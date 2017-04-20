навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
автор  
Zologar
статей: 2
 
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
20.04.17   Редакция

Внутренняя политика России нацелилась на возмещение стоимости путёвок на курорты России

(0)
 
19.04.17   Редакция

Авианосец не направлялся к Северной Корее для сдерживания, как давали понять США

(0)
 
17.04.17   Редакция

Новая информация опровергает заявления Трампа о сирийской химической атаке

(0)

последние за вчера, 19.04.17  
 
15:00   Редакция

Авианосец не направлялся к Северной Корее для сдерживания, как давали понять США

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
19.04.17 09:33    
Олька Просто стихи (740)
13.04.17 23:40    
sofyadup Кто и как бросил курить? (11)
12.04.17 19:45    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (173)
04.04.17 03:15    
Clotild Отдых (15)
04.04.17 03:14    
Clotild Немного веселья (8)
04.04.17 03:13    
Clotild физическая красота - что это такое? (33)
04.04.17 03:09    
Clotild Путин не должен уйти! (7)
04.04.17 03:08    
Clotild сказка (8)
 
опубликовано редакцией на Переводике 20.04.17 15:35
скаут: Gisha;
 
 

Внутренняя политика России нацелилась на возмещение стоимости путёвок на курорты России



Беспрецедентная для нашей страны и мира ситуация, когда люди покупают путёвку в санаторий, а им за это возвращают часть денег. Не уверен, конечно, но такая практика имеется только у нас.

По словам Игоря Фомина – члена Совета Федерации, предложившего интересующий нас, граждан, законопроект, при покупке путёвки в санатории и на курорты России, наших туристов ждёт налоговый вычет до 120 000 рублей.

Сейчас сумма данного налогового вычета составляет до 30% стоимости путёвки. Разница с законопроектом Фомина не только в том, что теперь можно будет погасить полностью стоимость путёвки, но ещё и оплатить компенсированными средствами помимо лечения ещё и другие услуги, которые войдут в перечень. 

«Идея очень хорошая, потому что она не требует специальных изменений. Эти вычеты существуют в Налоговом кодексе, их просто надо расширить. Так же можно поступить и в случае снижения налогов для предприятий. С точки зрения расходов из бюджета ничего не изменится. Эта статья и так закладывается в бюджет, просто увеличится количество случаев, при которых деньги можно будет тратить», - заявил директор курортного профсоюза в Кавминводах Николай Мурашко. 

«Еще более радикальной мерой был бы механизм, при котором каждый гражданин может самостоятельно купить путевку, а потом получить налоговый вычет по НДФЛ. Принятие такой налоговой льготы, по моей оценке, увеличило бы оборот российского санаторно-курортного рынка на 10–15 млрд рублей в год», — комментирует свою идею Игорь Фомин. 

На данный момент этими вычетами пользуются в основном компании, предоставляющие своим сотрудникам отпуска от фирм, а Фомин же предлагает модель, при которой каждый человек, купивший путёвку, сможет вернуть деньги на свой социальный счёт, с которого сможет потратить деньги на лечение, обучение или покупку жилья. 

Этот отличный законопроект поможет принести до 10 млрд. оборотных рублей в бюджет Ростуризма, которые пойдут на улучшение курортных условий в России.

статью прочитали: 61 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 