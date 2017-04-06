Сирия и политика США — выбор пути

Будем называть всё своими именами. План крупного международного чиновника Джеффри Фелтмана (второе лицо в ООН) предусматривал лишение Сирии суверенитета. Ещё год назад влиятельная Financial Times выражала коллективную позицию крупной группы ТНК — позицию поддержки его плана, и оформляла словами прессовку Обамы, давили и на Трампа. Не выдавили. США меняют политику. Меняют?

Оценить динамику использования ООН для употребления этой мировой организации в американо-британских или условно «западных» интересах стоит, поскольку этим использованием всё ещё занята рать международных чиновников, навербованная глобалистами-транснационалами в течение нескольких последних десятилетий для поддержки США на пути во властелины мира. И эту рать глобалистов всё ещё поддерживает доминирующий сектор в мировых СМИ.

А факты таковы: на пути США в гегемоны встал забор, который Штаты ни перепрыгнуть, ни обойти не могут. Чтобы не терять лица и не расшибать лоб о препятствие, понадобилось «шоу Трампа». Суть: нужно было показать всем, что Штатам во властелины мира не больно-то и хотелось — типа своих дел полно, идите вы со своим глобусом… Это кокетство, попытка неизбежность представить своей «благотворительностью» — лохотрон, короче.

Но этот лохотрон влияет на судьбы миллионов людей, задействованы колоссальные ресурсы, проводились и ещё в ходу громоздкие интриги, что означает для нас необходимость учитывать военно-политические акции наших геополитических противников, которые могут показаться паникой или суетой. Пусть лучше не кажутся — глобалисты перестраиваются на ходу, но сдаваться нам на милость и не думали.

Сегодня всячески и, в том числе, через ООН транслируются новые вехи американского пути — реформирован американский Совет нацбезопасности. Учтём, что СНБ (National Security Council) — это консультативный орган при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики, и координации действий всех основных ведомств, призванных заниматься этими проблемами.

Второй важный признак — приступили к обмену разведданными с нами. И затеяли атаки на джихадистов в Йемене, Ираке, Ливии и Сомали, где бы они ни находились, гласно запретив своим гражданам поддерживать джихадистов. Как бы запретили. Может показаться, что новый президент США твёрдо намерен покончить с повсеместным вмешательством своей страны. В частности, с влезанием в политическую жизнь Сирии.

Из новостей узнаём, что постоянный представитель США в СБ ООН не только объявила, что свержение президента Ассада больше не является для США приоритетом, а ещё и что «право выбирать президента принадлежит единственно сирийскому народу». То же говорит и государственный секретарь Рекс Тиллерсон.

Сравним с ультиматумом Financial Times прошлого года: «США и их союзники должны не запугивать повстанцев, принуждая их прибыть на переговоры, а поддержать их требование, — призыв к России и режиму прекратить бомбовые удары по сирийскому народу…» Вроде бы, похоже на позитивную динамику, да? На вид.

Проверим. Сегодня в новостях читаем, о чём замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов говорил с журналистами: «Мы за то, чтобы гуманитарные проблемы не использовались в политической повестке дня и в политических целях, потому что, к сожалению, эта тенденция со стороны некоторых наших коллег прослеживается, здесь не должно быть стремления использовать проблемы сирийского народа для оказания давления на сирийское правительство в нужных им целях». Отметим, что Гатилов представлял РФ на международной конференции в поддержку будущего Сирии, проходившую в Брюсселе.

Оценим аргументы Гатилова. «Не должно быть двойных стандартов в оказании гуманитарной помощи, потому что, если посмотреть на нынешнюю ситуацию, большинство населения находится на подконтрольной правительству территории, а меньшинство — 1,5 миллиона — на территории, которая контролируется либо умеренной оппозицией вооруженной, либо террористическими группировками».

Российская позиция на брюссельской конференции: помощь должна направляться не по симпатиям и политмотивам, а тем, кому нужна, кому нужнее. Особый аспект позиции РФ — требование начинать помощь сейчас, не дожидаясь, пока наступит мир и стабильность.

Что тут непонятного? Разруха — тоже оружие против тех, кого хотели уничтожить, но не смогли. Народу, пережившему Вторую мировую и ставшему победителем огромной ценой, это понятно без объяснений. Запад делает вид, что тупит, но это только видимость. Само собой, дипломаты с публикой об этом виде «альтернативной одарённости» деятелей Запада не поговорят, а нам можно.

Учтём, что Гатилов представлял Россию на конференции, организатором которой был и Евросоюз, была и ООН, и правительства Германии, Кувейта, Норвегии, Катара и Великобритании. Участниками стали почти 70 делегаций, включая делегатов из стран-членов ЕС и государств ближневосточного региона, ООН, стран-доноров и гражданского общества. Участвовали и гуманитарные организации, принял участие и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Что в итоге? На сегодня столкнулись темы: Трамп уже широко оповестил, что лично негативно относится к «режиму Асада» как виновнику проведения химатаки. Россия намерена оповестить мир, что сирийская авиация наносила удар по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Наша позиция: расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, но пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего, нельзя обвинять армию сирийского государства. Но на пути доведения мнения РФ заслоном встала западная пресса. Один из способов прорвать эту медиа-блокаду — демонстрация позиции на брюссельской конференции, и не зря там был Гатилов.

Таким образом, видим, что РФ стремится привлечь силы мира к восстановлению Сирии, принуждает Запад к отказу от применения разрухи в качестве оружия. А Штаты должны не только помахивать вехами нового пути, но делом, а не твиттером, доказать, что путь новый.

Это необходимо, поскольку США нашему миру не нужны в качестве гегемона и хозяина ни скорым способом, ни замедленно, ни напрямик, ни по запутанной траектории. И не надо хитрить, меняя способы добывания статуса властелина мира. На всякого хитреца найдутся аргументы с нарезкой — это любой опытный взрослый объяснит.

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