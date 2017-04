архив



опубликовано редакцией на Переводике 20.04.17 05:34 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “CBC.ca”, Канада Вот так и живем мы тут, у нас в Канаде….. Подборка нескольких самых читаемых местных сообщений от СВС (Canadian Broadcasting Corporation, Канадская телерадиовещательная корпорация)



U.S. customs release image of 'mock IED' that caused hours of delays at Pearson Таможенная служба США опубликовала фотографию «муляжа самодельного взрывного устройства», вызвавшего несколько часов задержки вылета самолета в торонтском аэропорту им. Пирсона

Американцу Джозефу Галаски было предъявлено обвинение в “причинении вреда” после того, как в его чемодане нашли предмет [напоминающий взрывное устройство]



Кейт Макгилливрей Kate McGillivray, CBC News Posted: Apr 17, 2017

Таможенная и пограничная служба США опубликовала фотографию муляжа самодельного взрывного устройства, обнаруженного 6 апреля в чемодане гражданина США в аэропорту им. Пирсона в Торонто (U.S. Customs and Border Protection/Twitter)

Чиновники США опубликовали фотографию предмета, найденного в чемодане американца, когда тот пытался сесть на рейс из Торонто в Чикаго 6 апреля. Обнаружение этого предмета в багаже ​​Джозефа Галаски вызвало многочасовую задержку вылета на одном из рейсов в международном аэропорту Торонто Пирсон. В понедельник, в твиттере, таможенная служба США и пограничная охрана назвали устройство «муляжом СВУ (самодельного взрывного устройства)». Само устройство состояло из электронных компонентов опутанных разноцветными проводами. Официальные лица США, в заявлении от 6 апреля сообщили, что предмет был протестирован на наличие взрывчатки «с отрицательным результатом». Тем временем другие пассажиры, имевшие билеты на рейс вместе с Галаски, были задержаны в аэропорту Пирсон более чем на восемь часов. Они были перемещены на автобусах в изолированную зону, а затем повторно, вместе с багажом, подвергнуты досмотру. После обнаружения предмета Галаске было предъявлено обвинение в причинении вреда. Он предстал перед судом в Торонто 7 апреля и должен вернуться в туда 18 апреля. Выступая перед WISN ABC в Милуоки, жена Галаски Мария Сильва сказала, что предмет - это будильник, купленный во время отпуска в Бразилии.





Kashechewan First Nation evacuated due to flood concerns Эвакуация племени Кашечеван из-за опасности наводнения Это последнее чрезвычайное положение, так как новое соглашение [с правительством] предусматривает переселение племени, живущего на отдаленном севере провинции Онтарио, на новое место жительства. Марина фон Штакельберг Marina von Stackelberg, CBC News Posted: Apr 17, 2017 В понедельник, жители Капускасинга, Онтарио, приветствуют эвакуированных членов племени Кашечеван. Опасность наводнения заставила эвакуировать сотни людей. (Francis Bouchard/Radio-Canada)

На территории племени Кашечеван объявлено чрезвычайное положение, и сотни жителей эвакуируются в северный онтарийский город Капускасинг из-за опасений, связанных с наводнением. Эвакуация племени живущего на берегах залива Джеймса, началась в воскресенье и продолжается сегодня. Ожидается, что она затронет от 450 до 500 человек. Еще 100 эвакуированных будут перемещены в поселок Smooth Rock Falls. В настоящее время разрабатываются планы по поиску дополнительных мест для приема людей.

Непосредственной угрозы нет «Непосредственной угрозы для общины нет, и эвакуация является заблаговременной мерой предосторожности для обеспечения безопасности жителей» - написала в своем пресс-релизе в понедельник администрация Капускасинга. Эвакуационные полеты будут продолжаться в течение недели, пока наиболее уязвимые жители не будут безопасно перевезены в Капускасинг, говорится в сообщении. Эвакуированные будут размещены в местных мотелях, им также будут предоставлены питание и предметы первой необходимости. Члены племени Кашечеван в северном городе Онтарио Капускасинг, более чем в 300 километрах к югу от своей общины. В общей сложности, в воскресенье было совершено восемь вылетов, еще шесть, как ожидается будут выполнены в понедельник. (Francis Bouchard/Radio-Canada)

Эвакуация происходит ежегодно Каждую весну, на протяжении уже более десятилетия, в Капускасинг прибывают эвакуированные жители. Племя Кашечеван обитает на пойме реки Олбани, что делает ее уязвимой к весеннему наводнению. Уже сейчас в Капускасинге живут 200 эвакуированных членов племени Кашеван, которые ждут возвращения на свою территорию после строительства там новых домов. Каждая ежегодная эвакуация стоит от 15 до 20 миллионов долларов. Эвакуированные на автобусах доставляются до места проживания в Капускасинге. (Francis Bouchard/Radio-Canada)

Переселение будет стоить до 1 миллиарда долларов Эвакуация происходит через несколько недель после подписания нового рамочного соглашения между племенем и федеральными и провинциальными правительствами, которые заявили, что они «рассмотрят» варианты переселения общины с подверженного наводнениям района на другое, более возвышенное, место. Однако ни о каких финансовых обязательствах заявлено не было. Вождь племени Кашечеван Лео в пятницу сказал, что переселение общины на 20 километрах вверх по реке Олбани может стоить от 500 до 1 миллиарда долларов. Во время референдума, проведенного в 2016 году, 89 процентов племени проголосовали за переселение. Вид с воздуха на реку Олбани в понедельник. (Министерство природных ресурсов и лесного хозяйства провинции Онтарио)









http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/vacation-sunwing-cuba-no-water-1.4074126 'Nightmare' Sunwing holiday with no running water leaves people urinating in bushes Отдых с агентством Sunwing превратился в «кошмар». Из-за отсутствия воды люди были вынуждены мочиться в кустах Житель Новой Шотландии говорит, что он продолжает бороться с турагентством Sunwing Vacations за полный возврат денег за испорченный отдых Бен Нантон на Кубе с дочерью Грейси и его подругой Джил Хадсон. (Ben Nanton)

