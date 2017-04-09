Хантер Стюарт – редкий экземпляр: изначально придерживаясь левых убеждений, он увидел правду о «палестинцах» и Израиле, и нашел силы признать свою неправоту. Этот рассказ – сильное обвинение против пропалестинских репортеров, которые видели конфликт вблизи, но продолжают обвинять во всем один Израиль.

«Как пропалестинский американский репортер изменил свою точку зрения на Израиль и конфликт», Хантер Стюарт, Jerusalem Post , 15 февраля 2017 г.

Летом 2015 года, на третий день полуторагодичной командировки в Израиль, я начал записывать свои мысли по поводу палестино-израильского конфликта. Одному моему нью-йоркскому другу стало интересно, изменится ли благодаря жизни в Израиле что-нибудь в моих воззрениях. Вероятно, он подозревал, что, образно выражаясь, «с первого ряда» вещи предстанут не такими, как казались.

Парень оказался прав.

До отъезда в Иерусалим я был целиком и полностью за палестинцев. Почти все, кого я знал – тоже. Я рос в протестантской вере в чудном политкорректном городке Новой Англии; меня окружали сплошь либералы. У американского либерала есть пантеон обязательных верований: вы обязаны поддерживать плюрализм, толерантность, разнообразие, права геев, право на аборты и ограничения на оборот огнестрельного оружия.

Убеждение, что Израиль несправедливо издевается над палестинцами – неотъемлемая часть этого пантеона. С точки зрения большинства «прогрессивных личностей» в США, Израиль – это агрессор, угнетающий бедных благородных арабов, жестоко отказывая им в праве на свободу.

«Я убежден, что Израилю нужно полностью отказаться от контроля над сектором Газа и большей частью Западного берега, - писал я 11 июля 2015 года, сидя в парке неподалеку от моей квартиры в иерусалимском районе Бака. – Оккупация – это акт колониализма, который несет страдания, разочарование и отчаяние миллионам палестинцев».

Такая точка зрения, вполне предсказуемо, не могла найти понимания среди тех, кого я встретил в первые недели проживания в Иерусалиме, который является довольно консервативным городом даже по израильским меркам. Мы с женой более или менее случайно оказались в еврейской части города – первым, кто откликнулся на наш запрос в «Airbnb» об аренде комнаты был хозяин из Нахлаота, где религиозны даже хипстеры. В результате мы первое время пересекались почти исключительно с израильским евреями, которые очень поддерживали свою страну. Я не озвучивал перед ними своих пропалестинских взглядов, поскольку опасался. Но они, должно быть, ощущали мою антипатию (в дальнейшем я убедился, что у израильтян есть шестое чувство).

В первые недели жизни в Иерусалиме я обнаружил, что постоянно вступаю в споры с соседями и в соцсетях по поводу конфликта. В отличие от Новой Англии, в Израиле нельзя уклониться от неприятных разговоров на политические темы. За пределами Тель-Авива конфликт вездесущ и затрагивает все аспекты жизни. От него просто некуда деться.

Во время одной из дискуссий у меня сложилось впечатление, что мой сосед, - спокойный парень из американских евреев, в возрасте хорошо за 30, - считает всех палестинцев террористами. Я разозлился и заявил, что это не так, поскольку лишь незначительное меньшинство палестинцев поддерживает террористические атаки. Сосед сразу достал ноутбук и вывел на экран результаты опросов Исследовательского центра Пью за 2013 год. Я увидел, что сотрудники Пью опросили тысячи респондентов по всему «мусульманскому миру» на предмет поддержки атак террористов-самоубийц против гражданского населения во имя «защиты ислама от врагов». Согласно результатам исследований, для 62 процентов палестинцев данное оправдание делает приемлемым подобные атаки. Кроме того, палестинские территории были единственным местом, где такие респонденты оказались в большинстве. В других местах, от Ливана и Египта до Пакистана с Малайзией, их было меньшинство.

В том раннем утреннем споре я не сдался соседу. Но статистика мне запомнилась.

