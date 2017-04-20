Внутренняя политика России нацелилась на возмещение стоимости путёвок на курорты России









Беспрецедентная для нашей страны и мира ситуация, когда люди покупают путёвку в санаторий, а им за это возвращают часть денег. Не уверен, конечно, но такая практика имеется только у нас.





По словам Игоря Фомина – члена Совета Федерации, предложившего интересующий нас, граждан, законопроект, при покупке путёвки в санатории и на курорты России, наших туристов ждёт налоговый вычет до 120 000 рублей.





Сейчас сумма данного налогового вычета составляет до 30% стоимости путёвки. Разница с законопроектом Фомина не только в том, что теперь можно будет погасить полностью стоимость путёвки, но ещё и оплатить компенсированными средствами помимо лечения ещё и другие услуги, которые войдут в перечень.





«Идея очень хорошая, потому что она не требует специальных изменений. Эти вычеты существуют в Налоговом кодексе, их просто надо расширить. Так же можно поступить и в случае снижения налогов для предприятий. С точки зрения расходов из бюджета ничего не изменится. Эта статья и так закладывается в бюджет, просто увеличится количество случаев, при которых деньги можно будет тратить», - заявил директор курортного профсоюза в Кавминводах Николай Мурашко.





«Еще более радикальной мерой был бы механизм, при котором каждый гражданин может самостоятельно купить путевку, а потом получить налоговый вычет по НДФЛ. Принятие такой налоговой льготы, по моей оценке, увеличило бы оборот российского санаторно-курортного рынка на 10–15 млрд рублей в год», — комментирует свою идею Игорь Фомин.





На данный момент этими вычетами пользуются в основном компании, предоставляющие своим сотрудникам отпуска от фирм, а Фомин же предлагает модель, при которой каждый человек, купивший путёвку, сможет вернуть деньги на свой социальный счёт, с которого сможет потратить деньги на лечение, обучение или покупку жилья.





Этот отличный законопроект поможет принести до 10 млрд. оборотных рублей в бюджет Ростуризма, которые пойдут на улучшение курортных условий в России.

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