донецкую область из Полтавской за 2 дня.

В очередной раз мы воочию наблюдаем за тем, как западные пропагандисты ничем не гнушаются, клепая свои мерзкие, лживые «фейки». Более того, они даже забывают, о чем ранее врали их «партнёры по цеху» и, как показывает данный пример, публикуют то, о чем следует забыть…


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