Менее, чем через месяц после того случая, в октябре 2015-го, началась волна терактов палестинцев против евреев. Почти каждый день озлобленные молодые палестинские мусульмане пытались кого-нибудь зарезать или задавить автомобилем. Много таких инцидентов случилось в Иерусалиме, некоторые буквально в двух шагах от отдельной квартиры, куда мы с женой переехали, и от мест, где мы работали и делали покупки.

Признаюсь, сперва я не испытывал особого сочувствия к израильтянам. Вообще-то, я испытывал к ним враждебность. Я считал, что это они виноваты в происходящем насилии. Хотелось встряхнуть их и сказать: «прекратите оккупацию Западного берега, прекратите блокаду Газы, и палестинцы перестанут вас убивать!» Это казалось мне совершенно очевидным: как израильтяне могут не понимать, что все это насилие является естественной, хотя и неприятной, реакцией на действия их правительства?

Я оставался при своем, пока насилие не коснулось меня лично, благодаря чему мне стал более понятен израильский взгляд на проблему. В то время как «интифада ножей» (получившая это название позже) уже набрала полный ход, я забрел в восточно-иерусалимский район Сильван, собирая материал для репортажа.

Стоило палестинскому пацану лет 13-ти меня заметить, он закричал «ехуд!», что по-арабски означает «еврей». Тотчас большая группа его приятелей, слонявшихся неподалеку, устремилась ко мне с устрашающим блеском в глазах. «Ехуд! ехуд!» - орали они. Я ощутил, как сердце уходит в пятки. Я снова и снова кричал по-арабски, что я не еврей. Я рассказал им, опять-таки по-арабски, что я американский журналист, который «любит Палестину». После этого они отстали, но их взгляды мне не забыть никогда. Позднее, на вечеринке в Аммане, я встретил одного палестинца, выросшего в Сильване. «Будь вы евреем, они, наверное, вас убили бы», - сказал он.

Мне удалось вернуться из Сильвана целым и невредимым; другим везло меньше. В Иерусалиме и по всему Израилю продолжались нападения на евреев. Мое отношение к проблеме начало меняться, возможно, потому, что насилие впервые коснулось меня непосредственно.

Я начал волноваться, что мою жену могут зарезать по дороге домой с работы. Каждый раз, когда дисплей моего телефона загорался сообщением об очередном нападении, я немедленно связывался с ней, чтобы убедиться, что все нормально.

Потом мой еврейский приятель, пригласивший нас с женой пообедать в свою квартиру в Тальпиоте, рассказал, что неподалеку два палестинца месяц назад убили его друга в городском автобусе. Я хорошо знал об этом случае, поскольку брал интервью у членов семьи одного из палестинских парней, совершивших то нападение. Его родные рассказали, что он был многообещающим молодым предпринимателем, которого довели ежедневные унижения со стороны оккупантов. Я тогда написал вполне сочувственную статью об убийце для иорданского новостного сайта Al Bawaba News.

Занимаясь проблемой террористических атак, я скоро понял, что большая часть новостных ресурсов желает получать материалы, в которых вина за насилие, совершаемое палестинцами, возлагается на Израиль. Но узнав, что друг моего друга стал одной из жертв, я начал думать по-другому. Ричард Лакин, которого убили, был, как и я, родом из Новой Англии. Он обучал английскому языку израильских и палестинских детей в иерусалимской школе и, как рассказывает его сын, «никогда не пропускал демонстраций в поддержку мира».

Его убийцы, которым заплатили за подлое вооруженное нападение 20000 шекелей, были, напротив, совершенно типичными палестинскими выходцами из восточно-иерусалимского района, где проживает средний класс. Более года спустя по всему восточному Иерусалиму все еще можно увидеть плакаты с изображениями этих людей, прославляющие их как мучеников. (Один из нападавших, Баха Алиян, 22 лет, был убит на месте; второй, Билал Ранем, 23 лет, был захвачен живым).

Поскольку конфликт затронул меня лично, я стал задумываться, не слишком ли я раньше оправдывал насилие со стороны палестинцев. Либералы, правозащитные группы и большая часть СМИ тем временем продолжали обвинять Израиль в том, что на него нападают. Например, Пан Ги Мун, тогда возглавлявший ООН, в январе 2016 года, когда улицы моего района были залиты кровью мирных гражданских лиц, заявил, что нападения – «естественная человеческая реакция на оккупацию». Это заявление меня потрясло: вообще-то, не существует оправданий убийства кого бы то ни было, независимо от того, какова политическая ситуация.