Ивонн Колберт Yvonne Colbert CBC News Posted: Apr 19, 2017

Житель Новой Шотландии, проведя почти неделю без воды на ол-инклюзив курорте Starfish Cayo Santa Maria на Кубе в начале этого года, говорит, что он не откажется от своей борьбы с турагентством Sunwing Vacations за полное возмещение стоимости своего отпуска. Это было так ужасно для отдыхающих, что в туалетах на курорте нельзя было смыть: «Многие люди просто шли в кусты [пописать], - сказал Бен Нантон. «Это очень быстро превратилось для нас просто в кошмар» Проблема с водой повлекла за собой другие всевозможные проблемы, рассказал он CBC News. На питьевых бокалах была белая пленка, так как они не были вымыты должным образом, остатки пищи были на тарелках и вилках. Он сказал, что люди купались и брились в бассейне. «Это всё навалилось одновременно и сразу, все эти вещи», - рассказал Нантон, живущий в Тимберли, Новая Шотландия. Нантон, его подруга и его шестилетняя дочь пробыли на Кубе с 28 февраля по 7 марта. Заплатили они в общей сложности 2700 долларов.

Без воды Он сказал, что когда они прибыли, они заметили, что все общественные туалеты курорта заперты. они спросили представителя Sunwing о нехватке воды, им сказали, что это будет исправлено к концу дня. Бен сказал, что наполнил мусорные баки в своей комнате водой из бассейна, чтобы можно было смыть туалет у себя в номере. Нантон даже заметил, как один человек возмущенный закрытой дверью уборной, помочился прямо на неё. Нантон сказал, что курорт действительно каждый день предоставлял его семье полтора литра питьевой воды. «Это была первая поездка моей дочери, в первый раз на самолете, в первый раз за пределами страны, - так что это много значило для нас», - сказал он. Нантон сказал, что они надеялись на незабываемые впечатления, но «это очень быстро превратилось для нас в просто кошмар».

Агентство просило нас о конфиденциальности Он заказывал свой тур через небольшое туристическое агентство, и обратился сначала туда, оно направило его жалобу в Sunwing. Первоначально ему было предложено два ваучера на поездку стоимостью 385 долларов, что, по словам представителя Sunwing, равнялось стоимости номера. Получение ваучеров было обусловлено тем, что Нантон и его подруга должны были подписать соглашение о согласии не предпринимать никаких дальнейших действий против компании. Там также говорилось, что они «не должны прямо или косвенно раскрывать инцидент или любой другой негативно воспринимаемый опыт, связанный с инцидентом, кому-либо каким-либо образом, включая, но не ограничиваясь видео-, аудио-, словесным или письменным способом». Нантон хочет получить полный возврат от Sunwing Vacations. (Ben Nanton) В соглашении далее говорится: «Стороны намерены избегать и предотвращать публичности в отношении урегулирования и условий урегулирования». Нантон отказался и попросил возместить полную сумму наличными или ваучер на поездку в размере 2700 долларов США. Sunwing ответил, предложив $385 наличными, которые он также отклонил. «Они просто не понимают, - сказал Нантон. "Я хочу получить свои деньги обратно." Sunwing заверил в «отсутствии рисков для безопасности» Его особенно обидело, что предложение о соглашении было «шаблонным» письмом с внесенными в пропуски именами. Он сказал, что с ним никто не связывался от Sunwing. Он назвал это «настоящим откровением для потребителя», тем более, что Sunwing Vacations продолжал отправлять людей на курорт, несмотря на нехватку воды. Представитель Sunwing Рейчел Голдрик подтверждает, что в то время, когда Нантон и его семья были там, произошли перебои с подачей воды, и это сказалось на всех отелях на острове Кайо-Санта-Мария. Она сказала, что после полного восстановления водоснабжения проблемы с давлением воды продолжались в течение «нескольких дней» и «несколько клиентов были перемещены в другой отель по их просьбе». «В этот период мы не изменили порядок организации поездок клиентов, так как владельцы гостиниц, группа управления отеля, местные власти и наши собственные представители сообщили нам, что напор воды был полностью достаточным для поддержания повседневной работы, что рисков для безопасности не было и что ситуация будет быстро разрешена» сказала Голдрик.

«Я просто номер бронирования для них» Несмотря на эти заверения, сказала Голдрик, 9 марта произошел новый перерыв в работе, поэтому Sunwing предложил перевести всех отдыхающих. Она сказала, что водоснабжение было полностью восстановлено 11 марта, и с тех пор проблем не было. Нантон сказал, что в течение недели, которую они провели там, никто «ни разу» не предлагал ему перевести их в другой отель. Он также оспаривает тот факт, что перебои с водой были распространены по всему острову. Нантон сказал, что он отдыхал с Sunwing в течение прошлых четырех лет и всегда всё было отлично. «Теперь, в то самое время, когда у меня возникла проблема, я просто номер бронирования для них», сказал он. «Им не пришлось пройти через то, с чем имели дело мы ... зловоние и грязь, и беспокоиться, о том - не заболеете ли вы».

