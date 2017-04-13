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опубликовано редакцией на Переводике 13.04.17 17:51
скаут: Miroslav;
 
 

Владимир Путин переиграл Тиллерсона и поставил США ультиматум

Владимир Путин с самого начала «шахматной партии» с Рексом Тиллерсоном знал, как поставить США мат. При этом российский стратег даже дал шанс американцу разойтись в патовой ситуации. Впрочем, оппонент либо не понял тонкого намека, либо обдуманно пошел на поражение.

Еще до приезда в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «ехать к нам с ультиматумом бесполезно, это просто контрпродуктивно». Этот посыл и можно расценивать, как некое предупреждение, мол, в Москве если и будут разговаривать, то с позиции силы. Однако силы, как не некого диктата, а реального дипломатического «разбора полетов».

Кремль, и Владимир Путин в лице всей России, однозначно дал понять, что приезжать в Москву, чтобы навязывать свои правила игры будь-то в Сирии или Украине, даже не стоит.

И как только самолет с американцем на борту приземлился в Москве, продолжилась «шахматная партия». Ни красных тебе красных ковровых дорожек, ни хлеба, ни соли, ничего – ущербный трап и никакого внимания на прилет столь «значимой» фигуры. Да, стоит вспомнить, что Рекс Тиллерсон – и это человек награжденный Орденом Дружбы в России.

Следом состоялась встреча госсекретаря США встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Попытались обсудить многое, однако и тут американцу скорее было дискомфортно. Наверняка сказался тот момент, что Тиллерсон до последнего не понимал, ждет ли его встреча с Владимиром Путиным.

В итоге после более 4 часов разговоров информации о том, что Рекс осуждает Кремль или ставит Москве ультиматум, так и не появилось, как собственно и понимания того, примет ли его президент РФ Владимир Путин. Особенно после того, как американец позволил себе говорить о России, как об агрессоре, который не смог удержать Асада от использования химического оружия.

Впрочем, Владимир Путин «снисходительно» отнесся к американскому гостю. Президент РФ пригласил гостя в свои «апартаменты» и, как истинный дипломат, предложил решить наболевшие вопросы. Впоследствии сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков: Сирию обсудили — «обстоятельно», а Украину — «пунктирно».

Стороны не сделали громких заявлений, чем, собственно, заинтриговали весь мир. Однако перевес в «шахматной партии» точно перешел к Владимиру Путину. О чем может говорить не только тот факт, что Рекс Тиллерсон «молчал» весь визит в России. Также следует отметить, что Россия вновь показала свою силу в ООН.

Ведь именно после визита госсекретаря США Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии. По сути это и был мат в этой короткой партии. Президент РФ переиграл Рекса Тиллерсона в Москве и поставил ультиматум в СБ ООН.

Антон Орловский

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теги: Владимир Путин, Россия, США  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 13.04.2017 18:06:51
Я вот обратил внимание, что Кремль отказался публиковать видео встречи Путина с Лавровым с одной стороны и Рексом - с другой.
Возможно, видеоряд был признан избыточно шокирующим психику слабонервных.

Два здоровых мужика против интеллигента - я вообще считаю это неспортивным поведением...

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