Подобная критика Израиля за политику «огня на поражение» со стороны международных НПО, европейских лидеров и прочих деятелей, звучащая на фоне непрекращающихся террористических атак, раздражала меня все больше и больше.

Практически в любой стране, когда полиция противостоит террористам, совершающим убийства, и полицейские убивают террористов, правозащитные группы помалкивают. Такое случается в Египте, Саудовской Аравии, Бангладеш; это бывает в Германии и Англии, во Франции и в Испании, и, конечно же, подобные вещи происходят в Штатах (вспомните бойни в Сан-Бернардино и Орландо, взрыв на Бостонском марафоне и прочее). Разве «Международная амнистия» осуждала Барака Обаму, Абдель Фаттаха Ас-Сиси, Ангелу Меркель или Франсуа Олланда, когда сотрудники подчиненных им сил безопасности убивали террористов? Но поступать так в отношении Израиля – нормально.

Более того, я начал замечать, что СМИ придают необычайное значение выявлению моральных изъянов израильской политики, хотя другие страны порой действуют куда более отвратительным образом. Если, например, Израиль выступал с обещанием переселить в другое место палестинцев, как было с деревней Суссия на Западном берегу летом 2015 года, тема не сходила с передовиц неделями. Ярости либералов не было предела. Однако когда египетский президент приказал применить бульдозеры и динамит, чтобы снести целый район на Синайском полуострове в интересах национальной безопасности, на страдания людей практически не обратили внимания.

Откуда взялись эти двойные стандарты?

Я пришел к убеждению, что восприятие палестино-израильского конфликта прогрессивными людьми из Европы, Штатов и других мест происходит на инстинктивном уровне. Они видят, что белые люди, принадлежащие к первому миру, занимаются избиением беззащитных людей третьего мира. Им проще прийти в возмущение, наблюдая столкновение двух радикально отличающихся цивилизаций, чем, например, при виде убийства мусульманами-алавитами мусульман-суннитов в Сирии, поскольку для западного наблюдателя разница между суннитами и алавитами слишком хитрая, чтобы можно было сказать об этом что-то блестяще убедительное в коротком посте в «Фейсбуке».

К несчастью для Израиля, видеоролики в сети, показывающие финансируемых США еврейских солдат, пускающих слезоточивый газ в бунтующих арабских мусульман – это для либералов развлечение типа Голливуда, полностью отвечающее их уверенности в том, что мусульмане подвергаются угнетениям, и что Израиль – агрессор.

Мне любо желание либералов поддерживать угнетенных. Они хотят быть на правильной стороне истории, и их намерения благи. Проблема в том, что их убеждения часто не соответствуют действительности.

На самом деле, все обстоит намного сложнее, чем можно показать в пятиминутном сюжете вечерних новостей или записи в «Фейсбуке» длиной в два параграфа. Как сказал недавно мой друг, «причины палестино-израильского конфликта настолько запутаны, что каждая сторона в нем права по-своему».

К сожалению, немногие смотрят на проблему подобным образом. Недавно я столкнулся со старым товарищем по колледжу, рассказавшим про общего знакомого нашей молодости, который после получения диплома некоторое время принимал участие в протестах палестинцев. Очень показательно, что умный образованный вермонтский парень из одной из лучших либеральных школ искусств США, отправился за тысячи миль, чтобы кидаться камнями в израильских солдат.

Есть старая пословица, гласящая: «Если хотите переубедить людей, сперва станьте их другом». Друзья, которых я приобрел в Израиле, навсегда изменили мое мнение об этой стране и убедили в том, что евреям тоже нужна родина. Но я также провел много времени в поездках по палестинским территориям, стараясь лучше узнать палестинцев. Я провел около шести недель, посещая Наблус, Рамаллу, Хеврон и даже сектор Газа. Я встретил там необыкновенных людей, видел щедрость и гостеприимство, которых нигде больше не увидишь. С некоторыми из этих людей я буду дружить до конца жизни. Но их взгляды на конфликт, Израиль и евреев почти во всех случаях меня разочаровывали.

Во-первых, даже добрейшие, высокообразованные палестинцы, относящиеся к верхним слоям общества, отвергают существование Израиля как таковое, а не только оккупацию восточного Иерусалима и Западного берега. Они просто не желают мириться с формулой сосуществования двух государств, а хотят вернуть свои родовые гнезда в Рамле, Яффе, Хайфе и других местах за Зеленой линией, вернувшись к состоянию на 1948 год. И они хотят выгнать всех живущих там израильтян. Они почти никогда не говорят о сосуществовании, они говорят об изгнании евреев и возвращении «своей» земли.

На мой взгляд, хотя создание государства Израиль действительно может вызвать вопросы морального порядка, и хотя много невинных палестинцев было убито и изгнано из домов в 1948 и 1967 годах, на сегодняшний день существование Израиля – свершившийся факт, признанный большинством правительств мира (включая многие ближневосточные). Страстное желание палестинцев стереть Израиль с лица земли непродуктивно, не соответствует современным реалиям, а Запад обязан проявлять осторожность, и не разжигать такие настроения еще сильней.

Другой момент состоит в том, что высок процент палестинцев, даже среди образованных верхних слоев общества, которые верят, что исламский терроризм большей частью создан западными правительствами, чтобы очернить мусульман. Я знаю, что это звучит абсурдно. Эта конспирологическая теория кажется смешной, пока не слышишь ее снова и снова, как слышал ее я. С трудом поддается подсчету количество палестинцев, говоривших мне, что теракты с применением холодного оружия против израильтян в 2015-2016 годах были фальшивкой, и что ЦРУ создало ИГИЛ.

К примеру, после расстрелов в Париже в ноябре 2015 года, когда ИГИЛовцы убили 150 человек, моя коллега, образованная двадцатисемилетняя ливано-палестинская журналистка, буднично заметила, что эти теракты «вероятно» организованы Моссадом. Несмотря на то, что она журналист, в обязанности которого входит поиск истины, какой бы неприятной она ни была, эта женщина не желала признать, что мусульмане способны совершить подобное ужасающее нападение, но слишком желала, невзирая на все факты, обвинить в этом израильских шпионов.

Во время своих поездок я обычно стараюсь выслушивать людей, не высказывая при этом своего мнения. С моей точки зрения, нужно держать рот на замке и изучать различные точки зрения. Но после 3-4 недель путешествий по Палестине я устал от всей этой конспирологии.

«Арабы должны и на себя взять ответственность за некоторые вещи, - крикнул я в конце концов, когда мой приятель из Наблуса в третий или четвертый раз завел речь о том, что мусульмане не виноваты в исламском терроризме. – И не во всем Америка повинна!» Приятель, похоже, удивился моей горячности и сменил тему, почувствовав, видимо, как меня достали подобные бредовые разговоры.

Я знаю много израильских евреев, готовых делить землю с палестинскими мусульманами, но, по какой-то причине, практически невозможно найти таких людей среди палестинцев. Несметное количество палестинцев говорило мне, что у них нет проблем с евреями, но только с сионистами. Похоже, они не помнят, что евреи тысячи лет жили на территории Израиля наряду с мусульманами, христианами, друзами в относительной гармонии. Не смотря на это, подавляющее большинство считает, что евреи появились в Палестине только в 20-м веке и поэтому не являются коренными местными жителями.

Я, конечно же, не виню палестинцев за то, что они хотят автономии и возвращения в свои родовые гнезда. Это вполне естественное желание. Уверен, если бы с моей семьей случилось что-то подобное, я бы чувствовал себя точно так же. Однако, чем дольше власти западных стран, НПО и прогрессивная общественность США и ЕС будет отказываться осудить нападения палестинцев на Израиль, тем глубже будет становиться этот конфликт, и тем больше крови прольется с обеих сторон.

Сейчас я вернулся в Штаты и живу в либеральном анклаве на севере Чикаго, где большинство, включая евреев, склонно поддерживать претензии палестинцев на собственную государственность, которые с каждым годом все громче звучат на международных площадках типа ООН.